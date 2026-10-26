¿Puede tener hortensias en una maceta en casa? Algunos trucos para lograrlo

Si usted sueña con tener hortensias en casa, pero no cuenta con un jardín o un patio amplio para cultivarlas, hay una alternativa que vale la pena explorar: sembrarlas en una maceta. Sus flores abundantes y sus colores llamativos pueden convertirse en protagonistas de un balcón o en un rincón cerca de la ventana, siempre que reciban los cuidados adecuados. ¿Qué necesita para cultivar estas plantas en espacios pequeños? Aquí le contamos cómo empezar.

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Las hortensias prefieren la semisombra, pero necesitan algunas horas de luz al día, idealmente con sol directo durante la mañana, cuando es menos intenso. Evite exponerlas al sol fuerte del mediodía, ya que puede quemar sus hojas y flores. Si las cultiva en interiores, ubíquelas cerca de una ventana luminosa para que reciban suficiente claridad.

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También es importante elegir una variedad que se adapte al cultivo en maceta. Las hortensias varían en tamaño y forma: algunas alcanzan entre 80 centímetros y dos metros de altura, mientras que las trepadoras pueden superar los 10 metros. Para cultivarlas en recipientes, lo más recomendable es optar por variedades compactas, de crecimiento erguido y que no necesiten demasiado espacio.

Entre las opciones está la Hydrangea paniculata ‘Bobo’, que alcanza unos 80 centímetros de altura y desarrolla inflorescencias blancas que adquieren tonos rosados a medida que maduran. Si prefiere flores redondeadas y coloridas, la Hydrangea macrophylla ‘Tovelit’ es otra alternativa, con flores rosas, azules o malvas. También puede elegir la Hydrangea paniculata ‘Sundae Strawberry’, una variedad compacta cuyas flores cónicas pasan del blanco a tonos rosados más intensos.

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Paso 2: elija una maceta adecuada

Las hortensias crecen con rapidez y necesitan espacio para desarrollar sus raíces. Por eso, al comprarlas, elija una maceta de al menos el doble del tamaño del cepellón. Los recipientes de 50 a 60 centímetros de diámetro y profundidad pueden ser adecuados para ejemplares grandes, aunque el tamaño debe ajustarse a la variedad y a su desarrollo.

Asegúrese de que la maceta tenga orificios de drenaje en la base. Si el agua se acumula, las raíces pueden deteriorarse por el exceso de humedad. Un recipiente con suficiente espacio para las raíces también permite disponer de más sustrato, lo que ayuda a conservar la humedad y reduce la frecuencia del riego.

Por último, tenga en cuenta el material de la maceta y las condiciones climáticas de su zona. La terracota puede agrietarse con las heladas, mientras que los recipientes de plástico o resina son más ligeros, pero pueden calentarse con la exposición prolongada al sol. Elija una opción resistente y ubique la hortensia en un lugar donde reciba buena iluminación sin quedar expuesta al calor intenso.

Paso 3: Un buen sustrato y una buena abonada

Las hortensias cultivadas en maceta necesitan un sustrato que retenga la humedad sin acumular agua y permita que las raíces absorban los nutrientes. Lo ideal es utilizar una mezcla para plantas acidófilas, rica en materia orgánica y con buen drenaje. Puede complementarla con compost o humus de lombriz y perlita para mejorar la estructura y la aireación del suelo.

Durante el crecimiento, aplique un fertilizante formulado para hortensias o plantas acidófilas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Esto ayuda a mantener la planta nutrida durante su desarrollo y floración. Evite el exceso de abono, ya que puede perjudicar las raíces y favorecer el crecimiento de las hojas en detrimento de las flores pero no la deje sin este, es facil que el suelo pierda acidez y al no estar en un lugar con microorganismos interactuando y demás puede afectar su desarollo,

También preste atención al agua de riego. Si contiene mucha cal, su uso frecuente puede elevar el pH del sustrato y dificultar la absorción de algunos nutrientes. En ese caso, prefiera agua lluvia o una fuente de agua con bajo contenido de minerales. No añada vinagre sin medir el pH, pues una cantidad inadecuada puede alterar la acidez del sustrato y dañar las raíces.

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