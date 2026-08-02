Despiden a Gorda, la perrita que acompañó a la Policía durante años y murió en un atentado

Gorda acompañó durante ocho años a los uniformados del Comando de Policía de Cúcuta, donde murió tras el atentado ocurrido este sábado. Foto: Policía Nacional de Colombia

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El atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este sábado 1 de agosto en Cúcuta no solo dejó 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles, sino que también acabó con la vida de Gorda, una perrita que durante ocho años hizo parte del comando de la Policía Nacional donde se registró la explosión.

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional de Colombia y la Policía Metropolitana de Norte de Santander lamentaron la muerte de la mascota, a la que describieron como una de las compañeras más fieles de los uniformados que prestaban servicio en el lugar.

“¡Vuela alto, ‘Gorda’! Tras el vil atentado terrorista perpetrado en Cúcuta, que dejó 11 uniformados lesionados, hoy también lamentamos la pérdida de una de nuestras más fieles compañeras“, publicó la institución.

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Según el mensaje oficial, la perrita convirtió el comando policial en su hogar y compartió durante ocho años la cotidianidad con los policías, quienes la consideraban parte de su familia.

“Los criminales asesinaron a una canina que durante ocho años hizo del Comando de Policía Norte de Santander su hogar y de nuestros policías su familia. Su lealtad, nobleza y entrega permanecerán por siempre en nuestra memoria. Descansa en paz, valiente compañerita“, agregó la Policía.

El atentado ocurrió en inmediaciones de una estación de Policía de la capital nortesantandereana. De acuerdo con George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, la explosión dejó ocho uniformados y tres civiles lesionados.

Tras conocer lo ocurrido, el director general de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, se trasladó a Cúcuta para acompañar a los policías afectados y coordinar las acciones institucionales.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el oficial calificó el hecho como “un ataque cobarde” contra la institución y la comunidad, al señalar que los uniformados se encontraban cumpliendo labores de protección ciudadana cuando fueron atacados.

Asimismo, informó que, en coordinación con las autoridades regionales, se desplegaron todas las capacidades investigativas para identificar y capturar a los responsables del atentado.

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Según la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y judicializar a los responsables del ataque.

Mientras avanzan las investigaciones, la despedida de Gorda ha generado numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, donde personas destacaron la compañía que brindó durante años a los policías del comando y lamentaron que también se convirtiera en una víctima del atentado.

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