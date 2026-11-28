Pero ¿qué provoca estas reacciones y cómo se manifiestan? Le contamos qué ocurre y cuáles son los factores que debe tener en cuenta para mantenerlas saludables.

¿Ha notado que las hojas de sus plantas empiezan a perder su color verde y se tornan amarillas sin razón aparente? Aunque puede parecer un cambio inofensivo, muchas veces es una señal de que algo está afectando su desarrollo. Las plantas también experimentan situaciones de estrés que pueden alterar su crecimiento, debilitar sus hojas y modificar su apariencia.

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Aunque no lo parezca, las plantas también pueden sufrir estrés. Cuando algo altera sus condiciones de crecimiento, pueden presentar cambios en sus hojas, perder vigor o ver afectado su desarrollo. Estas situaciones pueden tener distintos orígenes y se clasifican en dos tipos: biótico y abiótico.

El estrés biótico está relacionado con la presencia de organismos vivos que afectan la salud de la planta. Entre ellos se encuentran las plagas, como pulgones, cochinillas, caracoles y ácaros, así como los hongos, las bacterias y los virus que pueden causar enfermedades. También se incluyen los daños ocasionados por otros animales.

El estrés abiótico, por su parte, se origina en factores no vivos del entorno o en las condiciones de cultivo. Algunos ejemplos son la falta o el exceso de agua, la exposición insuficiente o excesiva a la luz, las deficiencias de nutrientes, la acumulación de sales en el suelo y las temperaturas extremas. Incluso ciertas prácticas de cuidado, como una poda inadecuada o el uso de herramientas desafiladas, pueden generar daños y afectar el desarrollo de la planta.

Ambos tipos de estrés pueden alterar el crecimiento de las plantas y manifestarse a través de señales visibles, como el amarillamiento de las hojas.

De hecho, ese fenómeno de amarillamiento se conoce como clorosis y ocurre cuando las hojas pierden parte de su color verde debido a una disminución en la producción o disponibilidad de clorofila, el pigmento responsable de esa tonalidad y fundamental para realizar la fotosíntesis. Sin suficiente clorofila, la planta tiene dificultades para aprovechar la luz y producir los azúcares que necesita para crecer. Por eso, aunque en ocasiones el cambio de color puede hacer parte del envejecimiento natural de una hoja, en otros casos es una señal de que las condiciones de cultivo no son las adecuadas.

Las causas pueden ser muy variadas. Además de los problemas de riego, luz y nutrientes, el amarillamiento también puede aparecer por la acumulación de sales en el sustrato, las temperaturas extremas, las corrientes de aire o los daños físicos ocasionados durante labores de mantenimiento, como una poda inadecuada. Todas estas condiciones pueden generar estrés y afectar el funcionamiento normal de la planta.

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