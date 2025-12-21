Plantas para el exterior de la casa: estas son algunas opciones

Una rocalla es un jardín decorativo que aprovecha rocas y plantas resistentes para transformar espacios en rincones naturales y fáciles de mantener. Foto: Pixabay

Cuando se tiene un jardín o pequeños espacios de cultivo al aire libre, siempre surge la duda sobre qué plantas elegir. Y es que no todas resisten de la misma manera las condiciones del exterior, como el sol directo, la lluvia, el viento o los cambios de temperatura.

Aquí le decimos algunas especies que se adaptan mejor que otras y ofrecen un mejor desarrollo, menos problemas y un resultado más atractivo con el paso del tiempo.

Duranta

La duranta es una planta ornamental de fácil cuidado que destaca por su follaje verde y su abundante floración, cualidades que la convierten en una opción muy apreciada para jardines y espacios exteriores. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos estilos paisajísticos, desde jardines tropicales hasta cercas vivas, donde aporta color, textura y estructura.

Nativa y perteneciente a la familia Verbenaceae, la duranta puede alcanzar entre dos y cuatro metros de altura y presenta una estructura arbustiva que, en algunas variedades, incluye espinas. Para tenerla, solo necesita un buen espacio donde le dé luz directa, un buen riego debido a que viene de clima tropical y una poda periódica para mantener una forma compacta.

Hortensias

Las hortensias tienen la capacidad de transformar cualquier espacio gracias a su floración abundante y llamativa, ya sea en un jardín o en una matera bien ubicada.

Si desea tenerlas en el jardín o en el exterior de su casa, son una excelente opción. Se desarrollan mejor en zonas de semisombra, donde reciben sol suave en la mañana y permanecen protegidas del sol intenso del mediodía. En climas frescos y húmedos, como el de Bogotá, encuentran condiciones ideales para crecer con vigor y ofrecer una floración abundante.

Buganvilla

Originarias de Brasil, las buganvillas son plantas trepadoras del género Bougainvillea que se adaptan a distintos climas. Su crecimiento les permite cubrir muros, pérgolas y rejas, creando un impacto en jardines y espacios exteriores.

Su valor ornamental se debe, en gran parte, a las hojas modificadas de colores vivos que van desde el rosa al blanco y que suelen confundirse con flores, pero que en realidad son hojas modificadas que rodean a las verdaderas flores, pequeñas y blancas, cuya función es reproductiva y atraer polinizadores como abejas y mariposas.

Para mantenerse saludables y florecer con intensidad, las buganvillas necesitan pleno sol entre cuatro y seis horas diarias, riegos moderados y suelos bien drenados, evitando el exceso de agua y fertilización.

Rosales

Las rosas son perfectas para el exterior, ya que necesitan buena ventilación y abundante luz solar para crecer sanas y florecer con intensidad. En jardines, balcones o terrazas reciben las condiciones ideales para desarrollar tallos fuertes, flores más grandes y colores más vivos, siempre que se planten en suelos bien drenados y con espacio suficiente.

No podemos mentirle, aunque existen variedades mini aptas para interiores, los rosales muestran su mejor versión cuando se cultivan en exteriores y reciben sol directo durante varias horas al día.

