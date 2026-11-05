¿Qué es el "lulo de perro" y para qué sirve?

Todos conocemos el lulo por su sabor ácido, su aroma intenso y ese lugar que se ha ganado en los jugos y las preparaciones colombianas. Sin embargo, ¿sabía que no todos los lulos son como el que encontramos habitualmente en las plazas de mercado? Existe otro fruto conocido como lulo de perro, una variedad que despierta curiosidad desde su nombre y que tiene características particulares que lo diferencian del lulo común (Solanum quitoense).

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El lulo de perro (Solanum pseudolulo) es una planta arbustiva nativa del noroeste de Sudamérica, presente en Colombia y Ecuador. Pertenece a la familia de las solanáceas, la misma del tomate, la papa, la berenjena y el lulo comercial (Solanum quitoense). Aunque produce frutos parecidos a los del lulo, se trata de una especie diferente y menos conocida, que suele crecer de manera silvestre en zonas de altitud media.

Es una planta perenne, de porte erecto o extendido, que puede alcanzar entre 50 y 150 centímetros de altura. Sus tallos, que tienden a volverse leñosos con el tiempo, y sus hojas están cubiertos de pequeñas pilosidades. También puede presentar espinas, una característica que conviene tener en cuenta al manipularla.

El fruto es una de las características más particulares de esta especie. Se trata de una baya de forma alargada, generalmente más pequeña que la del lulo comercial. Durante su desarrollo es verde, pero al madurar adquiere tonalidades amarillas o anaranjadas. Su pulpa presenta colores similares y contiene numerosas semillas pequeñas. Además, su superficie está cubierta de pelos que se desprenden a medida que el fruto alcanza la madurez.

¿Por qué se le llama lulo de perro?

El nombre común hace referencia a su parecido con el lulo tradicional (Solanum quitoense), tanto por la forma de sus frutos como por sus tonalidades amarillas o anaranjadas cuando maduran. Sin embargo, el calificativo "de perro" puede estar relacionado con una denominación popular que se utiliza para distinguir plantas silvestres de otras especies cultivadas o de mayor aprovechamiento comercial.

De hecho, en el país, expresiones como "de perro" o "de monte" aparecen en los nombres comunes de diferentes plantas y frutos por lo mismo de que son variedades silvestres, que crecen en un lugar específico solas.

¿Y para qué sirve?

Además de crecer de manera silvestre, el lulo de perro tiene algunos usos locales. En ciertas zonas rurales, los campesinos maceran sus frutos y los utilizan como trampas para combatir plagas, pues les atribuyen propiedades insecticidas y raticidas debido a que tienen sustancias como taninos que pueden llegar a ser tóxicos. Sin embargo, este uso tradicional debe tomarse con precaución, especialmente por la posible toxicidad de sus componentes y el riesgo que representa para otros animales.

Por lo mismo, se recomienda tener precaución con cualquier uso de esta planta, debido a la presencia de taninos y otras sustancias que pueden resultar tóxicas para los seres humanos y otros mamíferos. Aunque algunas fuentes registran usos alimentarios de sus frutos, esto no significa que su consumo sea seguro. De hecho, la base de datos especializada Plants For A Future señala que la calidad de su jugo suele considerarse inferior a la del lulo común. (Solanum quitoense).

También advierte que el sabor varía entre ejemplares: algunos frutos son ácidos y agradables, mientras que otros resultan insípidos. Estos suelen ser redondos, de color amarillo o anaranjado y medir entre 2 y 4 centímetros de diámetro.

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