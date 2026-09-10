¿Por qué Caño Cristales es de colores? Esta planta acuática es la responsable

Pero detrás de este espectáculo hay una protagonista que muchas veces pasa desapercibida: una planta acuática. Se trata de Rhyncholasis clavijera, una especie que crece en las aguas del río y que, gracias a sus características, está detrás de buena parte de los…

Si hay un destino en Colombia que ha logrado sorprender al mundo con sus paisajes, ese es Caño Cristales . Sus aguas, con tonalidades rojas, rosadas, verdes y amarillas, han convertido a este lugar de la Sierra de la Macarena en uno de los escenarios naturales más llamativos del país.

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Pero detrás de este espectáculo hay una protagonista que muchas veces pasa desapercibida: una planta acuática. Se trata de Rhyncholasis clavijera, una especie que crece en las aguas del río y que, gracias a sus características, está detrás de buena parte de los colores que tanto maravillan a quienes visitan este destino.

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¿Pero cómo una planta puede darle color a un río? Aquí en La Huerta, que nos encantan las plantas, le contamos.

Características principales de la planta de los siete colores

Cuando se habla de Caño Cristales, uno de los primeros elementos que aparece en las fotografías son sus llamativos tonos rojos, rosados, verdes y amarillos. Y detrás de buena parte de este espectáculo natural está una planta acuática que se ha hecho famosa junto al río: la Macarenia.

Aunque es conocida popularmente como Macarenia, su nombre científico actual es Rhyncholacis clavigera. Esto se debe a que, aunque durante años la especie fue identificada como Macarenia clavigera, en 2018 su clasificación taxonómica cambió. Sin embargo, este nombre continúa siendo ampliamente utilizado. Según explica Natalia Torres León, ingeniera civil y candidata a MSc en Hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, la denominación “Macarenia” quedó asociada a la planta por su presencia y reconocimiento en el paisaje de Caño Cristales.

La especie pertenece a la familia Podostemaceae y crece adherida a las rocas del lecho de ríos y caños. Es endémica de Colombia y se encuentra principalmente en la región de La Macarena. Está presente en Caño Cristales, en el departamento del Meta, y también ha sido registrada en la Serranía de La Lindosa y Caño Saban, en Guaviare.

Además, según el investigador Wilson Rodríguez, director y curador del Herbario Amazónico Colombiano (COAH), recientemente fue encontrada en una corriente del departamento de Guainía.

Ubicado en la sierra de la Macarena Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El misterio detrás de sus colores

Si hay algo que distingue a esta planta, es su capacidad de cambiar de color según las condiciones ambientales. Sus tonalidades no son fijas, sino que responden principalmente a factores como la cantidad de luz que recibe y el nivel del agua que la cubre.

“La planta no elige su color, sino que reacciona a lo que le pasa alrededor”, explica Torres. Cuando recibe radiación solar directa, puede producir antocianinas, unos compuestos que están relacionados con las tonalidades rojas, rosadas y moradas que adquiere la planta. En cambio, cuando permanece bajo sombra o completamente sumergida y recibe menos luz, predominan los tonos verdes, azulados, cafés y ocres.

El régimen de lluvias también influye en este proceso, aunque la planta no responde a un calendario exacto. Durante los periodos de mayor precipitación, el nivel del agua puede aumentar, la planta queda más sumergida y recibe menos radiación solar, por lo que pueden predominar las tonalidades verdes. Cuando el caudal disminuye y algunas plantas quedan más expuestas a la luz, pueden aparecer los tonos rojos y rosados característicos de Caño Cristales.

Esta relación entre el agua y la luz ayuda a explicar los cambios de color que se observan en el río. En Caño Cristales, la Macarenia puede formar los conocidos tapetes de colores sobre las superficies rocosas, cuya apariencia cambia de acuerdo con las condiciones del ecosistema.

“Eso sí, la coloración también puede ser una señal de su estado. Por ejemplo, en diciembre de 2022 encontramos sectores de Caño Cristales con tonalidades grisáceas, justo cuando el caudal había disminuido. Esta transformación era un indicador de que la planta estaba atravesando una situación de estrés”, explicó la experta.

Pero la relación de la Macarenia con su entorno funciona en ambos sentidos. No solo es una planta sensible a las condiciones del ecosistema: también hace parte de la dinámica que permite que ese ecosistema funcione. Su presencia está vinculada a las características particulares de estos cuerpos de agua y, al mismo tiempo, ofrece condiciones para otros organismos que habitan allí.

Según explica Rodríguez, las estructuras de la planta sirven como hábitat para diferentes microinvertebrados, que encuentran entre ellas un lugar para vivir y desarrollarse. De esta manera, lo que a simple vista puede parecer únicamente una planta que aporta color al paisaje cumple también una función dentro de la comunidad de organismos que habitan los ríos y caños.

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Una planta de la que todavía falta mucho por conocer y con peligros en su ecosistema

La conservación de la Macarenia también depende de proteger las condiciones del ecosistema donde crece. Según explica Rodríguez, en Caño Cristales, la presión turística es uno de los factores que debe manejarse con especial cuidado. El interés de los visitantes por acercarse al río y observar de cerca sus colores puede llevar a que algunas personas pisen o manipulen las plantas, especialmente en las zonas donde crecen sobre las rocas.

A esto se suma la posibilidad de que residuos o sustancias provenientes de productos de uso personal lleguen al agua y alteren las condiciones del ecosistema acuático. Aunque pueda parecer que una acción individual tiene poco impacto, la acumulación de estas prácticas puede afectar un ambiente en el que la planta y otros organismos dependen de condiciones específicas para desarrollarse.

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Por esta razón, Parques Nacionales Naturales establece medidas para reducir el impacto de los visitantes sobre el río y recomienda no pisar ni manipular las zonas donde se encuentra la planta, así como evitar el ingreso al agua en los sectores en los que está presente.

Estas restricciones buscan proteger tanto a la Macarenia como al ecosistema acuático del que hace parte. El tránsito de personas sobre las superficies donde crece puede deteriorar sus estructuras y afectar los lugares que utiliza para establecerse, mientras que la alteración de la calidad del agua puede modificar las condiciones de las que depende su desarrollo.

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Pero el turismo no es la única preocupación. Para los investigadores, uno de los principales desafíos es que todavía falta información sobre la especie, su ecología y su distribución. “Realmente todavía nos falta mucho muestreo”, señala Rodríguez.

La situación resulta llamativa si se tiene en cuenta la fama que ha adquirido la planta. “Se creó todo un turismo alrededor de esta especie porque es realmente la que le da colorido a Caño Cristales”, explica el investigador. Sin embargo, ese protagonismo no se traduce necesariamente en un conocimiento amplio sobre ella.

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Los vacíos de información también se reflejan en las colecciones científicas. En el Herbario Amazónico Colombiano (COAH) del Instituto SINCHI se conservan ejemplares que permiten documentar y estudiar la especie. Sin embargo, trabajar con una planta tan particular tiene una dificultad: cuando se seca para ser incorporada al herbario, pierde buena parte de su coloración natural.

Por esta razón, las fotografías tomadas mientras la planta está viva cumplen un papel importante como complemento de los ejemplares. “Cuando se secan, realmente pierden su coloración. Por eso la importancia de que en la ficha vayan las tonalidades cuando está viva, porque de esta manera la persona puede tener una idea del color de esta planta”, explica Rodríguez.

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Herbario Amazónico Colombiano del Instituto SINCHI

Recomendaciones especiales

Si usted quiere conocer este paisaje sin afectar la planta, tenga en cuenta estas recomendaciones durante su recorrido:

No pise la Macarenia: crece adherida a las rocas y el tránsito de personas puede deteriorar sus estructuras.

crece adherida a las rocas y el tránsito de personas puede deteriorar sus estructuras. No la toque ni la manipule: observarla sin intervenir permite que continúe desarrollándose en su hábitat.

observarla sin intervenir permite que continúe desarrollándose en su hábitat. Respete las zonas delimitadas: siga los recorridos y las indicaciones de los guías y de Parques Nacionales.

siga los recorridos y las indicaciones de los guías y de Parques Nacionales. No arroje residuos al río: cualquier desecho puede alterar las condiciones del agua y afectar a los organismos que viven allí.

cualquier desecho puede alterar las condiciones del agua y afectar a los organismos que viven allí. Evite usar productos personales antes de entrar al agua: protectores solares, repelentes, cremas, maquillaje y otros productos pueden afectar la calidad del agua.

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