Tres huertas imperdibles que puede conocer en los museos de Bogotá

- Foto: Leidy Barbosa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está en Bogotá y busca un plan diferente para pasar la tarde entre museos, aquí le contamos una sorpresa: varios de ellos han decidido ir más allá de la contemplación artística o histórica para integrar la naturaleza en sus espacios. A través de huertas urbanas, han transformado patios y terrazas en escenarios vivos donde se cultivan alimentos, se comparten saberes ancestrales y se promueve la sostenibilidad. Más que simples jardines, estas huertas funcionan como aulas abiertas que conectan el pasado con los desafíos ambientales y sociales del presente.

El Museo de la Independencia, el Museo del Oro y el Museo Colonial son tres ejemplos de cómo el arte, la historia y la agricultura pueden convivir. En ellos, las plantas se convierten en protagonistas de procesos educativos que rescatan prácticas tradicionales, impulsan la soberanía alimentaria y acercan a los visitantes a la tierra desde una nueva perspectiva: la del conocimiento vivo que crece, florece y se comparte.

Quédese, porque aquí le decimos el enfoque que tiene cada una.

🌳 ☘️ 🌿Le podría interesar: Esta es la huerta del Museo Casa de la Memoria de Medellín que le apuesta a la paz

Museo de la Independencia

El Museo de la Independencia Casa del Florero en Bogotá ha transformado su jardín original en una huerta urbana que funciona como “aula viva” para el aprendizaje agroecológico. Esta huerta cultiva hortalizas, legumbres nativas como el frijol-pachita y diversas variedades de maíz, conectando las luchas históricas por la libertad con desafíos actuales como la soberanía alimentaria.

El espacio ofrece talleres prácticos de elaboración de chicha, molienda de maíz, intercambio de semillas y medicina natural, además de la iniciativa “Manos a la huerta” donde los visitantes participan activamente en el cultivo mientras aprenden sobre conocimientos tradicionales.

El proyecto se financia con el presupuesto del Ministerio de Cultura y cuenta con alianzas del Jardín Botánico y otras huertas urbanas de Bogotá. Algo que lo hace especial es que tienen una “casa de semillas” para el intercambio libre de especies nativas, convirtiéndose en punto de referencia para guardianes de semillas en la ciudad.

Museo del Oro

El Museo del Oro de Bogotá ha creado una huerta urbana en su cuarto piso que funciona como un puente entre el conocimiento ancestral y las necesidades contemporáneas. Iniciada en 2017 tras una exposición sobre partería en el Pacífico colombiano, esta huerta cultiva plantas nativas como tabaco, papas y maíz que fueron fundamentales para las culturas prehispánicas.

El espacio ofrece talleres y charlas que conectan las 34,000 piezas de orfebrería del museo con prácticas agrícolas tradicionales, educando especialmente a los niños sobre el origen de sus alimentos y la importancia de la biodiversidad.

Con el apoyo del Jardín Botánico y financiación del propio museo, el proyecto busca crear redes con otras huertas urbanas y enfatizar que la diversidad alimentaria colombiana es resultado de miles de años de innovación indígena. Aunque enfrentan desafíos como el mantenimiento constante, el museo continúa desarrollando talleres de ilustración botánica, tintes naturales y cocina para mantener vivo este espacio dinámico que honra el legado cultural del país.

🌳 ☘️ 🌿Le podría interesar: Museo en Santa Marta esconde un gran vivero en su interior: así lo puede conocer

Museo Colonial

El Museo Colonial de Bogotá mantiene una huerta urbana desde 2004, iniciativa impulsada por el Jardín Botánico para desarrollar espacios verdes en el centro histórico de la Candelaria. Ubicado en la antigua Casa de las Aulas del siglo XVII, el museo rescata el legado de los jesuitas quienes ya cultivaban en este espacio.

La huerta cuenta con seis o siete camas de siembra donde cultivan hortalizas como acelga, brócoli, lechuga y papa, además de plantas aromáticas como hierbabuena y romero. El espacio busca sensibilizar sobre autonomía alimentaria y seguridad nutricional, ofreciendo talleres mensuales sobre semilleros, plaguicidas naturales y creación de terrarios, con especial énfasis en programas para personas con diferentes capacidades.

El museo invita al público a descubrir este espacio que va más allá de la percepción tradicional de los museos, ofreciendo una conexión práctica con el patrimonio natural y los saberes ancestrales sobre cultivo.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼