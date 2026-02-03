¿Qué plantas pueden atraer mariposas a su jardín? Conozca algunas

Foto de referencia: Uno de los espacios más encantadores de Fairchild, en Miami, es su mariposario Wings of the Tropics. Foto: Jhonatan Lagos

Según National Geographic, existen alrededor de 24.000 especies diferentes de mariposas. Estos insectos, que pertenecen a la familia de los lepidópteros, sufren alrededor de cuatro transformaciones hasta alcanzar la forma y la belleza de sus alas.

No obstante, son admirables por más de una razón. Entre ellas, el papel que cumplen en el desarrollo de los ecosistemas. Incluso de los más pequeños, como las huertas y los jardines de nuestras casas.

Y sabemos que al mencionar la palabra “polinizadores” lo primero que viene a nuestra cabeza son las abejas, pero las mariposas, además, “polinizan una parte de la planta de algodón que las abejas naturalmente no frecuentan, lo que impulsa la cosecha”, asegura World Animal Protection, que también nombra este proceso como polinización complementaria.

Pero no solo ocurre en esos casos. También se alimentan del néctar de las flores, cumplen el proceso de polinización tradicional, contribuyen a la biodiversidad y, por ende, también hacen parte de las cadenas alimenticias de otros animales que se desenvuelven en dicho entorno.

¿Y qué plantas pueden llamar la atención de las mariposas en nuestro jardín?

El Jardín Botánico Andalusí explica que la capuchina (Tropaeolum majus) es una planta sudamericana que, además de sus flores llamativas, resulta útil en jardines por su rusticidad y por los compuestos presentes en sus hojas y flores.

Según el Banco de la República, esta planta actúa como especie hospedera de la Leptophobia aripa, conocida comúnmente como la mariposa de la col.

Es conocido por su floración abundante y por el aroma que desprenden sus flores, rasgos que la han convertido en una especie muy apreciada en jardines. Sus colores pueden variar entre el lila, el blanco y el rosa.

Tiene forma tubular, se abre en pequeños pétalos y produce abundante néctar, lo que atrae a insectos polinizadores como abejas y mariposas.

Es una planta ampliamente utilizada tanto en jardinería como en la medicina tradicional, y puede alcanzar alturas variables, desde unos 40 centímetros hasta superar el metro. Los colores de sus flores varían entre el morado y el azul y se agrupan en espigas alargadas.

Debido a su producción de polen y néctar, y a sus periodos de florecimiento, es especialmente útil para favorecer la biodiversidad en nuestros jardines y áreas verdes.

Su altura rara vez supera los 25 centímetros. Sus flores, similares a las margaritas tradicionales, aparecen en gran cantidad y se mantienen durante los meses que son más cálidos.

Es una planta que se adapta con facilidad y no requiere cuidados complejos: necesita sol directo para crecer bien y un suelo que no retenga demasiada humedad. Su nombre científico es Leucanthemum paludosum.

