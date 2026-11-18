La granadilla de monte es el nombre común que reciben algunas plantas trepadoras de la familia Passifloraceae, a la que también pertenece la granadilla que se…

¿Sabía que la familia de las pasifloras es mucho más grande de lo que imaginamos? De ella hacen parte frutas tan conocidas como el maracuyá, la gulupa, la curuba y la granadilla, pero también existen variedades silvestres que pocas veces llegan a nuestra mesa. Una de ellas es la granadilla de monte, un fruto que crece entre la vegetación y que guarda algunas sorpresas. ¿La conocía?

La granadilla de monte es el nombre común que reciben algunas plantas trepadoras de la familia Passifloraceae, a la que también pertenece la granadilla que se consume habitualmente (Passiflora ligularis). En Colombia, este nombre se utiliza para identificar especies silvestres como Passiflora vitifolia, aunque también aparece asociado a otras pasifloras. Por eso, sus características pueden variar dependiendo de la especie y de la región donde crezca.

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Según la Universidad Nacional de Colombia, la Passiflora vitifolia es una planta trepadora que puede alcanzar hasta ocho metros de largo. Sus tallos leñosos se extienden entre los árboles y utilizan pequeños zarcillos en forma de espiral para sujetarse a otras plantas. Sus hojas son verdes, crecen a lo largo de las ramas y tienen tres lóbulos, una característica que ayuda a distinguirla de otras especies de pasifloras.

Uno de sus rasgos más llamativos son sus flores y es que, a diferencia de las de otras variedades de granadilla, tienen un intenso color rojo escarlata y pueden alcanzar los 12 centímetros de diámetro. Están formadas por cinco pétalos y cinco sépalos, acompañados de una corona de filamentos rojos y blanquecinos que les da una apariencia particular.

Después de la floración aparecen los frutos, que pueden medir entre 3,5 y 7,2 centímetros de largo. Durante su desarrollo tienen una cáscara verde con pequeñas manchas blancas, que cambia a tonos amarillentos cuando alcanzan la madurez. En su interior se encuentran numerosas semillas rodeadas de una pulpa jugosa y comestible. Su sabor combina notas dulces y ácidas, mientras que su aroma recuerda al del maracuyá, aunque es más suave. De ahí que también se conozca como pasiflora perfumada.

¿Dónde se encuentra la granadilla de monte?

Como es una fruta nativa de las regiones tropicales de América y se distribuye desde países de América Central, como Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hasta el norte y occidente de Sudamérica. De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia, su presencia se registra desde América Central hasta Perú, principalmente en bosques tropicales.

En Colombia se encuentra en diferentes regiones del país, entre ellas los valles de los ríos Magdalena y Cauca, el Chocó y la Amazonía. También existen registros en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca, entre otros. Puede crecer desde tierras bajas hasta aproximadamente los 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde aprovecha la vegetación de los bosques húmedos para extender sus tallos y desarrollarse.

A diferencia de la granadilla común, que cuenta con cultivos comerciales destinados al consumo, Passiflora vitifolia es una especie silvestre que no tiene una producción agrícola extendida. Por eso, es más probable encontrarla durante recorridos por bosques, caminos rurales y zonas de vegetación natural que en los mercados convencionales.

¿Qué sabor tiene y cómo se usa?

El fruto de la granadilla de monte tiene una pulpa jugosa, de sabor dulce y ligeramente ácido. Su perfil recuerda al de otras frutas de la familia de las pasifloras, como el maracuyá y la badea, aunque su acidez es más suave. También se describe con notas que recuerdan a la uva. En algunos lugares recibe el nombre de pasiflora perfumada, en alusión al aroma de su fruto.

La parte comestible se encuentra alrededor de las semillas, recubiertas por un arilo de color amarillo claro. Para consumirlo, se abre el fruto y se aprovecha directamente esta pulpa. También podría utilizarse como base para bebidas, jugos o preparaciones dulces, aunque no es una fruta de amplio aprovechamiento comercial y sus usos gastronómicos están menos extendidos que los de otras pasifloras cultivadas, como la gulupa o la cholupa.

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