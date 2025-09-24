¿Qué son las manchas negras en las hojas de las plantas?

Las manchas pueden deber por hongos o causas ambientales Foto: freepik

Si alguna vez ha cuidado un jardín, una huerta o incluso una simple matera, seguramente ha notado que algunas hojas se ponen negras de repente. Este cambio suele preocupar, pues pensamos de inmediato que la planta está enferma o que algo grave ocurre. Sin embargo, las manchas negras no siempre son señal de que la planta está perdida. Pueden ser la respuesta a distintos factores: desde la presencia de hongos o plagas hasta situaciones ambientales como demasiada luz o exceso de fertilizante.

Entender qué las causa es el primer paso para actuar a tiempo y devolverle a la planta su salud y belleza.

Condiciones ambientales

Aunque las manchas negras en las hojas suelen alarmar a cualquier jardinero, no siempre significan que su planta está enferma. En muchos casos, se trata de procesos naturales o de situaciones que pueden corregirse fácilmente.

Estas son algunas causas:

Muerte natural de las hojas: Incluso en las plantas perennes, las hojas tienen un ciclo de vida limitado. Cuando este ciclo termina, las hojas se oscurecen y caen, lo que es completamente normal. Este proceso no indica la presencia de una enfermedad, sino simplemente el reemplazo natural de follaje.

Quemaduras solares: Una exposición directa y prolongada al sol puede provocar que las hojas se quemen, sobre todo en plantas que no están acostumbradas a tanta luz o en interiores que de repente reciben luz intensa. Si además riega sus plantas durante las horas más calurosas del día, el agua puede actuar como lupa y agravar el problema. Lo ideal es mover las macetas en las horas de sol más fuerte y regarlas temprano en la mañana o al atardecer, de preferencia con un pulverizador para evitar el exceso de agua en las hojas.

Exceso de fertilizante: Cuando se aplica demasiado fertilizante, las plantas absorben más nutrientes de los que necesitan, lo que puede generar manchas en las hojas o incluso quemaduras en sus bordes. Es importante respetar las dosis recomendadas y evitar abonar en horas de mucho calor, ya que el calor acelera la absorción de los nutrientes y puede causar daños.

Una vez descartadas estas causas, es momento de considerar otro de los problemas más comunes: los hongos en las plantas, responsables de gran parte de las manchas negras. Estos microorganismos se desarrollan en ambientes húmedos y, si no se tratan a tiempo, pueden debilitar gravemente la planta.

Aparición de hongos

Cuando las manchas negras en las hojas se deben a la presencia de hongos, es importante identificarlos bien para actuar a tiempo. La humedad excesiva, el riego sobre el follaje y la poca ventilación son las principales condiciones que favorecen su aparición.

Aquí le explicamos los más comunes y cómo tratarlos:

1. Aparición de hongos en general: La mayoría de los hongos aparecen cuando hay exceso de humedad en el ambiente. Las manchas suelen comenzar con un tono marrón y, poco a poco, se oscurecen. Además de las marcas redondeadas en las hojas, es común ver plagas como pulgones, atraídos por la melaza y el debilitamiento de los tejidos. Entre los hongos más comunes se encuentran el mildiu, el oídio, la roya y la antracnosis.

2. Hongo de espinillas (Diplocarpon rosae): Este hongo aparece cuando el follaje permanece húmedo durante varias horas (6 a 9). Comienza como pequeñas manchas negras que luego crecen y desarrollan un borde amarillento hasta cubrir toda la hoja.

El tratamiento más recomendado es fumigar con aceite de neem o jabón potásico, soluciones naturales que han demostrado ser efectivas.

3. Fumagina o negrilla: Esta enfermedad no es mortal, pero cubre las hojas con una capa negra que afecta la fotosíntesis. Suele aparecer junto con plagas como moscas blancas, cochinillas o pulgones, que generan melaza donde el hongo prospera. Para controlarla:

Elimine primero las plagas usando jabón potásico.

Limpie las hojas con agua a presión o un paño húmedo.

Pode las partes muy afectadas para estimular el crecimiento de hojas sanas.

4. Tizón: Es una de las enfermedades más destructivas y puede acabar con cultivos enteros. Existen dos tipos:

Tizón temprano ( Alternaria solani ): causa manchas oscuras con bordes difusos y zonas amarillentas.



Tizón tardío (Phytophthora infestans): provoca manchas necróticas y puede mostrar moho blanco en la parte inferior de las hojas.

Para controlarlo:

Realice poda sanitaria , eliminando hojas y tallos infectados.

Mejore la ventilación y evite riegos por aspersión.

Aplique tratamientos naturales como extractos de ajo, neem o bicarbonato en las primeras fases.

Si el problema es grave, use fungicidas de contacto o sistémicos, alternando principios activos para evitar resistencia.

5. Mancha de asfalto (Rhytisma spp.): Afecta sobre todo a árboles de hoja caduca como los arces, pero puede aparecer en otras plantas ornamentales. Se manifiesta como pequeños puntos negros brillantes que recuerdan gotas de alquitrán.

Tratamiento: recoja y elimine las hojas caídas para cortar el ciclo del hongo y, si es necesario, aplique fungicidas preventivos al inicio de la primavera (clorotalonil, mancozeb, cobre o azoxistrobina).



Prevención: mantenga el jardín limpio, evite mojar el follaje y procure buena ventilación entre ramas.

¿Cómo quitar las manchas negras de las hojas en casa?

Si ha detectado manchas negras en las hojas de sus plantas, lo más importante es actuar de inmediato para evitar que el problema se propague.

Pasos para tratar las hojas con manchas negras:

Paso 1: Corte todas las hojas que presenten manchas negras lo antes posible, ya que los hongos se propagan por contacto directo. Utilice siempre herramientas limpias y desinfectadas; puede preparar una solución de limpieza con una parte de lejía por cuatro partes de agua y usarla para desinfectar tijeras o cuchillas entre cada corte. Esto evitará que el hongo se transfiera a otras partes de la planta.

Paso 2: Si desea conservar algunas hojas que solo tienen manchas leves, aplique tratamientos antifúngicos para detener el avance de la enfermedad.

Paso 3: Recoja todas las hojas caídas, restos de poda y partes infectadas. Si sus plantas están en el exterior, use un rastrillo para asegurarse de no dejar residuos en el suelo. Deposite los restos en una bolsa bien cerrada y deséchela lejos del jardín para evitar que el viento, la lluvia o los animales propaguen las esporas.

Cinco consejos adicionales

1. Mantenga una buena ventilación: Coloque sus plantas en un lugar donde circule el aire y no se acumule humedad, ya que los hongos prosperan en ambientes cerrados. Si tiene plantas en interior, abra las ventanas de vez en cuando o use un ventilador suave para favorecer el flujo de aire.

2. Use un sustrato adecuado y nutritivo: Un suelo rico en materia orgánica y con buen drenaje ayuda a que la planta se mantenga fuerte y resistente a enfermedades. Puede enriquecerlo con humus de lombriz, que además de nutrir la planta aporta microorganismos beneficiosos que mejoran la salud del sustrato.

3. Riegue de forma correcta: Aporte el agua directamente al sustrato, evitando mojar hojas y flores. La humedad sobre el follaje favorece el desarrollo de hongos. Riegue en la mañana o al atardecer para que el sustrato pueda secarse un poco durante el día.

4. Evite el encharcamiento: Si su planta está en maceta, asegúrese de que tenga orificios de drenaje y retire el exceso de agua del plato unos minutos después de regar. Un sustrato encharcado provoca raíces débiles y hojas que se ennegrecen.

5. Revise sus plantas con frecuencia: Observe si hay manchas, polvo negro o plagas en las hojas. Detectar los problemas a tiempo le permitirá actuar rápidamente, podar las hojas afectadas y evitar que el hongo o la enfermedad se propaguen al resto de la planta.

