La guatila, un fruto versátil que no puede faltar en su huerta

El consumo de guatila puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar patologías como diabetes, hipertensión y cáncer. // Getty Images. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La guatila, conocida también como chayote, sidra o yota según la región, es una planta perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, la misma del pepino, la sandía y el calabacín.

Se caracteriza por ser una especie trepadora, por lo que requiere tutores o estructuras de apoyo que le permitan crecer y desarrollarse adecuadamente. Su fruto es fácilmente reconocible por la piel gruesa y rugosa, muchas veces con espinas pequeñas, que protege la pulpa rica en agua y de gran valor nutricional.

Le puede interesar: ¿Cómo cultivar granadilla en casa? Guía y consejos de una experta

Yuly Forero Pedraza, administradora ambiental y fundadora de cultivando vida, un negocio verde avalado por la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), explica para qué sirve y los cuidados que debe tener con esta planta si desea cultivarla en su huerto.

¿Para qué sirve la guatila?

De acuerdo con Forero, la guatila brinda múltiples utilidades y aprovechamientos:

Es 100 % comestible y muy versátil, ya que se consume en guisos, ensaladas, jugos y sopas.

Destaca por su alto contenido de fibra y bajo aporte calórico , ideal para dietas conscientes y personas con sobrepeso.

Mejora el metabolismo y favorece la digestión. Adicional, funciona como diurético natural .

Se incluye en jugos “detox” por su capacidad para ayudar a eliminar toxinas del organismo.

Además, aporta vitaminas y minerales, contribuyendo a regular la presión arterial y controlar niveles de azúcar en sangre.

Aprenda leyendo: Paso a paso para cultivar ajo en casa: siga estos consejos de una experta

Cuidados

Forero destaca que la guatila es fácil de cultivar y muy productiva, siempre y cuando reciba las condiciones necesarias:

Tutorado indispensable : “Al ser : “Al ser trepadora , necesita una estructura que le permita elevarse y desarrollarse adecuadamente”, dice la experta.

Luz y sol directo : Requiere buena exposición al sol para florecer y fructificar.

Riego constante : “Especialmente durante la fructificación, ya que el fruto contiene hasta un 80 % de agua. La sequía puede provocar la caída prematura de los frutos”, explica Forero.

Espacio suficiente : “Es una planta expansiva, ideal para : “Es una planta expansiva, ideal para huertas con buen espacio; no es adecuada para áreas muy pequeñas o interiores sin soporte”, comenta la administradora ambiental.

Le puede interesar: Lechuga crespa o rizada: ¿cómo sembrarla en casa?

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺🌼