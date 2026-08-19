Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El romero lleva siglos acompañándonos y no es difícil entender por qué. Ha pasado de la cocina a los rituales de belleza y, en los jardines, se ha ganado fama como una planta protectora. Pero detrás de su aroma y sus hojas hay mucho más: compuestos, usos, propiedades y hasta creencias que han sobrevivido al paso del tiempo.

¿Pero cuánto sabemos realmente de esta planta? Quédese, porque en La Huerta le contamos todo lo que debe saber sobre el romero: desde lo que hay detrás de sus propiedades hasta los usos que se le han dado hoy en día.

Le podría interesar: ¿Para qué sirve el romero? Los beneficios de esta planta aromática

¿Qué es el romero?

El romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto aromático, leñoso y perenne de la familia Lamiaceae, la misma a la que pertenecen la menta, la albahaca y el orégano. Es originario de la región mediterránea, aunque hoy se cultiva en diferentes partes del mundo por su resistencia, su aroma y sus múltiples usos.

Una de sus principales características es que permanece verde durante todo el año. Sus hojas son pequeñas, alargadas y de color verde oscuro en la parte superior, mientras que por debajo presentan una tonalidad más blanquecina y una fina capa de vellosidad. Sus flores, que pueden ser azuladas, violetas, rosadas o blancas, además de darle color a la planta, atraen a diferentes polinizadores.

El romero puede alcanzar hasta dos metros de altura cuando crece en condiciones favorables y se adapta especialmente bien a lugares soleados, suelos secos y terrenos con buen drenaje. De hecho, es una de esas plantas que pueden convertirse en buenas aliadas para quienes buscan un jardín resistente y de bajo mantenimiento.

Su nombre científico también tiene una historia. Durante muchos años fue conocido como Rosmarinus officinalis, pero en 2017 fue reclasificado como Salvia rosmarinus, debido a estudios sobre su relación con otras especies del género Salvia.

Le podría interesar: ¿Cuál es la diferencia entre brócoli y coliflor y cómo cocerlos correctamente?

¿Qué propiedades tiene y para qué sirve?

Más allá de su aroma y su presencia en la cocina, el romero ha sido utilizado durante generaciones por sus propiedades medicinales. Según el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales, esta especie cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, diuréticas, antisépticas, bactericidas y cicatrizantes. En la medicina tradicional también se ha empleado para aliviar dolores de cabeza, favorecer la digestión y ayudar a disminuir los gases.

A estos usos se suman los señalados por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), que reconoce el uso tradicional de las hojas de romero por sus propiedades analgésicas, especialmente para molestias asociadas con el reumatismo y los dolores articulares. También se ha utilizado en preparaciones tradicionales relacionadas con la digestión y como apoyo para la memoria, la ansiedad y el descanso.

Una de las formas tradicionales de aprovecharlo es mediante infusiones o macerados, estos últimos utilizados de manera externa mediante fricciones sobre las zonas donde se presentan molestias. Sin embargo, estos usos corresponden a la medicina tradicional y no sustituyen un tratamiento médico.

Por su parte, el Jardín Botánico de Bogotá destaca otros usos tradicionales del romero como estimulante y antiespasmódico suave. También se ha empleado para aliviar dolores articulares y de cabeza, favorecer la cicatrización y apoyar el manejo de algunas molestias gastrointestinales. En el ámbito cosmético, sus preparaciones son populares para el cuidado del cabello, aunque sus efectos sobre la caída del cabello no deben presentarse como un tratamiento comprobado.

Y, por supuesto, está su lugar en la cocina. El romero es un condimento muy utilizado para aromatizar carnes, sopas, guisos y diferentes preparaciones. Además, sus hojas contienen nutrientes como hierro y vitamina B6, aunque la cantidad que se consume habitualmente como condimento es pequeña.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼