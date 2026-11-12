Plantas que ahuyentan mosquitos: cinco especies para tener en casa en temporada de lluvias

¿Le ha pasado que intenta dormir, pero el zumbido de un mosquito parece perseguirlo por toda la habitación? Con la llegada de las lluvias, estos insectos pueden convertirse en visitantes frecuentes de los hogares, donde sus picaduras, el ruido y el riesgo de transmitir enfermedades hacen que muchas personas busquen cómo mantenerlos a raya. Entre las alternativas más naturales están algunas plantas aromáticas, conocidas por los compuestos que liberan y sus posibles efectos repelentes.

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Pero ¿realmente funcionan?, ¿cómo actúan y cuáles pueden tener en casa? Aquí le contamos qué debe saber antes de elegirlas.

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¿Plantas repelentes de mosquitos?

La citronela, la albahaca, la lavanda, el eucalipto y la menta tienen algo en común: producen compuestos aromáticos que, además de darles su olor característico, cumplen funciones de defensa e interacción con otros organismos. Algunas de estas sustancias han llamado la atención de los investigadores por sus posibles efectos repelentes frente a diferentes especies de mosquitos.

Así lo explica Martha Melizza Ordóñez, directora del Programa de Ingeniería Ambiental de UNIAGRARIA, quien señala que, desde esta institución, han tenido una experiencia con cuatro de estas plantas en su huerta universitaria, ubicada en la calle 170 de Bogotá. Una de las características que comparten es la producción de compuestos naturales, muchos de ellos presentes en sus aceites esenciales y perceptibles a través del aroma que desprenden sus hojas.

"Estas sustancias que las plantas generan son parte de sus mecanismos de defensa e interacción con el ambiente. No solamente es para que nosotros disfrutemos de ese aroma, sino que ellas las usan como mecanismo de defensa", explica.

Cada especie produce sustancias particulares. La citronela contiene citronelal, citronelol y geraniol; la albahaca produce compuestos como el linalol y el eugenol; la lavanda se caracteriza por la presencia de linalol y acetato de linalilo, mientras que la menta contiene mentol y mentona.

Estos compuestos no aparecen por casualidad. Las plantas producen diferentes sustancias químicas para protegerse de los organismos que pueden afectarlas, entre ellos los insectos herbívoros, que se alimentan de sus tejidos. Algunas de estas moléculas funcionan como repelentes, otras actúan como disuasores de la alimentación y algunas pueden resultar tóxicas o interferir en el crecimiento de determinados insectos.

Lo interesante es que sus efectos no se limitan a los organismos que se alimentan de las plantas. Algunos de estos compuestos también pueden influir en el comportamiento de los mosquitos y otros insectos que pican y se alimentan de sangre. Esto ocurre porque utilizan receptores olfativos, ubicados principalmente en sus antenas y palpos maxilares, para detectar las sustancias químicas presentes en el ambiente.

Los mosquitos utilizan diferentes señales químicas para localizar a las personas. Entre ellas se encuentran el dióxido de carbono que exhalamos y otros olores que produce naturalmente nuestro cuerpo. Sin embargo, algunos compuestos volátiles presentes en las plantas aromáticas pueden interferir con los receptores que estos insectos utilizan para orientarse y reconocer a sus huéspedes. Entre las sustancias que han despertado interés científico están el citronelal y el linalol.

"Algunos compuestos aromáticos de estas plantas interfieren con los mecanismos que utilizan los mosquitos para orientarse y encontrar a sus huéspedes. Así que, de alguna u otra forma, estas plantas también nos están protegiendo a nosotros", señala Ordóñez.

De hecho, una revisión científica publicada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que algunos receptores olfativos de los mosquitos que responden al DEET, uno de los ingredientes activos más conocidos en los repelentes comerciales, también reaccionan ante compuestos vegetales como la tuyona, el eucaliptol y el linalol. Estos hallazgos ayudan a entender por qué determinadas sustancias producidas por las plantas pueden interferir en la manera en que los insectos perciben su entorno.

Esta relación entre las plantas y los mosquitos también tiene una historia mucho más antigua que los estudios científicos actuales. Durante miles de años, diferentes comunidades han aprovechado las propiedades de determinadas especies para protegerse de las picaduras. Una de las prácticas tradicionales consiste en colgar plantas machacadas dentro de las viviendas para aprovechar las sustancias aromáticas que liberan. También se han utilizado plantas quemadas como fumigantes rudimentarios y preparaciones de aceites aplicadas sobre la piel o la ropa.

De acuerdo con la revisión publicada en los NIH, estas prácticas todavía se mantienen en algunas comunidades rurales, especialmente en regiones tropicales donde los repelentes comerciales no siempre están disponibles. Además, los productos elaborados con ingredientes vegetales han ganado popularidad entre los consumidores que buscan alternativas percibidas como más naturales.

Sin embargo, la experta hace una distinción importante: no es lo mismo utilizar aceites esenciales concentrados que tener una planta sembrada en una matera o colgada en un estante. En el primer caso, las sustancias aromáticas se encuentran en concentraciones mucho mayores, mientras que una planta viva libera cantidades más pequeñas de estos compuestos al ambiente.

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Además, su efecto depende de otras condiciones, como la temperatura, el viento y las características del lugar donde se encuentre. Por eso, aunque recomienda tener citronela, lavanda, albahaca o menta en casa, advierte que su presencia no garantiza que los mosquitos desaparezcan.

"Una cosa es la efectividad que se ha demostrado en investigaciones utilizando estos aceites esenciales concentrados y otra muy diferente es tener una planta sembrada en una maceta en un lugar abierto. La cantidad de esos compuestos aromáticos va a ser mucho menor cuando tenemos una planta viva", explica.

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En ese sentido, tener estas especies en casa puede ser un complemento, pero no debe considerarse un método único de protección contra las picaduras. Ordóñez recomienda combinarlas con otras medidas, como eliminar los recipientes que acumulen agua estancada, mantener limpios los espacios y evitar la acumulación de residuos que puedan favorecer la presencia de insectos.

De hecho, los investigadores del NIH advierten que el origen vegetal de un producto no significa necesariamente que sea más seguro o eficaz. Todavía hacen falta estudios estandarizados, siguiendo las directrices de evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer con mayor precisión cuánto tiempo protegen estos compuestos frente a qué especies de mosquitos funcionan y cuáles son sus posibles riesgos para las personas.

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¿Y en la piel, qué tan bueno usar plantas o aceites naturales de estas?

Tener plantas aromáticas en casa puede ser una alternativa complementaria, pero ¿qué pasa cuando se aplican directamente sobre la piel? Aunque algunas especies contienen compuestos con propiedades repelentes, preparar mezclas caseras con sus hojas o aceites esenciales no garantiza protección contra los mosquitos y, además, puede ocasionar reacciones cutáneas.

Así lo advierte Claudia Marcela Arenas Soto, dermatóloga de la Clínica Dermatológica Keralty, quien explica que estas preparaciones pueden ofrecer una protección muy corta y tienen un inconveniente adicional: no permiten conocer con exactitud la concentración de los aceites que se aplican. Si la mezcla queda demasiado diluida, puede no ofrecer protección; pero si está muy concentrada, puede provocar lesiones o irritaciones en la piel.

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La especialista recuerda que el origen natural de una sustancia no significa que sea inofensiva. Entre las reacciones que pueden producir estos productos se encuentran:

Dermatitis irritativa: puede manifestarse con enrojecimiento, ardor y descamación, especialmente cuando se utilizan aceites puros o concentrados. La menta y la citronela pueden ocasionar este tipo de irritación, y el riesgo puede aumentar si después de aplicarlas la persona se expone al sol.

puede manifestarse con enrojecimiento, ardor y descamación, especialmente cuando se utilizan aceites puros o concentrados. La menta y la citronela pueden ocasionar este tipo de irritación, y el riesgo puede aumentar si después de aplicarlas la persona se expone al sol. Dermatitis alérgica de contacto : algunos componentes de los aceites esenciales pueden desencadenar reacciones alérgicas. La dermatóloga destaca el aceite de lavanda oxidado, entre los que pueden producir sensibilización. Una vez aparece esta respuesta alérgica, puede persistir y reaparecer cuando la persona entra en contacto con esos componentes presentes en perfumes y productos cosméticos.

: algunos componentes de los aceites esenciales pueden desencadenar reacciones alérgicas. La dermatóloga destaca el aceite de lavanda oxidado, entre los que pueden producir sensibilización. Una vez aparece esta respuesta alérgica, puede persistir y reaparecer cuando la persona entra en contacto con esos componentes presentes en perfumes y productos cosméticos. Manchas y quemaduras: las preparaciones caseras que incluyen limón u otros cítricos pueden provocar reacciones en la piel cuando se combinan con la exposición solar, lo que puede dejar quemaduras y manchas oscuras.

las preparaciones caseras que incluyen limón u otros cítricos pueden provocar reacciones en la piel cuando se combinan con la exposición solar, lo que puede dejar quemaduras y manchas oscuras. Riesgos en niños pequeños: los aceites esenciales no se recomiendan en bebés ni en niños pequeños. Algunos, como el de menta, pueden ocasionar problemas respiratorios si se aplican cerca de la cara.

Por estas razones, Arenas recomienda evitar estas preparaciones, especialmente en personas con piel sensible, dermatitis atópica, rosácea o antecedentes de alergia a perfumes.

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Esto no significa que deba dejar de protegerse frente a los mosquitos. Por el contrario, es importante complementar las medidas de prevención, especialmente en Colombia, donde las picaduras de estos insectos pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña. Para reducir el riesgo, se recomienda utilizar repelentes de eficacia comprobada y seguir las instrucciones de aplicación de sus etiquetas, usar ropa que cubra brazos y piernas y eliminar los recipientes que puedan acumular agua en las viviendas. Esto último incluye los platos que se colocan debajo de las materas, pues el agua estancada puede convertirse en un criadero de mosquitos.

¿Y qué consejos hay para tener plantas repelentes de mosquitos?

Con todo lo anterior, no queremos decirle que deje de cultivar estas plantas. Por el contrario, pueden ser una buena alternativa para complementar otras medidas de prevención y aprovechar sus aromas en el hogar. Eso sí, no espere que, por tener una matera de citronela o lavanda, los mosquitos desaparezcan por completo o dejen de picarlo. La protección de la piel sigue siendo necesaria y estas especies deben entenderse como un complemento, no como un sustituto de los repelentes convencionales.

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Ahora bien, si quiere tenerlas en casa, es importante conocer sus necesidades para mantenerlas saludables y favorecer su crecimiento. La citronela, la albahaca, la lavanda y la menta son cuatro especies que pueden cultivarse sin necesidad de contar con grandes extensiones de terreno, aunque cada una requiere condiciones particulares de luz, riego, espacio y mantenimiento.

Así lo explica Martha Melizza Ordóñez, directora del Programa de Ingeniería Ambiental de UNIAGRARIA, quien destaca que estas especies son una buena alternativa para quienes quieren comenzar una huerta en casa, pues tienen un crecimiento relativamente rápido y permiten familiarizarse con el cuidado de las plantas.

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Por ejemplo, la citronela necesita bastante luz solar, por lo que se recomienda ubicarla en un espacio donde reciba entre seis y ocho horas de sol al día. También requiere riego regular, aunque es importante controlar la cantidad de agua para evitar que el suelo permanezca encharcado y sus raíces se deterioren. Además, necesita suficiente espacio para desarrollar sus hojas y crecer adecuadamente.

La albahaca, por su parte, requiere buena iluminación y riego regular, sin dejar que el sustrato se seque por completo ni permanezca saturado de agua. Una de las recomendaciones para mantenerla frondosa es podar las puntas de sus tallos, una práctica que estimula la aparición de nuevos brotes y favorece el crecimiento de hojas.

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En el caso de la menta, esta se desarrolla bien con buena iluminación y también puede adaptarse a espacios de semisombra. A diferencia de la lavanda, necesita mayor humedad en el sustrato y riegos más frecuentes. Sin embargo, hay una recomendación importante: cultivarla en una matera independiente, ya que crece rápidamente y puede extenderse hasta ocupar el espacio de otras plantas.

Para Bogotá y la Sabana, Ordóñez recomienda prestar especial atención al lugar de siembra y al drenaje de las materas, sobre todo durante las temporadas de lluvia. El objetivo es evitar que se acumule demasiada agua y que la humedad termine afectando las raíces.

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¿Qué otras plantas se pueden incorporar a un jardín para favorecer la biodiversidad?

Para Ordóñez, pensar en un jardín que incluya plantas con posibles propiedades repelentes no debería limitarse a sembrar especies por sus aromas. Desde la agroecología, también es importante diseñar pequeños espacios que favorezcan la biodiversidad y las relaciones entre diferentes organismos.

En ese sentido, recomienda incorporar especies como el romero y la caléndula. Además de sus características aromáticas y sus usos tradicionales, producen flores que pueden atraer abejas, mariposas y otros polinizadores. De esta manera, el jardín no solo reúne plantas que contienen compuestos de interés frente a los mosquitos, sino que también ofrece recursos para otros organismos y contribuye a crear espacios con mayor diversidad biológica.

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La especialista también invita a priorizar las plantas nativas de cada región y evitar el uso indiscriminado de insecticidas. En su lugar, propone aprovechar los residuos orgánicos que se producen en la cocina para elaborar compost y utilizarlo como abono, devolviendo nutrientes al suelo y reduciendo los desechos del hogar.

Sin embargo, hace una aclaración: atraer polinizadores y favorecer la biodiversidad no significa necesariamente reducir la presencia de mosquitos. Son objetivos complementarios, pero el control de estos insectos requiere medidas específicas, como eliminar los lugares donde puedan reproducirse y evitar la acumulación de agua estancada.

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Para Ordóñez, este tipo de iniciativas demuestran que la sostenibilidad también puede comenzar en espacios cotidianos, como una matera, un jardín o una huerta familiar. Por eso, invita a recuperar estos lugares en los hogares, colegios e instituciones educativas y convertirlos en espacios de aprendizaje, investigación y educación ambiental.

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