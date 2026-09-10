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¿Por qué Caño Cristales es de colores? Esta planta acuática es la responsable

Los colores de Caño Cristales no aparecen por casualidad. Detrás de sus tonos rojos, rosados y verdes está una planta acuática que responde a la luz, el nivel del agua y otras condiciones de su entorno.

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
10 de septiembre de 2026 – 01:10 p. m.
Caño Cristales, ubicado en La Macarena (Meta), es considerado uno de los ríos más hermosos del mundo.
Caño Cristales, ubicado en La Macarena (Meta), es considerado uno de los ríos más hermosos del mundo.
Foto: Cormacarena

Si hay un destino en Colombia que ha logrado sorprender al mundo con sus paisajes, ese es Caño Cristales. Sus aguas, con tonalidades rojas, rosadas, verdes y amarillas, han convertido a este lugar de la Sierra de la Macarena en uno de los escenarios naturales más llamativos del país.

Pero detrás de este espectáculo hay una protagonista que muchas veces pasa desapercibida: una planta acuática. Se trata de Rhyncholasis clavijera, una especie que crece en las aguas del río y que, gracias a sus características, está detrás de buena parte de los…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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