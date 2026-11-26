Si a usted le gustan las mariposas, debe saber que su jardín puede ser mucho más que un espacio lleno de flores y plantas bonitas: también puede convertirse en un lugar que las atraiga, les ofrezca alimento y les permita completar su ciclo de vida. Aunque solemos pensar que basta con sembrar especies coloridas para recibir sus visitas, lo cierto es que necesitan plantas específicas para alimentarse y otras en las que puedan poner sus huevos y crecer durante su etapa de oruga. Por eso, elegir bien qué cultivar puede marcar la diferencia.

Aquí le contamos cinco plantas que puede tener en su jardín para atraer mariposas.

¿Por qué es importante atraer mariposas?

Las mariposas cumplen diferentes funciones dentro de los ecosistemas. Su importancia no se limita a la belleza de sus colores ni a su participación en la polinización: desde que son orugas hasta que se convierten en adultas, intervienen en procesos naturales que contribuyen al equilibrio de la vegetación y sirven de sustento para otros animales.

Una de sus funciones más conocidas ocurre cuando visitan las flores para alimentarse del néctar. En ese recorrido, pueden transportar polen de una flor a otra y favorecer la reproducción de algunas especies vegetales. Según explica Gonzalo Jiménez, director del programa de Zootecnia de UNIAGRARIA, aunque suelen recibir menos atención que otros polinizadores, como las abejas, las mariposas también hacen parte de los animales que contribuyen a este proceso.

Su papel en la naturaleza comienza incluso antes de que desarrollen alas. Durante la etapa de oruga, estos insectos se alimentan de hojas y otros tejidos vegetales de determinadas plantas. Este consumo hace parte de las relaciones que regulan las poblaciones vegetales y, al mismo tiempo, convierte a las orugas en una fuente de alimento para aves y otros animales insectívoros. Cuando alcanzan la adultez, las mariposas también sirven de alimento para distintas especies, por lo que participan en la transferencia de energía a través de las cadenas alimenticias.

"Estas relaciones ayudan a entender por qué las mariposas son sensibles a los cambios de su entorno. Cuando desaparecen las plantas de las que se alimentan las orugas o disminuyen las flores que proporcionan néctar a los adultos, sus posibilidades de alimentarse, reproducirse y completar su ciclo de vida se reducen. Por eso, conservar la vegetación y ofrecer espacios con recursos para estos insectos también contribuye a proteger la biodiversidad", explica el experto.

¿Qué necesitan las mariposas para alimentarse y reproducirse?

Si quiere atraer mariposas a su jardín, hay algo que debe tener en cuenta: no todas las plantas cumplen la misma función. Algunas les proporcionan alimento cuando son adultas, mientras que otras son indispensables durante sus primeras etapas de desarrollo.

Jiménez explica que las mariposas necesitan dos tipos de plantas para completar su ciclo de vida. Las primeras son las plantas hospederas o nutricias, en las que depositan sus huevos y de las que se alimentan las orugas al nacer. Estas plantas son indispensables para el desarrollo de las larvas, que suelen tener preferencias alimenticias específicas según la especie: algunas consumen hojas tiernas, mientras que otras aprovechan frutos, semillas u otros tejidos vegetales.

Las segundas son las plantas nectíferas, cuyas flores producen el néctar del que se alimentan las mariposas adultas. Este líquido, rico en azúcares, les proporciona la energía que necesitan para volar y realizar actividades como la reproducción.

Esta distinción también permite entender que no todos los jardines para atraer mariposas cumplen la misma función. José Soto, biólogo e investigador del Jardín Botánico de Medellín y encargado del mariposario, explica que existen los jardines de néctar, conformados por plantas con flores que ofrecen alimento a mariposas y otros polinizadores, como abejas y colibríes. Los jardines completos, en cambio, reúnen tanto plantas nectíferas como hospederas. Así, además de encontrar alimento cuando son adultas, las mariposas tienen dónde depositar sus huevos y las orugas pueden alimentarse durante sus primeras etapas de vida.

La diferencia es importante: una mariposa adulta puede visitar un jardín para alimentarse y continuar su recorrido, pero eso no significa que encuentre allí las condiciones necesarias para reproducirse. Si el propósito es favorecer su permanencia, también hay que pensar en las necesidades de las larvas y en las plantas de las que dependen.

Un ejemplo es la mariposa monarca, cuyas orugas se alimentan de plantas del género Asclepias, conocidas como algodoncillos. Estas son indispensables para su desarrollo y algunas de sus especies también producen flores que ofrecen néctar a las mariposas adultas. Este caso permite entender por qué no basta con elegir plantas por su apariencia: es necesario conocer las relaciones que existen entre cada especie de mariposa y la vegetación de la que depende.

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"La recomendación es priorizar plantas nativas de la región y evitar los monocultivos. Un jardín diverso, con diferentes recursos vegetales y conectado con otros espacios verdes, puede ofrecer mejores condiciones para que las mariposas encuentren alimento, se reproduzcan y completen su ciclo de vida", dijo el experto.

Otro aspecto que vale la pena considerar es que estos jardines no tienen que funcionar como espacios aislados. Cuando se encuentran cerca de otros jardines, parques o zonas verdes, pueden contribuir a que las mariposas se desplacen y encuentren alimento en diferentes lugares. Así, incluso un jardín pequeño puede convertirse en un punto de apoyo para la biodiversidad de la ciudad.

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Esto cobra especial importancia en las zonas urbanas, donde la pérdida de vegetación y la transformación de los hábitats reducen los lugares disponibles para estos insectos. Además de su función como polinizadoras y parte de las cadenas alimenticias, las mariposas son sensibles a los cambios ambientales, por lo que observar su presencia también puede aportar información sobre las condiciones de los ecosistemas.

Cinco plantas que puede cultivar para atraer mariposas en Colombia

Capuchina

La capuchina (Tropaeolum majus) es una planta herbácea trepadora o rastrera originaria de los Andes, apreciada tanto por su valor ornamental como gastronómico. Puede alcanzar cerca de un metro de altura y se reconoce por sus flores vistosas, que aparecen en tonos rojos, anaranjados y amarillos, y por sus hojas redondeadas, similares a pequeñas sombrillas. Su rápido crecimiento y facilidad de cultivo la convierten en una buena alternativa para jardines y huertas caseras.

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Además de sus usos culinarios y ornamentales, la capuchina cumple una función importante para las mariposas, pues es una planta hospedera de Leptophobia aripa, conocida como mariposa de la col. Las hembras depositan sus huevos en sus hojas y, cuando nacen, las orugas se alimentan de ellas para crecer y completar su desarrollo. De esta manera, cultivarla permite ofrecer alimento a las larvas y favorecer la presencia de esta especie en el jardín.

Originaria de los Andes, combina belleza ornamental con un gran valor gastronómico Foto: Pixabay

Heliconias

Las heliconias (Heliconia spp.) son plantas herbáceas perennes propias de las regiones tropicales de América. Destacan por su porte y sus flores de colores intensos. También conocidas como platanillos o picos de tucán, tienen tallos largos, hojas grandes similares a las del banano y brácteas que pueden presentar tonalidades rojas, amarillas, naranjas o combinaciones de estos colores.

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Más allá de su atractivo ornamental, algunas heliconias funcionan como plantas hospederas para mariposas de la familia Nymphalidae. Una de ellas es Caligo atreus, conocida como mariposa búho, cuyas hembras depositan los huevos en las hojas de estas plantas. Después de la eclosión, las orugas se alimentan de ellas durante su etapa larval, por lo que las heliconias representan un recurso importante para completar su ciclo de vida.

El Heliconia es un género de plantas tropicales herbáceas y rizomatosas que incluye más de 100 especies, conocidas como platanillo, ave del paraíso o pinza de langosta por sus vistosas brácteas de colores intensos. Foto: Freepik

Pasifloras

Las pasifloras (Passiflora spp.) son plantas trepadoras y rastreras reconocidas por sus frutos y por la particular estructura de sus flores. Colombia alberga una gran diversidad de este género: se han reportado cerca de 190 especies, de las cuales 62 son endémicas y alrededor de 80 producen frutos comestibles, como el maracuyá, la curuba y la granadilla. Su importancia gastronómica y ornamental las convierte en plantas ampliamente conocidas y cultivadas en el país.

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También tienen un papel ecológico importante, pues son hospederas de diferentes especies de mariposas, especialmente del género Heliconius. Sus hojas sirven de alimento a las orugas durante la etapa larval, lo que permite que crezcan y avancen en su metamorfosis hasta convertirse en mariposas adultas. Por eso, cultivar pasifloras puede contribuir a mantener las condiciones necesarias para la reproducción de estos insectos.

La flor de la pasión, o Passiflora, es una planta fascinante tanto por su belleza exótica como por la rica simbología que la rodea y es originaria de las regiones tropicales de América Foto: Royal Horticultural Society (RHS)

Asclepias o algodoncillos

La asclepia o algodoncillo (Asclepias curassavica) es una planta herbácea que puede alcanzar cerca de un metro de altura. Se reconoce por sus flores agrupadas en pequeños racimos, con combinaciones de colores naranja, rojo y amarillo. Es frecuente encontrarla en jardines para polinizadores, pues sus flores producen néctar que atrae a diferentes insectos. Además, contiene compuestos químicos que funcionan como mecanismo de defensa frente a algunos herbívoros.

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Una de las mariposas asociadas a esta planta es la monarca (Danaus plexippus), para la cual el algodoncillo es una hospedera fundamental. Las hembras depositan sus huevos en las hojas y, después de nacer, las orugas se alimentan de ellas. Durante este proceso incorporan compuestos tóxicos de la planta a su organismo, lo que les proporciona una defensa natural frente a algunos depredadores.

La planta ha desarrollado toxinas que la protegen de la mayoría de los herbívoros, mientras que las monarcas han evolucionado para tolerar estas toxinas y usarlas en su beneficio Foto: Pixabay

Lantana o tango

La lantana o tango (Lantana spp.) pertenece a la familia Verbenaceae y reúne diferentes especies de arbustos que pueden alcanzar entre 50 y 150 centímetros de altura. Se caracteriza por sus pequeñas flores agrupadas en inflorescencias redondeadas, que pueden presentar tonalidades amarillas, naranjas, rosadas, rojas o combinaciones de varios colores. Es una planta de crecimiento rápido y resistente a periodos de sequía, por lo que se adapta a diferentes condiciones de cultivo.

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Su principal aporte a los jardines para mariposas es la producción de néctar, que sirve de alimento a los individuos adultos. Sus flores atraen a diferentes especies que las visitan para alimentarse y, durante ese proceso, pueden contribuir a la polinización. Por esta razón, es una alternativa para complementar los jardines con plantas hospederas, siempre que se elijan especies adecuadas para la región y se evite introducir variedades invasoras.

Es reconocida por sus vistosas flores y por su capacidad de atraer polinizadores Foto: Pixabay

¿Qué prácticas de jardinería pueden afectar la presencia de mariposas?

El uso indiscriminado de pesticidas, insecticidas y fungicidas es una de las prácticas que más puede perjudicar a las mariposas y otros lepidópteros. Según explica Jiménez, estos organismos son especialmente sensibles a diferentes sustancias químicas durante sus etapas de desarrollo, por lo que su exposición puede afectar su supervivencia. Incluso algunas prácticas que se realizan con la intención de proteger las plantas pueden alterar las condiciones necesarias para que estos insectos se desarrollen.

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"Otro problema frecuente es eliminar las orugas cuando aparecen en las hojas. Muchas personas las consideran plagas porque consumen parte de sus plantas, sin tener en cuenta que corresponden a una etapa fundamental del ciclo de vida de las mariposas. Al retirarlas o aplicar productos para erradicarlas, también se interrumpe su proceso de desarrollo y se afecta la reproducción de estas especies", advirtió el experto.

La poda excesiva y la eliminación de plantas hospederas también reducen la disponibilidad de alimento. Si se cortan constantemente las hojas o se retiran las especies vegetales de las que dependen las orugas, las mariposas pierden los recursos necesarios para depositar sus huevos y alimentar a sus larvas. Por eso, Jiménez recomienda mantener una diversidad de plantas y evitar intervenciones innecesarias que disminuyan la oferta alimenticia del jardín.

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