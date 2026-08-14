¿Qué hacer con las raíces aéreas de las orquídeas? Consejos para cuidarlas

La principal recomendación es dejar las raíces aéreas en su lugar si tienen una apariencia saludable. Foto: magnific

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Si tiene una orquídea en casa, es probable que haya visto que algunas de sus raíces se salen de la maceta. Aunque esto puede parecer un signo de que algo no está bien con la planta, estas estructuras son normales y cumplen funciones importantes para su desarrollo.

Las raíces aéreas son comunes en las orquídeas epífitas, que en su hábitat natural crecen sobre los troncos y ramas de otras plantas. A diferencia de las especies parásitas, no necesitan extraer nutrientes del árbol en el que se encuentran y aprovechan la humedad y los nutrientes disponibles en el ambiente.

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¿Qué hacer con las raíces aéreas de la orquídea?

La principal recomendación es dejar las raíces aéreas en su lugar si tienen una apariencia saludable.

Según el portal especializado Gardening Know How, estas estructuras necesitan estar expuestas al aire para cumplir su función, por lo que no se deben enterrar ni intentar acomodar debajo del sustrato.

Aunque puedan parecer desordenadas o hacer que la planta se vea diferente, las raíces aéreas forman parte de su crecimiento natural. Por eso, antes de pensar en cortarlas, es importante revisar su estado. Las que estén firmes y tengan una apariencia blanca, verde o plateada no deberían retirarse.

El cuidado continuo de las raíces aéreas está estrechamente relacionado con el mantenimiento general de las orquídeas, esto incluye rociarlas regularmente y manipularlas con cuidado.

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Ahora bien, también surge una pregunta: ¿cuándo se pueden cortar las raíces aéreas?

Los expertos de Gardening Know How señalan que no todas las raíces que salen de la maceta deben podarse, solo es necesario quitar aquellas que hayan muerto de manera natural o que estén dañadas.

Una raíz marrón, arrugada, seca o con signos de deterioro debe revisarse, mientras que cortar una raíz aérea saludable puede generar estrés en la planta y hacer que pierda vigor.

Si es necesario retirar una raíz dañada, se recomienda utilizar una herramienta limpia y afilada. De esta manera, se reduce el riesgo de transmitir enfermedades a la planta durante la poda.

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Esta es una de las dudas más comunes cuando las raíces comienzan a sobresalir de la maceta. Aunque estas raíces tienen la capacidad de absorber humedad del ambiente, esto no significa que deban permanecer sumergidas en agua.

Para los expertos, un contacto breve con agua puede ayudar a una orquídea que está deshidratada, pero mantener las raíces aéreas sumergidas por mucho tiempo o saturarlas de humedad puede ser contraproducente.

Las raíces aéreas están adaptadas para aprovechar la humedad del ambiente, pero eso no significa que necesiten estar constantemente mojadas.

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