No es que la planta se esté marchitando. Este movimiento forma parte de su comportamiento natural y está relacionado con los cambios de luz. ¿Por qué ocurre y qué hace que vuelva a abrir sus hojas al día siguiente?

Si usted tiene un trébol morado en casa, conocido como oca, planta mariposa u Oxalis triangularis, quizá haya notado que sus hojas parecen tener horario propio : durante el día se abren y, cuando llega la tarde, comienzan a cerrarse.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Por qué el trébol morado cierra sus hojas? Una de las curiosidades más llamativas

Si usted tiene un trébol morado (Oxalis triangularis), probablemente haya notado que sus hojas se abren durante el día y se pliegan cuando llega la noche. Aunque puede parecer que la planta se marchita o que algo le ocurre, este movimiento hace parte de su ciclo natural y se conoce como nictinastia.

Pero, ¿qué es la nictinastia? La nictinastia es un movimiento diario que ocurre en algunas plantas y que modifica la posición de sus hojas en respuesta al ciclo de luz y oscuridad. Durante el día, los folíolos del trébol morado permanecen abiertos y orientados para aprovechar la luz disponible. Cuando disminuye la iluminación, comienzan a plegarse y permanecen cerrados durante la noche.

Este movimiento no significa que la planta esté enferma ni que necesite agua. Es una respuesta natural asociada a sus ritmos circadianos, es decir, a los ciclos internos que permiten a las plantas sincronizar diferentes procesos con la alternancia entre el día y la noche.

¿Cómo logra cerrar sus hojas?

En la base de los folíolos existe una estructura especializada llamada pulvínulo, que funciona como una especie de bisagra. Allí se producen cambios en la presión interna de las células que permiten modificar la posición de las hojas.

El proceso está relacionado con el movimiento de agua e iones, principalmente potasio. Cuando estos iones se acumulan en determinadas células, el agua entra y aumenta su presión interna; cuando salen, el agua también se moviliza y las células pierden presión. Estos cambios hacen que unas células se expandan y otras se contraigan, provocando el movimiento de los folíolos.

La luz también participa en este proceso. La planta percibe cambios en la iluminación y, mediante mecanismos internos relacionados con su reloj biológico, coordina la apertura y el cierre de las hojas.

¿Y si sucede en el día o en momentos no comunes?

Si las hojas del trébol morado se cierran durante el día o permanecen plegadas durante más tiempo de lo habitual, vale la pena revisar las condiciones en las que está creciendo la planta. La luz, el riego y el estado de sus raíces pueden influir en su aspecto y en la forma en que responde.

Poca luz

Si el cierre ocurre en pleno día, una de las primeras cosas que conviene revisar es la iluminación. El trébol morado necesita un lugar con buena luz indirecta para crecer adecuadamente. Cuando permanece en espacios demasiado oscuros, puede mantener las hojas cerradas durante más tiempo y producir tallos más largos y débiles en busca de luz.

Por eso, antes de aumentar el riego o mover la planta de manera drástica, revise cuánta luz recibe durante el día y si existe algún elemento que esté bloqueándola.

Falta o exceso de agua

El estado del sustrato también puede dar pistas. Si la tierra está completamente seca y, además del cierre de las hojas, los folíolos y tallos se ven decaídos, puede tratarse de falta de agua.

En el extremo contrario, mantener el sustrato constantemente encharcado puede afectar las raíces. Cuando estas se deterioran, la planta puede perder firmeza y presentar un aspecto decaído. Por eso, no se trata simplemente de aumentar el riego cuando las hojas están cerradas: primero hay que comprobar la humedad del sustrato y las condiciones de drenaje de la maceta.

¿Está entrando en reposo?

El trébol morado también puede atravesar períodos de latencia o reposo. En este caso, la planta puede perder parte o incluso gran parte de sus hojas, mientras sus estructuras subterráneas permanecen en descanso y posteriormente vuelven a producir nuevos brotes.

Publicidad

Este comportamiento no ocurre necesariamente en una fecha fija. Puede estar relacionado con las condiciones de cultivo y con el ciclo particular de la planta, por lo que no conviene asociarlo únicamente con una determinada estación del año.

Si el follaje comienza a desaparecer, pero las estructuras subterráneas permanecen sanas, puede tratarse de una etapa normal de su ciclo y no necesariamente de la muerte de la planta. Siga fertilizándola y dándole los cuidados normales hasta que ella vuelva a tener la fuerza para florecer y producir follaje.

Publicidad

Ojo, una advertencia importante

Aunque observar cómo se pliegan las hojas puede resultar curioso, no es necesario manipularlas o cambiar constantemente las condiciones de luz para provocar el movimiento. Lo mejor es permitir que la planta realice este proceso como parte de su ciclo natural.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼