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¿Qué pasó con los jardines y fuentes de la Plaza de Bolívar de Bogotá?

Antes de convertirse en la plaza abierta que conocemos, la Plaza de Bolívar tuvo otra vida: fue un jardín en el corazón de Bogotá.

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
Lugares que marcaron la independencia de Colombia y aún hoy guardan un legado histórico que puede recorrer en Bogotá.
Plaza de Bolívar. 1866. Relación de un viaje. Academia Colombiana de Historia.
Foto: IDPC

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Si usted se para hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá, probablemente lo último que espera encontrar son árboles. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en que este lugar, uno de los más reconocibles del centro de la ciudad, tuvo jardines, vegetación y una apariencia muy distinta a la que conserva actualmente. Con el paso de los años, esos elementos fueron desapareciendo hasta dar paso a la plaza abierta que conocemos hoy.

¿Qué pasó con los jardines de la Plaza de Bolívar? ¿Y qué dice su transformación sobre la manera en que Bogotá ha…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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