Aquí le contamos qué hay detrás de su coloración y cuáles son los mitos que conviene dejar de lado.

¿Se imagina tener una planta cuyas hojas combinen diferentes tonos de verde y rosa? Esa es una de las características que hacen tan particular a la filodendro Pink Princess. Su apariencia también ha despertado curiosidad sobre cómo conservar sus colores y si es posible estimular la aparición de nuevas manchas rosadas.

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Si su filodendro Pink Princess comienza a producir hojas cada vez más verdes, es posible que se pregunte cómo recuperar sus características manchas rosadas. Sin embargo, no hay fertilizantes, trucos caseros ni exposiciones al sol que puedan pintar de rosa las hojas que ya nacieron. Su coloración depende de una condición genética conocida como variegación, que determina qué partes de la hoja desarrollan clorofila y cuáles no.

Como explica Epic Gardening, un sitio especializado en jardinería, esta variegación es inestable, por lo que la planta no produce siempre el mismo patrón. Una hoja nueva puede presentar grandes manchas rosadas, mientras que otra puede ser predominantemente verde o tener apenas algunos sectores de color. Aunque no es posible controlar exactamente el diseño de cada hoja, sí se pueden ofrecer condiciones que favorezcan la conservación de la variegación.

El filodendro Pink Princess es una variedad cultivada de Philodendron erubescens, reconocida por sus hojas en forma de corazón y la combinación de verde oscuro con manchas rosadas. Esta coloración se relaciona con la ausencia o reducción de clorofila en determinados sectores del tejido foliar. Por eso, las zonas rosadas tienen una capacidad fotosintética limitada, mientras que las partes verdes cumplen la función de captar la luz y producir la energía que necesita la planta.

Esta diferencia también explica por qué los ejemplares necesitan conservar suficiente tejido verde para crecer y mantenerse saludables. Cuando la planta pierde vigor o las condiciones de cultivo no son adecuadas, puede producir hojas con menos variegación. En algunos casos, incluso puede comenzar a desarrollar brotes completamente verdes, un proceso conocido como reversión.

¿Por qué es un mito que se pueden volver rosadas las hojas?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la exposición al sol directo o la aplicación de fertilizantes especiales puede intensificar el rosa de las hojas. Sin embargo, la variegación no funciona como un bronceado ni depende de un nutriente que pueda incorporarse mediante el abono. Se trata de una característica genética de la planta que determina la distribución de los tejidos con y sin clorofila.

También es importante entender que el patrón de color de una hoja queda definido durante su desarrollo. Una vez que se despliega, sus partes verdes no se convertirán en rosadas con el paso del tiempo. Lo que sí puede ocurrir es que pierda color, se deteriore o presente quemaduras si recibe una exposición inadecuada a la luz.

Otro caso que ha generado confusión es el del llamado "Pink Congo". Algunas plantas comercializadas con este nombre han sido tratadas con reguladores de crecimiento para producir hojas temporalmente rosadas. Sin embargo, esa coloración no corresponde a la variegación estable característica del ‘Pink Princess’ y puede desaparecer cuando la planta vuelve a desarrollar hojas verdes.

¿Qué sí puedes hacer para fomentar hojas nuevas con más rosado?

Aunque no es posible modificar la genética de la filodendro Pink Princess ni garantizar la cantidad de rosa que tendrá cada hoja, sí puede proporcionarle condiciones adecuadas para favorecer su crecimiento y conservar la variegación en los nuevos brotes.

La iluminación es uno de los aspectos más importantes. Esta planta necesita luz indirecta brillante para crecer adecuadamente. Las zonas rosadas tienen poca o ninguna clorofila y, por tanto, una capacidad limitada para realizar la fotosíntesis. Por eso, es importante ubicarla en un espacio bien iluminado, pero evitar la exposición prolongada al sol directo, que puede quemar sus hojas. Una iluminación insuficiente también puede afectar su crecimiento y favorecer la aparición de hojas con mayor proporción de verde.

La poda también puede ser útil cuando la planta comienza a producir hojas completamente verdes. Esto puede indicar que está perdiendo su variegación, un proceso conocido como reversión. En ese caso, conviene revisar el tallo y los nudos para identificar hasta dónde conserva el patrón rosado. Si la reversión persiste, puede podar el tallo hasta un nudo que todavía presente variegación y tenga un brote viable. Esto no garantiza que las siguientes hojas sean rosadas, pero permite favorecer el crecimiento desde una parte que aún conserva esta característica.

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Por último, es importante mantener un equilibrio entre las zonas verdes y rosadas. Las partes rosadas tienen una capacidad reducida para producir energía, debido a su bajo contenido de clorofila. Por esta razón, las hojas completamente rosadas suelen ser menos funcionales y difíciles de mantener. La planta necesita suficiente tejido verde para realizar la fotosíntesis y sostener su crecimiento. Lo ideal es que sus hojas combinen ambas tonalidades.

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