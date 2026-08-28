¿Qué hacer cuando una planta se inclina hacia un lado?

La etiolación ocurre cuando una planta crece en condiciones de poca luz o en completa oscuridad. Como consecuencia, desarrolla tallos largos y delgados mientras busca una fuente de iluminación. Foto: Pexels

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Cuidar plantas puede convertirse en una tarea llena de preguntas. Desde las hojas amarillas hasta las manchas marrones, las plantas pueden presentar varias señales que indican que algo no está funcionando como debería. Otro de los interrogantes ocurre cuando una planta comienza a inclinarse o a ladearse hacia un lado, como si estuviera a punto de caerse.

Pero ¿por qué ocurre esto y qué se puede hacer para evitar que siga inclinándose?

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Según el portal especializado Patch Plants, existen dos razones principales por las que una planta puede inclinarse hacia un lado: porque está buscando la luz o porque tiene demasiado peso o raíces delgadas.

Cuando una planta se inclina en busca de luz, este comportamiento está relacionado con el fototropismo, es decir, el movimiento o crecimiento de una planta como respuesta a la luz. La mayoría de las plantas presentan fototropismo positivo, lo que significa que crecen hacia la fuente de luz.

Sin embargo, cuando la luz que recibe una planta no es suficiente, puede producirse otro fenómeno conocido como etiolación. Al respecto, Sebastián Niño, coordinador territorial de agricultura urbana del Jardín Botánico de Bogotá, señala que este ocurre cuando una planta crece en condiciones de poca luz o en completa oscuridad. Como consecuencia, desarrolla tallos largos y delgados mientras busca una fuente de iluminación.

“Esto sucede por el efecto de unas sustancias llamadas auxinas, que son fitohormonas encargadas de regular su crecimiento. Las auxinas se producen principalmente en la punta de los tallos y se desplazan hacia abajo, controlando cómo y dónde se alarga”, sostuvo el experto.

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¿Qué hacer si una planta se inclina hacia un lado?

Si nota que una planta se inclina o comienza a estirarse, no necesariamente significa que esté enferma, en algunos casos, simplemente está buscando la luz que necesita para continuar creciendo.

Para ayudarla a mantenerse recta, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Rote las plantas con regularidad: una de las opciones es girar la planta un cuarto de vuelta cada semana. De esta manera, las hojas pueden recibir luz de una forma más uniforme y se evita que todo el crecimiento se concentre hacia un solo lado.

Proporciónele luz indirecta brillante: las plantas necesitan una iluminación adecuada para crecer. Existen especies en que es especialmente importante proporcionarles luz indirecta brillante, similar a la que reciben en la naturaleza bajo la luz filtrada de los bosques tropicales.

Utilice luz artificial: si el espacio donde tiene la planta tiene poca luz natural, otra alternativa es complementar la iluminación con lámparas de espectro colocándolas encima o a un lado.

Trasplante profundo: si la planta presenta signos de etiolación, pero aún se mantiene erguida, puede recuperarse al sembrarla a mayor profundidad de lo habitual. Enterrar parte del tallo hasta la base de las hojas mejora la estabilidad, estimula el desarrollo de raíces y mejora la absorción de agua y nutrientes.

Si quiere saber cómo enderezar una planta, puede consultar este paso a paso de La Huerta de El Espectador: ¿Cómo enderezar una planta? Guía práctica para cuidar sus matas

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