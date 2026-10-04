¿Qué significa que el árbol de jade se ponga rojo?

La planta de jade (Crassula ovata) tiene hojas carnosas de color verde que, bajo determinadas condiciones, pueden desarrollar tonalidades rojizas, especialmente en los bordes. Esto no significa…

Si usted tiene una planta de jade, seguramente está acostumbrado a verla con sus hojas verdes, carnosas y brillantes. Pero ¿qué pasa cuando, de repente, empiezan a ponerse rojas? Aunque el cambio puede parecer una señal de que algo no anda bien, en muchos casos es una respuesta natural de la planta a las condiciones en las que está creciendo.

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La planta de jade (Crassula ovata) tiene hojas carnosas de color verde que, bajo determinadas condiciones, pueden desarrollar tonalidades rojizas, especialmente en los bordes. Esto no significa necesariamente que la planta esté enferma: en algunos casos, es una característica propia de la variedad y, en otros, una respuesta a las condiciones en las que está creciendo.

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Y es que el cambio de color no siempre es una señal de alerta. La planta de jade es originaria del sur de África, donde crece en zonas rocosas y cálidas, y algunas de sus variedades desarrollan de forma natural bordes rojizos o rosados en sus hojas. Por ejemplo, el jade dorado se caracteriza por sus hojas de tonos verde lima, que pueden estar bordeadas de rojo o rosado. También existen variedades como ‘Botany Bay’, ‘Harbour Lights’ y ‘Silver Dollar’, que pueden presentar diferentes tonalidades rojizas como parte de sus características naturales.

Por eso, si usted tiene alguna de estas variedades, no necesariamente debe preocuparse al ver sus hojas rojizas: puede tratarse simplemente de una característica natural de la planta.

Pero si su planta no pertenece a estas variedades, seguramente se preguntará por qué sus hojas están cambiando de color. Una de las razones está en la producción de antocianinas, pigmentos responsables de las tonalidades rojas, moradas y rojizas en distintas especies y que, además, pueden ayudar a proteger los tejidos de la planta frente a condiciones ambientales exigentes.

Entre las causas más comunes están:

Exceso de luz solar: cuando la planta recibe varias horas de luz intensa o exposición directa al sol, puede aumentar la producción de antocianinas y desarrollar bordes rojizos. Esto no significa necesariamente que esté enferma, aunque una exposición demasiado fuerte sí puede terminar quemando sus hojas.

cuando la planta recibe varias horas de luz intensa o exposición directa al sol, puede aumentar la producción de antocianinas y desarrollar bordes rojizos. Esto no significa necesariamente que esté enferma, aunque una exposición demasiado fuerte sí puede terminar quemando sus hojas. Temperaturas bajas: el frío, especialmente durante la noche o en determinadas épocas del año, también puede favorecer la aparición de estas tonalidades.

el frío, especialmente durante la noche o en determinadas épocas del año, también puede favorecer la aparición de estas tonalidades. Menor disponibilidad de agua: como la planta de jade almacena agua en sus hojas carnosas, los periodos más secos o un riego menos frecuente pueden acentuar la coloración rojiza mientras la planta se adapta a esas condiciones.

Por eso, si su jade comienza a ponerse roja, no significa automáticamente que tenga un problema. Lo importante es observar qué tan intenso es el cambio y qué otras señales presenta la planta, como manchas, hojas quemadas, caída de hojas o tallos blandos.

¿Que puede hacer para evitarlo?

Si usted prefiere mantener el color verde de su planta de jade, puede ajustar algunas condiciones de cuidado, como por ejemplo:

Controle la exposición al sol: ubique la planta en un lugar con buena iluminación, pero evite varias horas de sol directo e intenso, especialmente en las horas de mayor radiación.

ubique la planta en un lugar con buena iluminación, pero evite varias horas de sol directo e intenso, especialmente en las horas de mayor radiación. Proteja la planta del frío: si las temperaturas bajan demasiado durante la noche, procure ubicarla en un espacio más protegido. Los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la aparición de tonos rojizos.

si las temperaturas bajan demasiado durante la noche, procure ubicarla en un espacio más protegido. Los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la aparición de tonos rojizos. No descuide el riego: deje que el sustrato se seque entre riegos, pero evite mantener la planta durante largos periodos completamente seca. El exceso de agua tampoco es recomendable, porque puede provocar problemas en las raíces.

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