¿Qué es el copoazú, la fruta amazónica, y dónde se consigue?

El árbol puede alcanzar entre 14 y 18 metros de altura en condiciones naturales, aunque su tamaño depende del ambiente y del…

El copoazú, conocido científicamente como Theobroma grandiflorum, es un árbol frutal de la Amazonia, emparentado con el cacao. Esta especie es conocida también como copoasu, cupuazú, cupuassu y cacao blanco y crece de forma natural en la Amazonia oriental especialmente en el norte de Brasil. En Colombia, su cultivo se ha extendido a departamentos como Putumayo, Caquetá y Guaviare, donde se aprovecha por sus frutos.

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El árbol puede alcanzar entre 14 y 18 metros de altura en condiciones naturales, aunque su tamaño depende del ambiente y del manejo del cultivo. Sus hojas son grandes, alargadas, de color verde oscuro y textura firme. Las flores, más pequeñas, crecen agrupadas en las ramas y pueden aparecer en conjuntos de tres a siete.

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Eso sí, lo más famoso de este árbol es su fruto, el cual es una cápsula de forma ovalada, con una cáscara rígida y leñosa que puede presentar tonos verdes y una cubierta de aspecto beige. Mide aproximadamente entre 12 y 16 centímetros de largo y entre 9 y 12 centímetros de ancho, aunque su tamaño y peso varían según la planta y las condiciones de cultivo.

Al abrirlo, se encuentra una pulpa blanca amarillenta, de textura carnosa, aroma intenso y sabor entre ácido y dulce. En su interior también hay entre 20 y 50 semillas, rodeadas por esa pulpa. Esta característica permite aprovechar distintas partes del fruto para elaborar alimentos.

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¿Para qué se utiliza el copoazú?

La pulpa, las semillas y hasta la cáscara del copoazú tienen distintos usos. Esta característica hace que el fruto sea de interés para la industria alimentaria y para iniciativas que buscan aprovechar los recursos amazónicos y reducir los residuos del cultivo.

De acuerdo con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, la pulpa se utiliza para preparar jugos, néctares, mermeladas, helados, compotas, gelatinas y dulces, entre otros productos. Su color blanco amarillento, su aroma intenso y su sabor ligeramente ácido permiten incorporarla en distintas preparaciones.

Describir su sabor no es tan sencillo. Algunas personas encuentran notas que recuerdan a la guanábana, la piña, el maracuyá o la pera, mientras que otras destacan matices dulces y un aroma que puede evocar al chocolate. Sin embargo, estas comparaciones son aproximaciones: el copoazú tiene características propias que lo distinguen de otras frutas tropicales.

Las semillas también se aprovechan para elaborar cupulate o copulate, un producto similar al chocolate que se obtiene mediante su procesamiento. Aunque el copoazú y el cacao pertenecen al mismo género botánico, sus semillas tienen características diferentes, por lo que el producto final no es idéntico al chocolate tradicional.

Por su parte, la cáscara puede tener usos adicionales. Según información de la Fundación Omacha, puede aprovecharse para elaborar abono orgánico y en procesos relacionados con la recuperación de áreas degradadas. Así, distintas partes del fruto pueden incorporarse a otros procesos productivos, en lugar de desecharse.

La pulpa de copoazú es aprovechada por las comunidades amazónicas en la elaboración de diferentes productos. Foto: SINCHI

¿Dónde se consigue el copoazú en Colombia?

Aunque es originario de la Amazonia oriental, el copoazú también se cultiva en Colombia, principalmente en departamentos como Putumayo, Caquetá y Guaviare. Su llegada al país está relacionada con la introducción de semillas procedentes de Brasil, que posteriormente se propagaron en distintos territorios de la región amazónica.

Si quiere probar esta fruta sin viajar hasta las zonas de cultivo, puede buscar productos elaborados con copoazú, como helados, jugos y pulpas, en establecimientos especializados en alimentos amazónicos. En algunas ciudades de la región andina es posible encontrar estos productos en comercios locales, mientras que en la región Caribe puede ser más difícil conseguirlos y, en algunos casos, será necesario solicitarlos por encargo.

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