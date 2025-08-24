No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Huerta

La guatila, un fruto versátil que no puede faltar en su huerta

Esta hortaliza se caracteriza por sus propiedades nutritivas y su fruto es fácilmente reconocible por la piel gruesa y rugosa.

24 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
El consumo de guatila puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar patologías como diabetes, hipertensión y cáncer. // Getty Images.
Foto: Getty Images
La guatila, conocida también como chayote, sidra o yota según la región, es una planta perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, la misma del pepino, la sandía y el calabacín.

Se caracteriza por ser una especie trepadora, por lo que requiere tutores o estructuras de apoyo que le permitan crecer y desarrollarse adecuadamente. Su fruto es fácilmente reconocible por la piel gruesa y rugosa, muchas veces con espinas pequeñas, que protege la pulpa rica en agua y de gran valor nutricional.

Yuly Forero Pedraza, administradora ambiental y fundadora de cultivando vida, un negocio verde avalado por la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), explica para qué sirve y los cuidados que debe tener con esta planta si desea cultivarla en su huerto.

¿Para qué sirve la guatila?

De acuerdo con Forero, la guatila brinda múltiples utilidades y aprovechamientos:

  • Es 100 % comestible y muy versátil, ya que se consume en guisos, ensaladas, jugos y sopas.
  • Destaca por su alto contenido de fibra y bajo aporte calórico, ideal para dietas conscientes y personas con sobrepeso.
  • Mejora el metabolismo y favorece la digestión. Adicional, funciona como diurético natural.
  • Se incluye en jugos “detox” por su capacidad para ayudar a eliminar toxinas del organismo.
  • Además, aporta vitaminas y minerales, contribuyendo a regular la presión arterial y controlar niveles de azúcar en sangre.

Cuidados

Forero destaca que la guatila es fácil de cultivar y muy productiva, siempre y cuando reciba las condiciones necesarias:

  • Tutorado indispensable: “Al ser trepadora, necesita una estructura que le permita elevarse y desarrollarse adecuadamente”, dice la experta.
  • Luz y sol directo: Requiere buena exposición al sol para florecer y fructificar.
  • Riego constante: “Especialmente durante la fructificación, ya que el fruto contiene hasta un 80 % de agua. La sequía puede provocar la caída prematura de los frutos”, explica Forero.
  • Espacio suficiente: “Es una planta expansiva, ideal para huertas con buen espacio; no es adecuada para áreas muy pequeñas o interiores sin soporte”, comenta la administradora ambiental.
🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺🌼

La Huerta

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

