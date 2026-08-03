¿Qué es la lúcuma, la fruta andina que es considerada un superalimento y dónde se consigue?

El superalimento que sustituye al azúcar y te ayuda a adelgazar Foto: https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/superalimento-azucar-adelgazar/

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No todas las frutas más apreciadas del mundo son tan conocidas como la manzana, el mango o el kiwi. Existe una que durante siglos fue un alimento valioso para las civilizaciones andinas y que hoy vuelve a captar la atención internacional por su sabor y sus propiedades nutricionales.

Se trata de la lúcuma, conocida como el ‘oro de los incas’, una fruta que incluso fue incluida entre las 10 mejor valoradas del planeta por la guía gastronómica TasteAtlas. Pero, ¿qué la hace tan especial y por qué cada vez más personas quieren incorporarla a su alimentación?

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¿Qué es la lúcuma?

La lúcuma, conocida como Pouteria lucuma, es el fruto de un árbol originario de los valles andinos de Sudamérica, especialmente de Perú, aunque también crece de forma natural o cultivada en Bolivia, Ecuador, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Pertenece a la familia de las sapotáceas y desde tiempos prehispánicos ha sido apreciada por su sabor dulce y su valor nutricional.

El árbol puede alcanzar hasta 15 metros de altura y produce un fruto de forma redonda u ovalada, con una cáscara verde que adquiere un tono marrón al madurar. En su interior alberga una pulpa de color amarillo intenso o anaranjado, de textura seca y harinosa, además de una semilla grande y redonda.

Su sabor, naturalmente dulce y con notas que recuerdan al caramelo, la vainilla y el camote, la ha convertido en un ingrediente muy apreciado en la gastronomía andina.

En Colombia existe una especie conocida como maco, emparentada con la lúcuma, pero con características diferentes. Sus frutos suelen ser más grandes, con una pulpa más seca y un sabor menos intenso, por lo que no ha alcanzado la misma importancia comercial que la lúcuma peruana.

¿Por qué es considerada un superalimento?

La lúcuma ha ganado el reconocimiento de superalimento gracias a su perfil nutricional y a la variedad de compuestos que aporta al organismo. Según el Ministerio de Salud del Gobierno de Perú, además de ser una fuente natural de carbohidratos que proporcionan energía, contiene fibra, vitaminas y minerales como potasio, calcio, fósforo y hierro.

Uno de sus principales beneficios es su contenido de fibra, que favorece la salud digestiva y contribuye a una mayor sensación de saciedad. También aporta potasio, un mineral esencial para el funcionamiento de los músculos, los nervios y el mantenimiento de una presión arterial saludable.

La fruta destaca, además, por su aporte de vitaminas del complejo B, entre ellas la niacina (vitamina B3), la tiamina (B1) y la riboflavina (B2), nutrientes que participan en el metabolismo energético y en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Asimismo, contiene vitamina C y carotenoides, compuestos con acción antioxidante que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

Su versatilidad también ha contribuido a su popularidad. La pulpa puede consumirse fresca o congelada, mientras que la harina de lúcuma es ampliamente utilizada para preparar helados, batidos, tortas, cheesecakes, mousses, barras energéticas, cereales y otros productos de repostería.

Cultivada principalmente en Perú, entre el nivel del mar y los 3.000 metros de altitud, la lúcuma se ha convertido en uno de los superalimentos andinos con mayor proyección internacional. Actualmente se exporta a mercados como Estados Unidos, Chile, España y otros países, donde es apreciada tanto por su sabor dulce como por su valor nutricional.

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¿Dónde conseguir?

En Colombia, la lúcuma fresca no es un fruto de fácil acceso, ya que su cultivo y comercialización son limitados. En ciudades como Bogotá es poco común encontrarla en supermercados o plazas de mercado, aunque ocasionalmente puede aparecer en tiendas especializadas en productos importados o durante temporadas específicas.

La forma más sencilla de conseguirla es en polvo, pulpa congelada o harina, presentaciones que se comercializan en tiendas de alimentos saludables, establecimientos de productos naturales y plataformas de comercio electrónico.

Si desea probar la fruta fresca, tiene mayores posibilidades de encontrarla en Perú, donde se cultiva ampliamente y se vende en mercados locales, o en algunas zonas del sur de Colombia, especialmente en Nariño y Cauca, donde su cultivo es más frecuente debido a las condiciones climáticas favorables.

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