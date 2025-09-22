¿Por qué las hojas de las plantas se arrugan y cómo evitarlo?

Las hojas arrugadas son una señal de que algo afecta la salud de la planta, ya sea por riego inadecuado, ambiente seco, sustrato pobre, plagas, exceso de humedad o raíces dañadas Foto: Plant & Soil Sciences eLibrary

Si usted tiene plantas, seguramente en algún momento ha notado que sus hojas comienzan a arrugarse sin razón aparente. Este es uno de los problemas más comunes y, al mismo tiempo, uno de los primeros signos de que algo no anda bien.

Y es que las hojas son como el termómetro de la planta: cuando están firmes y verdes, reflejan su buena salud, pero si se arrugan, nos están avisando que necesitan atención. Es por esto que identificar el origen es fundamental para actuar a tiempo y devolverle a la planta su fuerza y vitalidad.

Entre los factores más frecuentes por los cuales se arrugan las hojas de las plantas están:

El papel del agua en la salud de las plantas

El agua es esencial para que las plantas puedan transportar nutrientes, realizar la fotosíntesis y mantener sus hojas firmes y radiantes. Cuando el riego no es el adecuado —ya sea por exceso, falta o una técnica incorrecta— las plantas lo reflejan en el aspecto de sus hojas, que pueden secarse, arrugarse o perder color.

Estos son algunos factores que puede contribuir en que sus hojas se estén arrugando:

Riego inadecuado: Si las hojas empiezan a secarse, puede ser que la planta no esté recibiendo el agua necesaria. Toque el sustrato: si está seco o duro, riegue de inmediato pero con moderación para mantener un nivel óptimo de humedad.

Drenaje excesivo: Si riega correctamente, pero la planta sigue afectada, el problema puede estar en el sustrato o la maceta, que podrían drenar demasiado rápido. Para solucionarlo, mejore la tierra incorporando turba o humus de lombriz, de modo que retenga más agua y nutrientes.

Método de riego incorrecto: No solo importa la cantidad de agua, sino también cómo se aplica. Algunas plantas, como orquídeas y begonias, prefieren el riego por inmersión. Las de hojas grandes pueden beneficiarse más de una vaporización ligera que de agua vertida directamente sobre ellas.

Falta de riego: La causa más común de que las hojas se arruguen es la sequedad en el sustrato que hace que la planta se deshidrate. Aumente la frecuencia de riego y tenga en cuenta que cada especie tiene necesidades distintas. También es importante ajustar el riego en épocas de mayor calor, ya que la planta pierde agua más rápido y requiere hidratación adicional.

Ambiente seco

Cuando el aire es muy seco, las hojas pueden arrugarse o presentar puntas secas, incluso si el riego es adecuado. Para solucionarlo:

Verifique si la planta realmente necesita un ambiente más húmedo.

Pulverice agua sin cal (agua de llave) sobre sus hojas una vez al día, evitando las horas de sol directo.

Agrupe varias plantas para aumentar la humedad del entorno o coloque un plato con agua y piedras bajo la maceta (sin que las raíces queden sumergidas).

Si el problema persiste, considere mejorar el sustrato o cambiar la planta de ubicación para que reciba condiciones más favorables.

Si la planta está ubicada en pleno rayo del sol, puede ser esto lo que cause que se esté secando. Lo mejor es cambiarla de lugar a uno que le resulte más favorable de acuerdo a sus necesidades. Este problema también se puede presentar en plantas de interior cuando se encuentran cerca a ventanas que generan un efecto lupa con el sol provocando que se queme.

Sustrato pobre o compactado

Si el sustrato está muy compacto o carece de nutrientes, las raíces no pueden crecer correctamente y las hojas pueden arrugarse.

Revise el estado del sustrato: si está endurecido, airee o cámbielo por uno más suelto y nutritivo.

Aporte abonos orgánicos o fertilizantes adecuados para enriquecerlo y estimular el crecimiento de la planta.

Verifique el pH del suelo y ajústelo según las necesidades de su planta. Por ejemplo, hortensias necesitan suelos ligeramente ácidos.

Uso inadecuado de abonos o productos químicos

Aunque los abonos, insecticidas y fungicidas son aliados para la salud de las plantas, su uso incorrecto puede dañarlas.

Lea siempre las instrucciones de los productos antes de aplicarlos.

Si aplicó algo que pudo afectar la planta, lave bien el sustrato con abundante agua para eliminar residuos.

Suspenda temporalmente el uso del producto y observe si la planta mejora.

Enfermedades y plagas

Las plantas pueden verse afectadas por distintos problemas que comprometen su salud y crecimiento y que pueden causar las hojas arrugadas. Identificar a tiempo la causa, ya sea una plaga o un exceso de humedad, permite actuar de manera rápida y evitar que el daño se extienda.

Plagas comunes: Los pulgones, la araña roja y el ácaro blanco succionan la savia de las hojas, provocando que pierdan agua y nutrientes. Revise si las hojas presentan manchas, decoloración o pequeños insectos en el envés. Si detecta plaga, aplique un insecticida adecuado o un método de control biológico para eliminarla rápidamente.

Fumigación: En infestaciones graves, puede ser necesario recurrir a la fumigación, que libera sustancias para eliminar insectos y parásitos de forma más efectiva.

Moho y exceso de humedad: La aparición de moho blanco en la superficie del sustrato indica exceso de riego o falta de aireación. Retire la capa afectada y parte de la tierra, reemplace con sustrato nuevo y suspenda el riego por dos o tres días. Aplique un fungicida para evitar que reaparezca y mejore el drenaje o la aireación para prevenir el problema en el futuro.

Raíces dañadas

En algunos casos, el problema se origina en las raíces, que pueden estar dañadas o comprimidas y no logran absorber agua ni nutrientes.

Revise el estado de las raíces para confirmar si están sanas.

Si están en mal estado o demasiado apretadas, cambie la planta de maceta a una más amplia.

Renueve el sustrato para mejorar la aireación y asegúrese de mantener un riego moderado para favorecer su recuperación.

