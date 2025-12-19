Logo El Espectador
La Huerta

Lengua de suegra enana: cuidados que debe conocer

Esta versión mini de la lengua de tigre es ideal para interiores por su tamaño compacto y fácil mantenimiento. Aquí le decimos sus cuidados.

19 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Snake plant in a colorful pot
Snake plant in a colorful pot
Foto: rawpixel.com / bass - rawpixel.com / bass
Hablamos seguido de la sansevieria, también conocida como lengua de tigre, pero hay un detalle que suele pasar desapercibido: existe una versión mini, perfecta para rincones pequeños o para acompañar otras plantas en la decoración del hogar. Aunque a simple vista parece la misma de siempre, conviene no confiarse, porque sus cuidados no son iguales a los de la variedad más grande.

Vamos primero a conocerla, y es que la Sansevieria trifasciata ‘Hahnii’ es un híbrido de la Sansevieria trifasciata más conocida como Lengua de Suegra, que se caracteriza por su tamaño reducido y su porte compacto. Fue descubierto en 1939 en Nueva Orleans, Estados Unidos, y posteriormente patentado en 1941 por Sylvan Frank Hahn. Desde entonces, se ha consolidado como una de las variedades más apreciadas para el cultivo en interiores.

🍂🌺 🌼 Le podría interesar: ¿Para qué sirve la gulupa? La planta que ha conquistado paladares

Según el Jardín Botánico de Singapur, esta planta forma un conjunto denso de rosetas en forma de embudo, compuestas por entre dos y seis hojas, casi parecido a una bromelia. Alcanza hasta 20 cm de altura, con hojas que miden alrededor de 15 cm de largo y 7 cm de ancho. Su follaje es de color verde blanquecino, con rayas suaves y un moteado irregular en tonos más oscuros, lo que le aporta un aspecto decorativo.

Aunque esta sansevieria se cultiva principalmente por su follaje, puede florecer ocasionalmente, produciendo racimos de pequeñas flores tubulares blanco verdosas, fragantes, que emergen sobre tallos erectos de hasta 40 cm. No obstante, la floración en este cultivar es poco frecuente, algo que le explicamos aquí.

Cuidados

Según la Real Sociedad de Horticultura (RHS) se adapta bien a distintos entornos siempre que se respeten ciertos criterios básicos:

  • Sustrato: marga o arena
  • Humedad: bien drenado
  • pH: alcalino o neutro
  • Exposición: protegida
  • Posición: pleno sol o sombra parcial, preferiblemente orientada al este, sur u oeste

🍂🌺 🌼 Le podría interesar: ¿Por qué no puede usar musgo en su pesebre?

Ojo, según la organización, se recomienda mantenerla como planta de interior o bajo vidrio, en un espacio luminoso y protegido de las heladas. Tolera bien condiciones de poca luz y el descuido ocasional, pero es importante evitar el exceso de riego, dejando secar el sustrato entre riegos.

  • Propagación: por división o separación de retoños
  • Poda: no necesaria; basta con retirar hojas secas
  • Plagas: puede verse afectada por cochinilla harinosa y araña roja
  • Enfermedades: generalmente resistente

Tenga en cuenta que es nociva si se ingiere, por lo que se recomienda usar guantes al manipularla y mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

