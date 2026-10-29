Si usted todavía no tiene planes para Halloween, el Jardín Botánico de Bogotá puede ser una alternativa para cambiar las fiestas tradicionales por una experiencia entre árboles, plantas y recorridos con un toque de misterio. Este 30 y 31 de octubre, el lugar tendrá actividades para quienes quieran explorar la naturaleza, participar en talleres y descubrir el lado más encantado de sus espacios.

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¿Qué actividades de Halloween hay en el Jardín Botánico? Prográmese para este fin de semana

Este sábado 31 de octubre de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis tendrá dos actividades especiales para celebrar Halloween con la naturaleza como protagonista. La agenda incluye dos actividades que combinan el conocimiento de las plantas con experiencias al aire libre: un recorrido temático por la huerta y una jornada de baile en la Plazoleta Tropicario.

La programación comenzará a las 10:00 a. m. con Pociones mágicas de la huerta, una actividad en la Huerta Madre que invita a conocer las plantas y hierbas que crecen en este espacio y explorar sus usos en la gastronomía, la medicina tradicional y algunas preparaciones caseras. El recorrido tendrá una temática inspirada en Halloween para acercarse a la diversidad vegetal desde el conocimiento y las prácticas asociadas a las plantas.

En la tarde, a las 4:00 p. m., será el turno de Baila en el jardín encantado, en la Plazoleta Tropicario. Esta actividad propone disfrutar del movimiento al aire libre en un ambiente inspirado en la naturaleza. Quienes asistan también podrán sumarse a la temática con disfraces o máscaras relacionadas con el mundo natural.

Ambas actividades hacen parte de la agenda de octubre del Jardín Botánico, que incluye otras experiencias para explorar sus espacios y aprender sobre las plantas, los bosques y las aves.

Si usted quiere celebrar Halloween con un plan diferente en Bogotá, puede consultar la programación completa en el sitio web del Jardín Botánico de Bogotá y revisar los detalles de las actividades antes de su visita.

¿Cómo ir?

Para el sábado 31 de octubre de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá mantendrá sus tarifas de ingreso general vigentes. Está ubicado en la avenida calle 63 # 68-95, en Bogotá.

Tenga en cuenta que no se permite el ingreso de mascotas, personas en estado de embriaguez ni visitantes con cigarrillos o sustancias psicoactivas. Tampoco está permitido entrar con alimentos al recinto principal, aunque puede consumirlos en la plazoleta habilitada para este fin, siempre que disponga adecuadamente de los residuos.

Como las actividades se desarrollan principalmente al aire libre, las condiciones meteorológicas podrían ocasionar cambios o cancelaciones en la programación. Por eso, le recomendamos consultar los canales oficiales del Jardín Botánico antes de su visita.

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