¿Qué significa que una planta sea perenne, anual o bienal?

Hay plantas que duran apenas una temporada en el jardín, mientras que otras pueden permanecer durante años y volver a brotar Foto: pexels

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No todas las plantas tienen el mismo tiempo de vida, algunas crecen, producen semillas y mueren en una sola temporada, otras pueden permanecer durante varios años y volver a brotar.

Estas diferencias hacen que las plantas se clasifiquen como anuales, bienales o perennes. Pero ¿qué significa cada uno de estos términos y qué implica a la hora de cultivarlas? Acá le contamos.

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¿Qué significa que una planta sea anual?

Según la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, las plantas anuales son aquellas que completan su ciclo de vida en un año, generalmente durante una sola temporada.

El proceso comienza con la semilla: la planta germina, crece hasta alcanzar la madurez, produce nuevas semillas y después muere. Cuando llega el siguiente año, es necesario volver a sembrarla.

Entre los ejemplos se encuentran la lechuga, la espinaca y la remolacha. También hay hierbas como el cilantro y el eneldo, y flores como los girasoles, las caléndulas y las margaritas.

¿Qué son las plantas bienales?

Las plantas bienales necesitan un poco más de tiempo. Según la Universidad de Vermont, completan su ciclo de vida en dos años. Durante el primero, la semilla germina y la planta desarrolla su follaje, en el segundo, florece, produce semillas y muere.

Algunas plantas bienales que se pueden cultivar son la col rizada, el repollo, la acelga, el apio y el perejil.

¿Y las perennes?

La Universidad de Vermont señala que las plantas perennes tienen un ciclo de vida más largo y pueden vivir muchos años, dependiendo de su resistencia al frío.

Estas plantas pueden tardar más de un año en florecer o alcanzar su tamaño maduro, tienen una característica que las diferencia y es que vuelven a brotar año tras año.

En este grupo se encuentran hierbas como el romero y el orégano, además de plantas frutales como los pimientos y los arándanos. También las papas, los tomates, las fresas y las moras.

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Recomendaciones para cultivar estas plantas

Anuales

Sembrarlas a partir de semillas, ya que germinan y crecen rápidamente de esta forma.

Sembrarlas directamente en el jardín cuando las temperaturas sean adecuadas.

Tener en cuenta que, al finalizar su temporada, se concentran en producir semillas y después completan su ciclo de vida.

Bienales

Cultivarlas directamente en el jardín, donde pueden adaptarse bien y permanecer durante bastante tiempo.

También se pueden comprar plantones en un vivero local.

Tener en cuenta que son una buena inversión para la huerta, ya que ofrecen cosechas durante meses.

Perennes

Considerar que pueden tardar más de un año en florecer o alcanzar su tamaño maduro.

Como suelen crecer lentamente a partir de semillas, vale la pena comprar plantones bien desarrollados en un vivero local.

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