Es común encontrarlo en los baños y las cocinas de muchos hogares, donde se utiliza para exfoliar la piel, lavar los platos o retirar la suciedad de diferentes superficies. El estropajo es un elemento práctico de la limpieza cotidiana, pero ¿sabía que no es una esponja artificial ni un producto fabricado en una industria? En realidad, proviene de una planta que produce un fruto cuya fibra se aprovecha una vez está seco.

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Aunque muchas personas la utilizan a diario para bañarse o lavar utensilios de cocina, la esponja vegetal proviene de una planta trepadora que produce frutos alargados y cilíndricos. Se trata de la lufa (Luffa aegyptiaca), también conocida como esponja de lufa, calabaza esponja o estropajo, una especie de la familia de las cucurbitáceas, a la que también pertenecen el pepino, la ahuyama y el melón.

Según explica el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta, conocida también por su nombre científico anterior, Luffa cylindrica, es una especie exótica que produce flores amarillas y tiene diferentes usos. Aunque suele asociarse con la fabricación de esponjas, también se ha aprovechado tradicionalmente en la medicina popular para tratar algunos malestares relacionados con mordeduras de serpiente, tétanos y fiebre.

Una de sus particularidades está en sus frutos. Cuando todavía están verdes y jóvenes, pueden consumirse como alimento, de manera similar al pepino o la calabaza. Sin embargo, a medida que maduran, su interior desarrolla una estructura de fibras resistentes que permanece incluso después de retirar la cáscara y las semillas. Es precisamente esta red fibrosa la que se aprovecha para elaborar las esponjas vegetales que conocemos.

La lufa es una enredadera anual de crecimiento rápido que utiliza zarcillos para sujetarse y trepar. Puede alcanzar entre 9 y 15 metros de longitud, por lo que necesita espacio y algún soporte resistente, como una pérgola, una cerca o un enrejado. Sus flores son de color amarillo brillante, pueden alcanzar unos 10 centímetros de diámetro y aparecen durante los meses cálidos.

Aunque es originaria del sudeste asiático y del subcontinente indio, actualmente se cultiva en diferentes regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluida América Latina. Para desarrollarse necesita abundante luz solar, al menos seis horas de sol directo al día, un suelo rico en materia orgánica, húmedo y con buen drenaje.

¿Para qué sirve el estropajo?

Aunque muchos conocen el estropajo por su uso en la limpieza, lo que quizá no saben es que su fruto también tiene un lugar en la cocina. Según explica la Universidad Estatal de Carolina del Norte, cuando todavía está tierno, puede consumirse crudo en ensaladas o prepararse en sopas, guisos, curries y salteados, de manera similar al pepino o al calabacín. Incluso sus brotes, hojas y botones florales se utilizan en algunas recetas. Las semillas, por su parte, pueden tostarse, salarse y comerse como aperitivo, e incluso de ellas se obtiene aceite de cocina.

Sin embargo, su uso más conocido llega cuando el fruto madura y se seca. En ese momento, la pulpa desaparece y queda una estructura de fibras naturales que se utiliza como esponja para exfoliar la piel, retirar células muertas y limpiar diferentes superficies, desde platos hasta ollas y utensilios de cocina.

Por su parte, el Jardín Botánico de Misuri destaca que esta planta también puede cultivarse como enredadera ornamental para cubrir cercas, pérgolas y otras estructuras. Además, sus fibras tienen aplicaciones en la fabricación de alfombras, plantillas para zapatos, filtros y materiales de amortiguación.

En la medicina tradicional también se le han atribuido propiedades astringentes y analgésicas, así como usos para tratar diferentes molestias. No obstante, estas aplicaciones tradicionales no deben sustituir tratamientos profesionales.

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