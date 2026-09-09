¿Qué son las brácteas, para qué sirven y cómo identificarlas?

Si nos acercamos un poco más, la respuesta puede sorprendernos: no se trata de un pétalo ni de una flor, sino de una bráctea, una estructura que cumple funciones importantes para la planta y que, en algunas especies, puede ser tan…

El mundo de las plantas está lleno de detalles que pueden engañar a nuestros ojos. A veces, aquello que admiramos por su color, forma o tamaño no es exactamente lo que creemos. Piense, por ejemplo, en un anturio: esa estructura roja, brillante y llamativa que solemos identificar como su flor. ¿Pero realmente lo es?

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Si nos acercamos un poco más, la respuesta puede sorprendernos: no se trata de un pétalo ni de una flor, sino de una bráctea, una estructura que cumple funciones importantes para la planta y que, en algunas especies, puede ser tan vistosa que termina robándose todo el protagonismo.

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Pero ¿qué es exactamente una bráctea, cómo se diferencia de una hoja y por qué algunas tienen colores tan llamativos? Aquí le contamos qué son.

¿Qué es una bráctea?

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, las brácteas son hojas modificadas o especializadas que se encuentran cerca de las flores o de las inflorescencias y que, dependiendo de la especie, pueden cambiar considerablemente de forma, tamaño, textura y color.

Según explica el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), las brácteas son hojas modificadas que están asociadas a las estructuras reproductivas de una planta, es decir, a las flores o a las inflorescencias. Aunque se parecen a las hojas comunes, se diferencian de estas por su ubicación y por las funciones que cumplen.

¿Por qué se confunden con las flores?

La confusión aparece porque algunas brácteas pueden ser mucho más llamativas que las propias flores. A diferencia de una hoja común, pueden presentar colores intensos, formas particulares o incluso texturas diferentes. Por eso, cuando las vemos, es fácil pensar que son los pétalos de la flor.

Y es que, según el CICY, una de sus principales funciones, por ejemplo, es proteger las flores, especialmente durante las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, no todas las brácteas cumplen exactamente el mismo papel. Algunas también contribuyen a hacer más visible la estructura floral y atraer polinizadores, mientras que otras pueden protegerla de las condiciones ambientales o, en casos particulares, participar en la captura de pequeños insectos.

Un ejemplo es la buganvilla. Las estructuras de colores fucsias, rosados, rojos, blancos o morados que suelen llamar nuestra atención no son las flores, son estas hojas modificadas. Las flores verdaderas son mucho más pequeñas y generalmente de color blanco, y se encuentran asociadas a estas estructuras. Algo similar ocurre con la flor de Pascua. Lo que normalmente identificamos como sus grandes “flores” rojas son, en realidad, brácteas coloreadas. Las flores verdaderas son las pequeñas estructuras que se encuentran agrupadas en el centro.

En estos casos, el color de las brácteas cumple una función importante: hacer más visible la inflorescencia y ayudar a atraer a los polinizadores hacia las flores verdaderas.

Las brácteas también pueden presentar funciones mucho más especializadas. En las gramíneas y los cereales, por ejemplo, estas hojas modificadas contribuyen a proteger las estructuras reproductivas frente al frío, la humedad u otras condiciones ambientales.

Algunos ejemplos

Anturio

En el anturio, la estructura de colores intensos que suele confundirse con la flor es, en realidad, una espata, un tipo de bráctea especializada que rodea al espádice, donde se encuentran las pequeñas flores. Puede presentarse en tonos rojos, rosados, morados, amarillos y blancos, entre otros.

Bromelias

Algunas bromelias también presentan brácteas muy llamativas, que pueden adquirir colores intensos y rodear o acompañar sus pequeñas flores. En varias especies, estas estructuras contribuyen a hacer más visible la inflorescencia y atraer a los polinizadores.

Buganvilla (Bougainvillea): Sus pequeñas flores suelen ser blancas y poco vistosas, mientras que las estructuras de colores intensos que las rodean son brácteas. Pueden presentarse en tonos como fucsia, rosado, rojo, naranja o blanco y son las que dan a la planta su apariencia característica.

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