Cuando usted se acerca a un árbol y observa detenidamente su tronco, puede encontrar algo que parece una segunda capa de vegetación: una cubierta verde que se adhiere a la corteza y, en ocasiones, también se extiende por sus ramas. Se trata del musgo, un organismo que suele aparecer en ambientes húmedos y sombríos, pero que despierta algunas preguntas: ¿por qué crece sobre los árboles?, ¿los necesita para vivir? y, sobre todo, ¿puede llegar a perjudicarlos?

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Aunque es una presencia habitual en muchos jardines y bosques, hay algunos detalles que vale la pena conocer. Aquí le contamos qué es y qué significa encontrarlo en sus árboles.

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¿Qué es el musgo?

Los musgos son pequeñas plantas no vasculares que se caracterizan por crecer en superficies húmedas y sombreadas, donde forman coberturas verdes de aspecto acolchado. A diferencia de otras plantas, no tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas, ni cuentan con tejidos especializados como el xilema y el floema, encargados de transportar agua y nutrientes. En su lugar, poseen estructuras llamadas rizoides, que les permiten sujetarse al suelo, las rocas, los troncos y otras superficies.

Sus pequeñas estructuras similares a las hojas se conocen como filidios y se organizan alrededor de un eje central. Estas estructuras pueden realizar la fotosíntesis y absorber agua directamente del ambiente y de las superficies sobre las que crecen. Esta característica explica por qué suelen encontrarse en lugares con alta humedad y poca exposición directa al sol.

Más allá de su apariencia ornamental, los musgos cumplen funciones importantes en los ecosistemas. Su capacidad para retener agua y liberarla gradualmente contribuye a regular la humedad del entorno, mientras que sus coberturas ayudan a proteger el suelo de la erosión y a reducir el arrastre de sedimentos. También ofrecen pequeños espacios de refugio para diversos organismos y participan en el mantenimiento de las condiciones necesarias para otros seres vivos.

¿Por qué crecen pegados a los árboles?

Según explica The Spruce, un portal especializado en jardinería, los musgos se encuentran en los árboles en condiciones favorables para crecer, especialmente cuando sus troncos y ramas permanecen húmedos. Estos organismos se desarrollan mejor en ambientes frescos y sombreados. De hecho, la copa de los árboles contribuye a crear estas condiciones, pues limita la exposición directa al sol y reduce la evaporación, lo que permite que la humedad se conserve por más tiempo sobre la corteza.

Por esta razón, es común encontrar árboles cubiertos de musgo en regiones con lluvias frecuentes y alta humedad ambiental. Sin embargo, no todos los árboles presentan este crecimiento en la misma medida. La disponibilidad de sombra, las condiciones climáticas y las características de la corteza influyen en los lugares donde estos organismos logran establecerse.

¿Puede el musgo dañar un árbol?

Aunque puede cubrir buena parte del tronco y las ramas, el musgo generalmente no perjudica al árbol. No es una planta parásita ni necesita extraer agua o nutrientes de él para sobrevivir. En realidad, utiliza la corteza como superficie de apoyo y obtiene del ambiente la humedad que necesita para crecer.

Su presencia, por sí sola, tampoco significa que el árbol esté enfermo. Sin embargo, cuando aparece en grandes cantidades, puede coincidir con ambientes que mantienen demasiada humedad y favorecen el deterioro de la madera. Si debajo del musgo hay zonas blandas, esponjosas o con señales de descomposición, es importante revisar el estado del árbol.

En casos excepcionales, una acumulación muy densa puede añadir peso a las ramas y aumentar el riesgo de que se rompan. También puede retener humedad sobre la corteza durante periodos prolongados, una condición que, dependiendo de la especie y del estado del árbol, puede favorecer otros problemas.

¿Debería quitar el musgo de los árboles?

No. Si el árbol está sano y el musgo crece sobre la corteza sin afectar su estructura, no hay necesidad de retirarlo. Su presencia es parte de los procesos naturales que ocurren en estos ambientes y eliminarlo no representa un beneficio para la salud del árbol.

Además, intentar desprenderlo puede causar daños. No se deben utilizar hidrolimpiadoras ni chorros de agua a presión, porque pueden levantar o deteriorar la corteza. Incluso la remoción manual debe hacerse con precaución para no lastimar los tejidos del árbol.

Si encuentra zonas blandas o deterioradas debajo del musgo, lo recomendable es solicitar una revisión del Jardín Botánico de Bogotá. En ese caso, la preocupación no sería el musgo en sí, sino el posible deterioro de la madera que puede estar ocurriendo debajo, ya que puede ser una plaga o enfermedad que lo esté afectando.

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