¿Qué son las enfermedades radiculares y cuáles son las más comunes en plantas?

Cuando se tiene una planta en casa, lo primero en lo que solemos fijarnos son las hojas, las flores o el color del tallo. Sin embargo, existe una parte esencial que muchas veces pasa desapercibida: las raíces. Aunque casi siempre ocultas bajo tierra, son las encargadas de sostener la planta, absorber el agua y los nutrientes que necesita para vivir y, además, guardar reservas de alimento. También establecen una relación vital con los microorganismos del suelo, que favorecen aún más su desarrollo.

Lo interesante es que las raíces son el primer órgano que aparece al germinar y, desde ese instante, empiezan a expandirse y ramificarse para abarcar la mayor superficie posible. Con la ayuda de sus finísimos pelos absorbentes, captan el agua y los nutrientes que sostienen a toda la planta. Aun así, suelen ser las grandes olvidadas, salvo cuando llega el momento de un trasplante.

Hoy pondremos la mirada en ellas, para descubrir qué enfermedades pueden afectarlas directamente y de qué manera comprometen la salud y la vida de la planta.

¿Qué son las enfermedades radiculares?

La Huerta conversó con Eleana Suaza y Julio Rincón, fundadores de Plantix Vivero, un proyecto familiar nacido en Bogotá que busca acercar la jardinería a la vida cotidiana a través de la venta de plantas e insumos, además de clases, asesorías y talleres.

Explican que las enfermedades radiculares son aquellas que afectan directamente el sistema de raíces de las plantas, ya se trate de raíces, tubérculos o bulbos. Su impacto compromete de manera inmediata la salud y apariencia de la planta, que comienza a mostrar signos de deterioro.

“En la mayoría de los casos, estas enfermedades son provocadas por patógenos como hongos, bacterias o nematodos; sin embargo, también pueden originarse por factores abióticos, como el exceso de agua, la compactación del suelo o la toxicidad causada por fertilizantes”, dijeron los expertos.

Cuando las raíces dejan de cumplir su función de absorber agua y nutrientes, toda la planta se resiente: el crecimiento se ralentiza, las hojas se marchitan o amarillean y, en los casos más graves, puede llegar a morir. Al estar comprometido el sistema radicular, la planta pierde su capacidad de sostenerse adecuadamente, lo que se traduce en síntomas visibles como marchitez, clorosis, detención del crecimiento, hojas blandas o caída prematura.

“Enfermedades como la podredumbre radicular por Rhizoctonia o Pythium deterioran las raíces y reducen la vitalidad de la planta, mientras que los nematodos del nudo de la raíz forman agallas que limitan la absorción de nutrientes y frenan el crecimiento”, explicaron los expertos.

Estas son algunas de las más comunes:

Podredumbre de raíz por hongos , que afecta tanto a plantas ornamentales como a cultivos en maceta y en suelo abierto.

Pythium , frecuente en invernaderos, asociado al exceso de fertilización y humedad elevada.

Phytophthora , habitual en árboles y arbustos, que prospera en suelos mal drenados.

Nematodos parásitos , que atacan una amplia variedad de especies, desde hortalizas hasta plantas ornamentales, disminuyendo su vigor y rendimiento. , que atacan una amplia variedad de especies, desde hortalizas hasta plantas ornamentales, disminuyendo su vigor y rendimiento.

Podredumbre parda o Brown root rot , que afecta ciertos cultivos frutales.

Sarna común, que daña tubérculos como papa, remolacha y zanahoria.

¿Cómo detectar un problema en las raíces?

Según los expertos, es fundamental prestar atención a las condiciones ambientales, ya que el sistema radicular puede volverse vulnerable a enfermedades debido tanto a las características del suelo como al manejo del cultivo.

Entre los factores más frecuentes se destacan:

Exceso de humedad por drenaje deficiente.

Compactación del terreno o suelos demasiado finos.

Fertilización excesiva o acumulación de sales y amoníaco.

Sequedad prolongada en cultivos de tubérculos.

Cuando esto ocurre, los síntomas visibles se reflejan en un debilitamiento general de la planta, entre ellos:

Hojas amarillentas o con pérdida de vigor.

Crecimiento detenido y tallos frágiles.

Marchitez persistente incluso con riego adecuado.

Raíces con coloraciones marrones o negras, tejidos blandos y olor desagradable, señales claras de descomposición.

¿Cómo prevenir las enfermedades radiculares?

Existen diversos métodos para reducir el riesgo de que una planta desarrolle una enfermedad en sus raíces, según menciona Plantix Vivero. Lo primero es garantizar un entorno sano y equilibrado:

Mejorar el drenaje y la aireación del suelo : añadir compost o materia orgánica ayuda a que el terreno sea más suelto y fértil, evitando la acumulación de agua que favorece la aparición de hongos. En suelos pesados o compactados, las raíces tienen más dificultad para respirar y crecer.

Controlar el riego : no todas las especies requieren la misma cantidad de agua; un exceso puede asfixiar las raíces y abrir la puerta a patógenos. Lo ideal es ajustar la humedad a las necesidades de cada planta.

Usar sustratos adecuados : preferir mezclas pasteurizadas y macetas con buen drenaje, en lugar de tierra de jardín directa, reduce el riesgo de introducir patógenos desde el inicio.

Evitar acumulación de mantillo en exceso : aunque protege la humedad del suelo, demasiado mantillo puede mantener la base de la planta constantemente húmeda y favorecer pudriciones.

Adquirir plantas sanas y aplicar buenas prácticas sanitarias : desinfectar herramientas y evitar trasplantes en suelos contaminados previene que los patógenos se propaguen de una planta a otra.

Rotaciones y variedades resistentes: en huertos o cultivos, rotar especies y elegir variedades con resistencia comprobada a nematodos u otras plagas ayuda a romper el ciclo de los patógenos.

Ojo, si una planta ya presenta una enfermedad radicular, lo más importante es actuar con rapidez para contenerla:

Reducir la humedad y mejorar el drenaje : esto crea un ambiente menos favorable para hongos como Pythium o Phytophthora , que prosperan en suelos encharcados.

Eliminar plantas muy afectadas : aunque pueda parecer drástico, retirar ejemplares irrecuperables evita que se conviertan en un foco de contagio para las demás.

Aplicar fungicidas o agentes biológicos : solo deben usarse tras un diagnóstico claro, ya que aplicar productos sin certeza puede resultar ineficaz o incluso perjudicial.

Mantener una higiene extrema: desinfectar herramientas, calzado y contenedores con soluciones de lejía o alcohol es esencial para cortar la propagación de patógenos invisibles en el suelo o superficies de trabajo.

“El manejo de las enfermedades radiculares debe centrarse en la prevención y el diagnóstico temprano, ya que al verse afectada la absorción de agua y nutrientes, la productividad de las plantas se reduce de forma inmediata. Por ello, el uso de sustratos con buen drenaje, una adecuada regulación del riego, la disminución de la compactación del suelo y la aplicación de prácticas de higiene en herramientas y áreas de cultivo son estrategias fundamentales para reducir su incidencia", dijeron los expertos.

Desde el vivero resaltan la importancia de un monitoreo constante de síntomas indirectos como el amarillamiento de las hojas (clorosis), la pérdida de vigor y la marchitez atípica, indicadores que permiten actuar a tiempo y evitar pérdidas mayores.

“En definitiva, invertir en el cuidado del suelo y las raíces es asegurar plantas más resilientes, productivas y longevas, tanto en huertos como en jardines”, finalizaron.

