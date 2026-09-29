Prográmese para el VII Festival de Plantas Carnívoras del Jardín Botánico de Bogotá

Ahora, más de 1000 ejemplares de estas particulares especies llegarán a Bogotá para mostrar cómo funcionan sus trampas, qué estrategias han desarrollado para capturar a sus presas y por qué su apariencia de “depredadoras” es, en realidad, el…

Si usted cree que las plantas solo esperan quietas a que llegue el agua y la luz, las carnívoras tienen algo que demostrarle. Algunas pueden atraer, atrapar y digerir pequeños organismos para obtener los nutrientes que necesitan para sobrevivir en lugares donde el suelo no se los ofrece con facilidad.

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Ahora, más de 1000 ejemplares de estas particulares especies llegarán a Bogotá para mostrar cómo funcionan sus trampas, qué estrategias han desarrollado para capturar a sus presas y por qué su apariencia de “depredadoras” es, en realidad, el resultado de una extraordinaria adaptación.

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Se trata de la VII Exposición de Plantas Carnívoras “¡Déjate atrapar!”, que realizará el Jardín Botánico José Celestino Mutis del 1 al 4 de octubre de 2026, ofreciendo una experiencia única para conocer de cerca la diversidad de estas plantas y de nuestro planeta.

¿Qué trae la nueva exposición de plantas carnívoras?

Durante cuatro días, el Jardín Botánico de Bogotá reunirá más de 1.000 ejemplares de diferentes especies y géneros de plantas carnívoras, entre ellas Dionaea, Nepenthes, Sarracenia y Drosera. La exposición busca acercar a los visitantes a las estrategias que estas plantas han desarrollado para obtener nutrientes en ambientes donde estos son limitados.

Conocer sus mecanismos es importante porque, aunque suelen asociarse con la imagen de una planta que atrapa insectos, las carnivoras vegetales son mucho más diversas. Estas especies cuentan con estructuras especializadas que les permiten capturar, matar y digerir pequeños animales, para después incorporar los nutrientes de sus presas. Algunas utilizan superficies pegajosas, otras trampas de caída, mecanismos de succión o estructuras que se cierran sobre el organismo capturado.

Uno de los atractivos de la muestra será precisamente la presencia de seis especies de especial rareza y singularidad, que permitirán conocer otras formas de carnivoría. Entre ellas están:

Stylidium, conocidas como plantas gatillo

Genlisea, llamadas plantas sacacorchos

Brocchinia, bromelias carnívoras asociadas a los tepuyes

Catopsis, una bromelia epífita considerada de posible carnivoría;

Aldrovanda, una planta acuática conocida como rueda hidráulica

Triantha occidentalis, conocida como falso asfódelo.

La exposición estará distribuida en cuatro espacios: Domo Educativo, Aula Ambiental, Biodiversario y Domo Herbal. Cada uno abordará las plantas carnívoras desde una perspectiva diferente.

Por ejemplo, en el Domo Educativo se podrán conocer los principales mecanismos de captura, como las trampas de caída, adhesivas, de succión y de cierre. En el Aula Ambiental, el foco estará en las plantas que utilizan mecanismos adhesivos, como las droseras, para explicar cómo capturan pequeños organismos.

Por su parte, el Biodiversario permitirá acercarse a las relaciones que estas plantas mantienen con otros organismos y a la importancia de la captura de presas para su supervivencia. Mientras que en el Domo Herbal habrá una exposición fotográfica de plantas carnívoras del Jardín Botánico y una muestra del trabajo de la Subdirección Científica en investigación, propagación y conservación, incluido el cultivo in vitro.

Más actividades

Pero si usted es de quienes buscan algo más que recorrer la exposición, el Jardín Botánico también contará con una Agenda Cultural y académica de 39 actividades, que incluye recorridos temáticos, charlas, talleres y experiencias para diferentes públicos.

Uno de los focos estará en su cuidado, y es que la programación permitirá conocer más sobre la propagación, el cultivo y los requisitos que se necesitan para tener las plantas carnívoras, además de abordar temas como plagas, sustratos, conservación y las estrategias que utilizan para sobrevivir en ambientes con pocos nutrientes. También habrá actividades dirigidas a niñas, niños y familias.

Y si le gusta el arte botánico, también habrá actividades de macrofotografía, ilustración, acuarela y escultura, además de diferentes actividades escénicas y musicales. Entre ellas se encuentran el “Acto para cuatro personajes y un planeta”, el concierto del Conservatorio Javier de Nicoló y la presentación del Dueto Filarmónica al Barrio, en formato de violín y guitarra, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

¿Cómo ir?

El ingreso tendrá un valor de $18.000, tarifa que incluye la entrada al Jardín Botánico, el Tropicario y las actividades programadas durante la exposición.

Además de los cuatro espacios de exhibición y la Agenda Cultural y Académica, los visitantes podrán encontrar venta y exhibición de plantas carnívoras, emprendimientos gastronómicos y actividades para toda la familia. Una oportunidad para acercarse a estas especies y conocer las diferentes estrategias que han desarrollado para capturar presas y sobrevivir en ambientes donde los nutrientes son limitados.

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Ojo, para preservar el ecosistema del jardín, no está permitido el ingreso de mascotas, personas en estado de embriaguez, cigarrillos o sustancias psicoactivas. Además, dado que el evento se desarrolla en un entorno natural, se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, así como impermeables o paraguas en caso de lluvia.

Para quienes lo requieran, el Jardín Botánico dispone de sillas de ruedas, cuya disponibilidad podrá consultarse al momento del ingreso.

Programación completa

Jueves 1 de octubre

9:00 a. m.: Exposición de fotografía y propagación in vitro: Las carnívoras del Jardín | Domo Herbal

Exposición de fotografía y propagación in vitro: Las carnívoras del Jardín | Domo Herbal 9:00 a. m.: Muestra de cinco esculturas monumentales de plantas carnívoras, maestro Raimundo Charry | Palmetum

Muestra de cinco esculturas monumentales de plantas carnívoras, maestro Raimundo Charry | Palmetum 9:00 a. m.: Exposición de macrofotografía: Las flores de las plantas carnívoras, Paola María Sánchez | Restaurante Quye, Sendero Lago Principal

Exposición de macrofotografía: Las flores de las plantas carnívoras, Paola María Sánchez | Restaurante Quye, Sendero Lago Principal 10:00 a. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 10:30 a. m.: Charla Introducción a las plantas carnívoras, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista | Centro de Eventos, salas 3 y 4

Charla Introducción a las plantas carnívoras, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista | Centro de Eventos, salas 3 y 4 12:30 p. m.: Charla Fotografía de plantas carnívoras, con Julián Ferrucho, director de fotografía | Centro de Eventos, salas 3 y 4

Charla Fotografía de plantas carnívoras, con Julián Ferrucho, director de fotografía | Centro de Eventos, salas 3 y 4 2:00 p. m.: Actividad lúdica Biomodela una carnívora con tu familia — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 1

Actividad lúdica Biomodela una carnívora con tu familia — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 1 2:00 p. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Viernes 2 de octubre

10:00 a. m.: Actividad de ilustración Pequeños Botánicos: edición especial – Plantas carnívoras — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 1

Actividad de ilustración Pequeños Botánicos: edición especial – Plantas carnívoras — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 1 10:30 a. m.: Ilustraciones en acuarela: el fascinante mundo de las plantas carnívoras — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 2

Ilustraciones en acuarela: el fascinante mundo de las plantas carnívoras — aforo limitado | Centro de Eventos, sala 2 11:00 a. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 2:00 p. m.: Charla Plantas carnívoras en espacios pequeños, con Jorian Díaz, ingeniero industrial | Centro de Eventos, salas 3 y 4

Charla Plantas carnívoras en espacios pequeños, con Jorian Díaz, ingeniero industrial | Centro de Eventos, salas 3 y 4 2:00 p. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 2:30 p. m.: Actividad lúdica Carnívoras de papel — aforo limitado | Carpa Reloj Solar

Actividad lúdica Carnívoras de papel — aforo limitado | Carpa Reloj Solar 3:00 p. m.: Concierto de la agrupación musical del Conservatorio Javier de Nicoló | Plazoleta Tropicario

Sábado 3 de octubre

10:00 a. m.: Charla ¿Qué son las plantas carnívoras?, con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 1

Charla ¿Qué son las plantas carnívoras?, con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 1 10:00 a. m.: Recorrido Cazadoras verdes: el lado salvaje del reino vegetal | Mapa principal

Recorrido Cazadoras verdes: el lado salvaje del reino vegetal | Mapa principal 10:00 a. m.: Interacciones que florecen: diseña tu jardín polinizador — inscripción previa | Aula Multifuncional

Interacciones que florecen: diseña tu jardín polinizador — inscripción previa | Aula Multifuncional 11:00 a. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 11:00 a. m.: Actividad pedagógica Pequeños científicos y plantas carnívoras, creciendo fuera del laboratorio — aforo limitado | La Pérgola

Actividad pedagógica Pequeños científicos y plantas carnívoras, creciendo fuera del laboratorio — aforo limitado | La Pérgola 10:30 a. m.: Charla Propagación en plantas carnívoras, con Sonia Amézquita Romero | Centro de Eventos, salas 3 y 4

Charla Propagación en plantas carnívoras, con Sonia Amézquita Romero | Centro de Eventos, salas 3 y 4 11:30 a. m.: Charla Conservación y preservación de las plantas, con Manuel Velandia, geógrafo y naturalista | Centro de Eventos, sala 2

Charla Conservación y preservación de las plantas, con Manuel Velandia, geógrafo y naturalista | Centro de Eventos, sala 2 12:30 p. m.: Charla Cultivo y cuidado de plantas carnívoras, con Jorge Franco | Centro de Eventos, sala 1

Charla Cultivo y cuidado de plantas carnívoras, con Jorge Franco | Centro de Eventos, sala 1 1:00 p. m.: Actividad de bordado Guardianes Botánicos: bordando el misterio de las plantas carnívoras — aforo limitado | La Pérgola

Actividad de bordado Guardianes Botánicos: bordando el misterio de las plantas carnívoras — aforo limitado | La Pérgola 2:00 p. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 2:00 p. m.: Actividad lúdica Escalera de las plantas carnívoras: descubriendo sus secretos — aforo limitado | Carpa Reloj Solar

Actividad lúdica Escalera de las plantas carnívoras: descubriendo sus secretos — aforo limitado | Carpa Reloj Solar 2:00 p. m.: Charla Plagas en plantas carnívoras, con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 2

Charla Plagas en plantas carnívoras, con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 2 3:00 p. m.: Teatro Acto para cuatro personajes y un planeta | Plazoleta Tropicario

Teatro Acto para cuatro personajes y un planeta | Plazoleta Tropicario 3:00 p. m.: Actividad artística Crea tu mosaico de plantas carnívoras | Centro de Eventos, sala 1

Domingo 4 de octubre

10:00 a. m.: Sensibilización Cuerpo, presencia y plantas carnívoras | Mapa principal

Sensibilización Cuerpo, presencia y plantas carnívoras | Mapa principal 11:00 a. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 11:00 a. m.: Charla Estrategias de supervivencia: diversidad, biología y cultivo de las plantas carnívoras, con La mata que mata | Centro de Eventos, sala 2

Charla Estrategias de supervivencia: diversidad, biología y cultivo de las plantas carnívoras, con La mata que mata | Centro de Eventos, sala 2 11:30 a. m.: Charla El maravilloso mundo de la Dionaea muscipula o Venus atrapamoscas, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista | Centro de Eventos, salas 3 y 4

Charla El maravilloso mundo de la Dionaea muscipula o Venus atrapamoscas, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista | Centro de Eventos, salas 3 y 4 12:00 m.: Actividad de origami Plantas carnívoras para niños — aforo limitado | Aula Multifuncional

Actividad de origami Plantas carnívoras para niños — aforo limitado | Aula Multifuncional 12:30 p. m.: Charla La planta cobra (Darlingtonia californica), con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 2

Charla La planta cobra (Darlingtonia californica), con Andy Rubiano | Centro de Eventos, sala 2 1:00 p. m.: Charla Sustratos para plantas carnívoras | Centro de Eventos, sala 1

Charla Sustratos para plantas carnívoras | Centro de Eventos, sala 1 2:00 p. m.: Charla Las plantas carnívoras en la historia de la cultura y su resignificación como valor paisajístico contemporáneo, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista, y Óscar Ortiz, psicólogo | Centro de Eventos, sala 2

Charla Las plantas carnívoras en la historia de la cultura y su resignificación como valor paisajístico contemporáneo, con Juan Camilo Páez, ingeniero agrónomo y genetista, y Óscar Ortiz, psicólogo | Centro de Eventos, sala 2 2:00 p. m.: Concierto itinerante Cuarteto Ixora | Colecciones Vivas

Concierto itinerante Cuarteto Ixora | Colecciones Vivas 2:00 p. m.: Actividad artística Entre trampas, hojas y limpiapipas: un viaje a la construcción de plantas carnívoras y sus secretos — aforo limitado | Aula Multifuncional

Actividad artística Entre trampas, hojas y limpiapipas: un viaje a la construcción de plantas carnívoras y sus secretos — aforo limitado | Aula Multifuncional 3:00 p. m.: Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal

Recorrido temático ¡Déjate atrapar! | Mapa principal 4:00 p. m.: Concierto Dueto Filarmónica al Barrio, violín y guitarra, Orquesta Filarmónica de Bogotá | Centro de Atención al Visitante (CAV)

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