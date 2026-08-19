Plantas que necesitan poca luz: siete especies para cultivar en interiores

Foto: Plantas en casa / Giuppy Dip / Pexels

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Existen decenas de plantas de interior que pueden crecer en espacios con poca luz, por lo que es posible llenar de vegetación diferentes lugares del hogar, incluso aquellos donde entra poca luz natural. Además, muchas de estas especies requieren pocos cuidados, así que no se necesita ser un experto en jardinería para mantenerlas bien.

El portal especializado Garden Design señala algunas especies que pueden cultivarse en interiores y toleran condiciones de poca iluminación. Estas son algunas de ellas.

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Pothos

Esta enredadera tropical es una de las plantas de interior más fáciles de cultivar y se presenta en una variedad de colores y patrones en sus hojas. Se puede podar para mantenerlo compacto, dejar que sus tallos cuelguen de cestas o guiarlo por soportes verticales.

Tamaño: Enredaderas de hasta 3 metros.

Riego: Deje que la capa superior de la tierra, de aproximadamente 2,5 cm, se seque entre riegos.

Luz: Aunque prefiere la luz indirecta brillante, tolera espacios con poca iluminación.

Filodendro

Es una otra opción para quienes buscan una planta de interior que no requiera tantos cuidados. Existen variedades con hojas de diferentes formas, tamaños y tonalidades. También puede mantenerse en exteriores, siempre protegido del sol directo.

Tamaño: Enredaderas de hasta 2,4 metros.

Riego: Riegue cuando la capa superior del suelo esté seca.

Luz: Tolera espacios con poca luz, aunque crece más rápido cuando recibe luz media o brillante.

Calathea

También conocida como planta de cascabel, se destaca por sus hojas decorativas. Es una especie que necesita ambientes húmedos, por lo que puede ubicarse en espacios como el baño, un terrario o cualquier lugar donde haya buena humedad.

Tamaño: Puede alcanzar hasta 90 cm de altura.

Riego: Necesita que la tierra se mantenga húmeda, pero sin exceso de agua.

Luz: Se adapta a lugares con poca luz, aunque prefiere la iluminación indirecta y brillante.

Helecho nido de pájaro

Recibe su nombre por la forma en que crecen sus frondas, se despliegan desde el centro de la planta y forman una roseta como el de un nido. Es una especie originaria de ambientes tropicales, por lo que se adapta bien a espacios sombreados, pero necesita suficiente humedad para mantenerse saludable.

Tamaño: Puede alcanzar hasta 60 cm de altura.

Riego: El agua debe aplicarse alrededor de la roseta y no directamente en el centro.

Luz: Prefiere los espacios sombreados y debe mantenerse alejada de la luz solar directa, que puede quemar sus hojas.

Planta nerviosa

La planta nerviosa, también llamada planta mosaico, recibe este nombre por las pequeñas venas que recorren sus hojas y que crean un patrón muy particular. Por su tamaño, es una buena opción para decorar macetas pequeñas y terrarios. Es originaria de zonas tropicales y necesita humedad para crecer adecuadamente, aunque puede adaptarse a diferentes condiciones de iluminación.

Tamaño: Alcanza entre 15 y 20 cm de altura.

Riego: Riéguela cuando la superficie de la tierra comience a secarse.

Luz: Se adapta a espacios con luz indirecta baja o moderada.

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Planta de serpiente

También conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más resistentes y puede soportar periodos de poca agua y espacios con iluminación limitada. Sus hojas tienen patrones que recuerdan a la piel de una serpiente y dependiendo de la variedad, pueden crecer de forma recta, retorcida o incluso tubular.

Tamaño: Puede alcanzar entre 15 cm y 1,2 metros de altura.

Riego: Riéguela cada una o dos semanas, o cuando la tierra esté completamente seca.

Luz: Se adapta tanto a espacios bien iluminados como a lugares con poca luz.

Planta araña

Esta planta es una de las especies de interior más conocidas y puede adaptarse a espacios con poca luz y tolerar periodos de poco riego. Cuando encuentra buenas condiciones, produce pequeños hijuelos que pueden separarse y utilizarse para obtener nuevas plantas.

Tamaño: Alcanza entre 20 y 60 cm de altura.

Riego: Riéguela cuando la capa superior de la tierra esté seca.

Luz: Tolera lugares con poca luz, aunque prefiere recibir iluminación indirecta moderada.

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