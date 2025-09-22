No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Huerta

¿Por qué las hojas de las plantas se arrugan y cómo evitarlo?

Las hojas arrugadas suelen indicar que la planta está bajo estrés y necesita atención para recuperar su equilibrio y vitalidad.

Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
22 de septiembre de 2025 - 06:15 p. m.
Las hojas arrugadas son una señal de que algo afecta la salud de la planta, ya sea por riego inadecuado, ambiente seco, sustrato pobre, plagas, exceso de humedad o raíces dañadas
Las hojas arrugadas son una señal de que algo afecta la salud de la planta, ya sea por riego inadecuado, ambiente seco, sustrato pobre, plagas, exceso de humedad o raíces dañadas
Foto: Plant & Soil Sciences eLibrary
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Si usted tiene plantas, seguramente en algún momento ha notado que sus hojas comienzan a arrugarse sin razón aparente. Este es uno de los problemas más comunes y, al mismo tiempo, uno de los primeros signos de que algo no anda bien.

Y es que las hojas son como el termómetro de la planta: cuando están firmes y verdes, reflejan su buena salud, pero si se arrugan, nos están avisando que necesitan atención. Es por esto que identificar el origen es fundamental para actuar a tiempo y devolverle a la planta su fuerza y vitalidad.

Vínculos relacionados

¿Cómo saber cuándo trasplantar la cuna de Moisés a otra matera?
Prográmese para la XXII Exposición de Orquídeas del Jardín Botánico de Bogotá
Altramuz: la planta que llena el jardín de color y florece dos veces al año

Entre los factores más frecuentes por los cuales se arrugan las hojas de las plantas están:

El papel del agua en la salud de las plantas

El agua es esencial para que las plantas puedan transportar nutrientes, realizar la fotosíntesis y mantener sus hojas firmes y radiantes. Cuando el riego no es el adecuado —ya sea por exceso, falta o una técnica incorrecta— las plantas lo reflejan en el aspecto de sus hojas, que pueden secarse, arrugarse o perder color.

Estos son algunos factores que puede contribuir en que sus hojas se estén arrugando:

  • Riego inadecuado: Si las hojas empiezan a secarse, puede ser que la planta no esté recibiendo el agua necesaria. Toque el sustrato: si está seco o duro, riegue de inmediato pero con moderación para mantener un nivel óptimo de humedad.
  • Drenaje excesivo: Si riega correctamente, pero la planta sigue afectada, el problema puede estar en el sustrato o la maceta, que podrían drenar demasiado rápido. Para solucionarlo, mejore la tierra incorporando turba o humus de lombriz, de modo que retenga más agua y nutrientes.
  • Método de riego incorrecto: No solo importa la cantidad de agua, sino también cómo se aplica. Algunas plantas, como orquídeas y begonias, prefieren el riego por inmersión. Las de hojas grandes pueden beneficiarse más de una vaporización ligera que de agua vertida directamente sobre ellas.
  • Falta de riego: La causa más común de que las hojas se arruguen es la sequedad en el sustrato que hace que la planta se deshidrate. Aumente la frecuencia de riego y tenga en cuenta que cada especie tiene necesidades distintas. También es importante ajustar el riego en épocas de mayor calor, ya que la planta pierde agua más rápido y requiere hidratación adicional.

Ambiente seco

Cuando el aire es muy seco, las hojas pueden arrugarse o presentar puntas secas, incluso si el riego es adecuado. Para solucionarlo:

  • Verifique si la planta realmente necesita un ambiente más húmedo.
  • Pulverice agua sin cal (agua de llave) sobre sus hojas una vez al día, evitando las horas de sol directo.
  • Agrupe varias plantas para aumentar la humedad del entorno o coloque un plato con agua y piedras bajo la maceta (sin que las raíces queden sumergidas).
  • Si el problema persiste, considere mejorar el sustrato o cambiar la planta de ubicación para que reciba condiciones más favorables.
  • Si la planta está ubicada en pleno rayo del sol, puede ser esto lo que cause que se esté secando. Lo mejor es cambiarla de lugar a uno que le resulte más favorable de acuerdo a sus necesidades. Este problema también se puede presentar en plantas de interior cuando se encuentran cerca a ventanas que generan un efecto lupa con el sol provocando que se queme.

Sustrato pobre o compactado

Si el sustrato está muy compacto o carece de nutrientes, las raíces no pueden crecer correctamente y las hojas pueden arrugarse.

  • Revise el estado del sustrato: si está endurecido, airee o cámbielo por uno más suelto y nutritivo.
  • Aporte abonos orgánicos o fertilizantes adecuados para enriquecerlo y estimular el crecimiento de la planta.
  • Verifique el pH del suelo y ajústelo según las necesidades de su planta. Por ejemplo, hortensias necesitan suelos ligeramente ácidos.

Uso inadecuado de abonos o productos químicos

Aunque los abonos, insecticidas y fungicidas son aliados para la salud de las plantas, su uso incorrecto puede dañarlas.

  • Lea siempre las instrucciones de los productos antes de aplicarlos.
  • Si aplicó algo que pudo afectar la planta, lave bien el sustrato con abundante agua para eliminar residuos.
  • Suspenda temporalmente el uso del producto y observe si la planta mejora.

Enfermedades y plagas

Las plantas pueden verse afectadas por distintos problemas que comprometen su salud y crecimiento y que pueden causar las hojas arrugadas. Identificar a tiempo la causa, ya sea una plaga o un exceso de humedad, permite actuar de manera rápida y evitar que el daño se extienda.

  • Plagas comunes: Los pulgones, la araña roja y el ácaro blanco succionan la savia de las hojas, provocando que pierdan agua y nutrientes. Revise si las hojas presentan manchas, decoloración o pequeños insectos en el envés. Si detecta plaga, aplique un insecticida adecuado o un método de control biológico para eliminarla rápidamente.
  • Fumigación: En infestaciones graves, puede ser necesario recurrir a la fumigación, que libera sustancias para eliminar insectos y parásitos de forma más efectiva.
  • Moho y exceso de humedad: La aparición de moho blanco en la superficie del sustrato indica exceso de riego o falta de aireación. Retire la capa afectada y parte de la tierra, reemplace con sustrato nuevo y suspenda el riego por dos o tres días. Aplique un fungicida para evitar que reaparezca y mejore el drenaje o la aireación para prevenir el problema en el futuro.

Raíces dañadas

En algunos casos, el problema se origina en las raíces, que pueden estar dañadas o comprimidas y no logran absorber agua ni nutrientes.

  • Revise el estado de las raíces para confirmar si están sanas.
  • Si están en mal estado o demasiado apretadas, cambie la planta de maceta a una más amplia.
  • Renueve el sustrato para mejorar la aireación y asegúrese de mantener un riego moderado para favorecer su recuperación.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar