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Plantas que ahuyentan mosquitos: cinco especies para tener en casa en temporada de lluvias

Tener plantas en casa puede ser una alternativa para complementar la prevención contra los mosquitos. Le contamos qué especies puede cultivar, cómo cuidarlas y qué debe tener en cuenta para aprovecharlas en su hogar.

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Con estas cinco plantas, recomendadas por expertos y respaldadas por la ciencia, su hogar no solo lucirá más verde y vibrante, sino que también se convertirá en un refugio libre de mosquitos.
Con estas plantas, recomendadas por expertos y respaldadas por la ciencia, su hogar no solo lucirá más verde y vibrante, sino que también se convertirá en un refugio libre de mosquitos.
Foto: Getty Images

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¿Le ha pasado que intenta dormir, pero el zumbido de un mosquito parece perseguirlo por toda la habitación? Con la llegada de las lluvias, estos insectos pueden convertirse en visitantes frecuentes de los hogares, donde sus picaduras, el ruido y el riesgo de transmitir enfermedades hacen que muchas personas busquen cómo mantenerlos a raya. Entre las alternativas más naturales están algunas plantas aromáticas, conocidas por los compuestos que liberan y sus posibles efectos repelentes.

Pero ¿realmente funcionan?, ¿cómo actúan y cuáles pueden…

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Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 8 horas
    Tambiên rtepelen las plagas que afectan a las matas de jardîn? Gracias!!
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