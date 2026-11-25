Hay flores que llaman la atención por sus colores, otras por sus formas y algunas por lo particulares que pueden llegar a ser. Las orquídeas reúnen todas estas características y, además, tienen una diversidad que las convierte en protagonistas de la riqueza natural de Colombia. No es para menos según la Asociación Bogotana de Orquideología, el país cuenta con más de 4.270 especies registradas , lo que lo ubica en el primer lugar mundial en diversidad de esta familia botánica.

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Y si usted es de los que se detiene a admirarlas o quisiera conocer más sobre ellas, hay una cita para tener en cuenta. Bogotá se prepara para recibir la XXIII Exposición Nacional de Orquídeas, un encuentro en Corferias que reunirá distintas variedades, aficionados y coleccionistas alrededor de estas flores. Una oportunidad para descubrir algunas de sus especies, conocer sus particularidades y aprender más sobre su cultivo y cuidado.

¿Qué podrá ver en el evento?

Del 4 al 8 de diciembre, Corferias será el punto de encuentro para los amantes de las flores y la naturaleza. El pabellón 5A recibirá la XXIII Exposición Nacional de Orquídeas, una muestra organizada por la Asociación Bogotana de Orquideología (ABO) que se realizará en el marco del Salón de Orquídeas, Plantas y Flores de Diversa 2026. Los visitantes podrán asistir entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m.

La exposición permitirá conocer de cerca la variedad de formas, tamaños y colores que caracteriza a las orquídeas. Esta diversidad también responde a los distintos ecosistemas en los que crecen: algunas especies se desarrollan en bosques húmedos tropicales, mientras que otras están adaptadas a las condiciones de las zonas de montaña y los climas más fríos del país.

Durante el recorrido, el público podrá conocer diferentes géneros, entre ellos Cattleya, Phalaenopsis, Masdevallia y Paphiopedilum, conocidas popularmente como zapaticos. También habrá ejemplares de especies propias de ambientes de clima frío, como las del género Odontoglossum. Entre ellas se destaca Odontoglossum luteopurpureum, una orquídea asociada a la Sabana de Bogotá y sus alrededores.

Pero uno de los ejemplares que tendrá un lugar mucho más especial en la muestra será la Cattleya trianae, conocida como flor de mayo y declarada Flor Nacional de Colombia en noviembre de 1936. Esta especie, nombrada en honor al botánico colombiano José Jerónimo Triana, es nativa del país y se caracteriza por sus flores de diferentes tonalidades, que van desde el blanco hasta el rosado y el púrpura.

La exposición contará con un juzgamiento especializado para reconocer los ejemplares más destacados y una muestra comercial en la que participarán viveros y expositores de diferentes regiones del país, entre ellas Antioquia, Santander, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Allí, los visitantes podrán conocer y adquirir distintas variedades de orquídeas, así como insumos y materiales para su cultivo. La programación se complementará con actividades académicas abiertas al público, dedicadas al cuidado y la conservación de estas plantas.

¿Cómo ir?

Las boletas para la XXIII Exposición Nacional de Orquídeas se podrán comprar directamente en las taquillas de Corferias, ubicadas en el arco de ingreso. Según la información compartida por los organizadores, los precios serán:

Adultos: COP 25.000.

COP 25.000. Niños a partir de los 12 años: COP 20.000.

La boletería estará disponible durante los días de la exposición y no se realizará venta en línea.

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