¿Qué es la rosa mosqueta y de dónde se obtiene su popular aceite?

Cuando pensamos en una rosa, casi siempre imaginamos una flor roja de pétalos abundantes, tallos espinosos y un aroma característico. Pero ¿sabía que existe una variedad silvestre que, además de tener flores delicadas de color rosado, produce frutos aprovechados en la cocina y semillas de las que se extrae un aceite muy popular en la cosmética? Se trata de la rosa mosqueta, una planta que tiene mucho más que ofrecer que su apariencia.

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Es posible que haya escuchado hablar de la rosa mosqueta por el aceite que se obtiene de sus semillas y que se utiliza en diferentes productos cosméticos. Sin embargo, detrás de este ingrediente hay un arbusto silvestre que, produce flores delicadas y frutos y tiene una larga tradición en el viejo mundo.

Y es que la rosa mosqueta es el nombre común con el que se conoce principalmente a Rosa rubiginosa, también llamada Rosa eglanteria o rosa silvestre. Pertenece a la familia de las rosáceas y es originaria de Europa, el norte de África y algunas regiones de Asia occidental. Crece como un arbusto de ramas largas, delgadas y arqueadas, cubiertas de espinas, que puede superar los dos metros de altura.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Chicago, sus hojas son compuestas y están formadas por entre cinco y nueve folíolos de bordes aserrados. Durante la floración produce flores de cinco pétalos, generalmente de color rosado pálido o blanco rosado, con numerosos estambres amarillos en el centro. Después de la floración aparecen unos frutos carnosos, de forma ovalada y tonalidades rojas o anaranjadas, conocidos como escaramujos.

Estos frutos contienen los aquenios (que comúnmente se conocen como semillas), de los cuales se obtiene el popular aceite de rosa mosqueta mediante procesos de extracción, como el prensado en frío. También se aprovechan en la preparación de mermeladas, dulces e infusiones.

¿Se encuentra en América Latina?

Aunque la rosa mosqueta es originaria de Europa y Asia occidental, actualmente también crece de forma silvestre en América del Sur. Su introducción en esta región se relaciona con la llegada de plantas europeas y su posterior expansión, favorecida por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales.

Su presencia es especialmente notable en Chile y Argentina, en las estribaciones de la cordillera de los Andes y distintas zonas de la Patagonia. Allí encontró condiciones favorables para desarrollarse y extenderse por pastizales, claros de bosque, sectores húmedos y áreas intervenidas.

De acuerdo con el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, su presencia es tan frecuente en algunas zonas que muchos habitantes y visitantes llegan a considerarla una especie nativa. Sin embargo, se trata de una planta introducida que puede comportarse como invasora y desplazar la vegetación propia de estos ecosistemas.

En Colombia, por su parte, la rosa mosqueta también se encuentra en espacios de cultivo y exhibición, como la Rosaleda Lorencita Villegas de Santos, del Jardín Botánico de Bogotá. Allí su presencia responde a fines ornamentales y educativos, dentro de un espacio delimitado y sujeto a labores de mantenimiento. Esto permite conocer distintas especies y variedades de rosas sin que su cultivo implique necesariamente una expansión hacia los ecosistemas naturales.

¿Por qué se considera una especie invasora?

El problema de la rosa mosqueta no está en sus flores ni en los usos que pueden darse a sus frutos, sino en su capacidad para establecerse y propagarse rápidamente en territorios donde no es nativa. Por esta razón, a diferencia de otras plantas que recomendamos en La Huerta, no explicaremos cómo cultivarla ni cuáles son sus cuidados. Y es que en algunas regiones de la Patagonia argentina y el sur de Chile, su expansión ha transformado ecosistemas naturales y terrenos destinados a actividades agropecuarias, al desplazar especies propias de estos ambientes.

Según explica el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, sus ramas espinosas y su rápido crecimiento favorecen la formación de matorrales densos que ocupan grandes extensiones y dificultan el desarrollo de otras plantas. Además, sus frutos son consumidos por animales, como aves y ganado, que contribuyen a dispersar las semillas a través de sus desplazamientos y, en el caso de los mamíferos, de las heces.

Esta expansión genera competencia por el espacio, el agua, la luz y los nutrientes, lo que puede afectar la regeneración de especies nativas de los bosques andinos, como el arrayán, el notro y distintos árboles del género Nothofagus.

El impacto también se extiende a las actividades rurales. Agricultores y ganaderos de algunas regiones han advertido que la proliferación de estos arbustos reduce las superficies disponibles para los cultivos y el pastoreo, además de dificultar el aprovechamiento de los terrenos.

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Sin embargo, sus frutos también representan una fuente de ingresos para las comunidades que los recolectan y transforman en mermeladas, dulces, infusiones y productos cosméticos. Esta actividad permite aprovechar una especie abundante, aunque la recolección de sus frutos no es suficiente para controlar su expansión: también se requieren medidas de manejo que eviten su propagación y reduzcan las poblaciones establecidas.

¿Para qué sirve la rosa moscheta?

Según Plants For A Future, organización dedicada a recopilar información sobre plantas comestibles y sus diferentes aprovechamientos, los escaramujos se utilizan en la preparación de mermeladas, jaleas e infusiones. También se pueden consumir los pétalos, tanto crudos como cocidos, después de retirar su base blanca, que tiene un sabor amargo. Incluso sus brotes jóvenes se han utilizado como alimento.

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Sin embargo, hay que tener una precaución: alrededor de las semillas se encuentran unas pequeñas vellosidades que pueden provocar irritación en la boca y el tracto digestivo si se ingieren. Por eso, antes de aprovechar los frutos en preparaciones alimentarias, es necesario retirar cuidadosamente las semillas y estos pelos.

Uno de sus aprovechamientos más conocidos está en la industria cosmética. De las semillas se extrae el aceite de rosa mosqueta, un ingrediente utilizado en cremas, aceites y otros productos para el cuidado de la piel.

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Este aceite contiene ácidos grasos esenciales, entre ellos ácido linoleico y alfa-linolénico, además de otros compuestos que contribuyen a sus propiedades emolientes. Por esta composición, se incorpora en formulaciones cosméticas destinadas a hidratar la piel y mejorar su apariencia. También es frecuente encontrarlo en productos orientados al cuidado de cicatrices y líneas de expresión, aunque sus resultados dependen de la formulación y de las características de cada piel.

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