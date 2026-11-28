Por eso, retirar el polen es una práctica que vale la pena conocer. Pero ¿por qué se recomienda hacerlo y cómo puede retirarlo sin dañar la flor? Aquí le contamos.

Si usted tiene lirios en casa, hay un detalle de sus flores que quizás no conoce: el polen puede convertirse en un problema tanto para la planta como para los objetos que la rodean. Aunque sus estambres amarillos hacen parte de su apariencia característica, también pueden desprender un polvo que mancha la ropa, los muebles y otras superficies.

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No. Retirar el polen de los lirios no perjudica la flor ni afecta el desarrollo de la planta. Por el contrario, es una práctica habitual en floristería, especialmente cuando se utilizan como flores cortadas, pues ayuda a evitar las manchas que deja el polen sobre los pétalos, la ropa y los muebles. Además, retirar las anteras (las estructuras donde se encuentra el polen) antes de que lo liberen puede contribuir a prolongar la apariencia fresca de la flor.

Sin embargo, esta práctica también permite hablar de una precaución importante: la toxicidad de algunas especies de lirios. Según explica la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), los lirios verdaderos y las azucenas representan un peligro particular para los gatos. En estos animales, la ingestión de pequeñas cantidades de cualquier parte de la planta, incluido el polen, puede provocar daños renales graves. El riesgo también está presente si lamen los granos de polen que quedan adheridos a su pelaje o beben el agua del florero.

Los primeros síntomas de intoxicación pueden aparecer durante las primeras 12 horas e incluyen vómitos, babeo, pérdida del apetito y disminución de la actividad. Si no reciben atención veterinaria, los gatos pueden desarrollar insuficiencia renal en las siguientes 24 a 72 horas, una complicación que puede ser mortal. Por eso, retirar las anteras no es suficiente para hacer que estas flores sean seguras en hogares donde hay felinos.

En otros animales, los efectos dependen de la especie de lirio y de la cantidad ingerida. Los perros, por ejemplo, pueden presentar molestias gastrointestinales, aunque no suelen desarrollar el mismo daño renal que los gatos. En las personas, el contacto con algunas variedades puede ocasionar irritación en la piel y la ingestión puede provocar molestias digestivas. Por esta razón, es importante identificar la especie antes de manipularla y evitar ingerir cualquier parte de la planta.

¿Cómo quitar el polen correctamente?

Retirar el polen de un lirio requiere cuidado para no maltratar sus pétalos ni desprender otras partes de la flor. Según explica Floristería Francesa, lo recomendable es esperar a que la flor esté abierta y sus estambres sean accesibles. Una vez que esto ocurra, puede utilizar un pincel de cerdas suaves o una brocha de maquillaje limpia para retirar delicadamente los granos de polen que se encuentran en las anteras, ubicadas en el centro de la flor.

Procure no rozar los pétalos, pues el polen puede desprenderse y dejar manchas difíciles de quitar.

Otra alternativa es retirar directamente las anteras con los dedos o unas pinzas pequeñas, sujetándolas con cuidado para evitar que el polen se disperse. Si elige este método, puede ayudarse con un pañuelo o una toalla de papel seca para recogerlas. Lo importante es hacerlo antes de que los granos de polen comiencen a desprenderse y caigan sobre los pétalos o las superficies cercanas.

Aunque existen otros métodos, como utilizar cinta adhesiva para recoger los granos de polen, no son los más recomendables, ya que el contacto directo puede terminar dañando los pétalos. Tampoco es conveniente utilizar aire comprimido, pues puede dispersar el polen por el ambiente en lugar de retirarlo de manera controlada.

Además de mantener la flor limpia y evitar manchas en la ropa, los muebles y los pétalos, retirar las anteras tiene algunas ventajas cuando se trata de arreglos florales. Esta práctica puede ayudar a conservar su apariencia ornamental durante más tiempo y disminuir la dispersión del polen, que puede provocar molestias en personas sensibles.

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