¿Por qué pintan los troncos de los árboles de blanco?

En la mayoría de los casos se utiliza una mezcla elaborada con cal o hidróxido de calcio diluido en agua. Foto: LGH

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En Colombia, es común caminar por calles o parques y encontrarse con árboles pintados de blanco. Aunque para algunas personas puede parecer algo estético, otras se preguntan por qué los pintan.

Según especialistas y publicaciones sobre jardinería, en la mayoría de los casos se utiliza una mezcla elaborada con cal o hidróxido de calcio diluido en agua y, en algunas ocasiones, se añaden otros componentes naturales para reforzar su efecto protector.

Aunque resulte curioso, los árboles también sufren daños por una exposición excesiva al sol. De acuerdo con el Programa Estatal de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California, esta práctica, conocida como encalado, ayuda a reflejar la luz solar y disminuye el calentamiento de la corteza.

Su función es parecida a la de un protector solar, cuando la corteza absorbe demasiado calor puede resecarse y comenzar a agrietarse, estas fisuras debilitan el árbol y se convierten en una puerta de entrada para microorganismos que pueden afectar su desarrollo.

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Adicionalmente, la mezcla de cal también puede actuar como un repelente natural gracias a su composición y olor, ayudando a mantener alejados insectos, hormigas y gusanos que suelen instalarse en la corteza o usar el tronco como vía de acceso hacia otras zonas del árbol.

Incluso algunos animales pequeños pueden verse afectados por este recubrimiento, por ejemplo, ratones y topos pueden dañar seriamente un árbol al roer la corteza alrededor del tronco, también conocido como anillado.

Otra ventaja es que, en los ambientes húmedos, los hongos se propagan con rapidez y debilitan progresivamente la estructura del árbol. En ese caso, el recubrimiento aporta una protección adicional, ya que funciona como una barrera que dificulta el desarrollo de estos organismos y ayuda a conservar en mejores condiciones la corteza.

Lo que también hay que tener en cuenta

Según el portal especializado en jardinería Nature Hills, un uso inadecuado puede generar algunos problemas, por lo que los expertos recomiendan tener en cuenta estos aspectos:

Retención de humedad: una pintura mal aplicada o demasiado espesa puede retener la humedad, lo que puede provocar problemas de putrefacción o de hongos.

Tipo de pintura incorrecto: no se recomienda pintura al óleo ni para interiores. Los productos químicos agresivos pueden dañar la corteza.

Estrés en los árboles: en el caso de árboles maduros, esta práctica puede ser innecesaria y, si se realiza de forma incorrecta, genera más afectaciones que beneficios.

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¿Cómo plantar un árbol correctamente?