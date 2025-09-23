Cuatro plantas con hojas llamativas que le gustará tener en su jardín

El coleo, también conocido como cretona, es una planta de fácil cuidado. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay jardines y rincones interiores que parecen obras de arte, y el secreto suele estar en las plantas. Pero ojo, no se trata solo de flores hay veces que hay plantas en donde sus hojas pueden ser verdaderas protagonistas, desplegando gamas de colores que van del verde intenso al rojo carmesí, pasando por tonos naranjas, amarillos y hasta rosados.

Algunas tienen formas tan singulares que parecen pinceladas en movimiento; otras muestran dibujos y contrastes que cambian según la luz del día. Más allá de su función de mantener viva la planta, estas hojas invitan a jugar con texturas, crear combinaciones únicas y transformar cualquier espacio en un lienzo natural, lleno de vida y dinamismo.

Aquí le decimos cuatro plantas interesantes con hojas únicas.

Begonia

Las begonias son plantas tropicales versátiles que han conquistado jardines de todo el mundo gracias a su adaptabilidad y facilidad de cuidado. Originarias de regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia, pertenecen a la familia Begoniaceae y conforman uno de los géneros más diversos del reino vegetal, con aproximadamente 1.500 especies y más de 10.000 variedades e híbridos. Estas plantas herbáceas, que pueden tener porte semiarbustivo o incluso trepadoras, se caracterizan por sus tallos ramificados no leñosos, hojas asimétricas distintivas y flores delicadas que pueden ser masculinas o femeninas, floreciendo típicamente desde principios de verano hasta las primeras heladas.

La clasificación de las begonias se basa principalmente en su sistema radicular, dividiéndose en tres grupos principales: las rizomatosas (como la popular Begonia rex, valoradas por sus hojas y que desarrollan rizomas subterráneos), las tuberosas (famosas por sus flores grandes y llamativas, con tubérculos que les permiten sobrevivir períodos adversos), y las de raíces fibrosas (conocidas por su floración casi continua y mayor tolerancia al sol). Independientemente de su tipo, todas las begonias destacan por ofrecer infinitas posibilidades decorativas, desde atractivas hojas ornamentales hasta flores vistosas, adaptándose tanto a interiores luminosos como a jardines sombreados, lo que las convierte en la elección perfecta para jardineros principiantes y expertos por igual.

Croton

El crotón es un género extenso de la familia Euphorbiaceae que comprende más de 1,100 especies, incluyendo árboles, arbustos y hierbas. Estas plantas se caracterizan por sus hojas alternas o subopuestas, frecuentemente con glándulas en la base y tricomas estrellados, y por contener un látex blanco altamente venenoso que se oxida a color rojo cuando se daña el tallo.

Como planta ornamental de interior, el crotón (específicamente Codiaeum Variegatum Pictum) es altamente valorado por la espectacular vistosidad de su follaje, que combina tonos verdes, naranjas, rojos, amarillos y morados en una sola planta durante todo el año. Aunque requiere cuidados específicos en cuanto a luz y humedad, y temperaturas ideales entre 20-22°C, esta exigencia se ve compensada por su elegante presencia decorativa y su capacidad de vivir durante años bajo las condiciones correctas.

Caladium

El caladio (Caladium) es un género de plantas con flores de la familia Araceae, conocido popularmente como “oreja de elefante” o “corazón herido”, que incluye doce especies nativas de Brasil, Guayana y regiones vecinas de Sudamérica y Centroamérica. Estas plantas herbáceas con tubérculos destacan por sus hojas en forma de corazón que nacen directamente del tubérculo al final de largos tallos, pudiendo alcanzar hasta 60 cm de longitud. Su principal atractivo ornamental radica en la extraordinaria variedad de colores de su follaje, que combina sobre una base verde tonalidades que van desde el marfil al rosa, del blanco al carmesí o al rojo, con dibujos de múltiples formas.

Como planta de interior, el caladio es excepcionalmente llamativo y exótico, pero requiere cuidados exigentes que demandan cierta experiencia, ya que mantiene las necesidades específicas de su origen en las selvas tropicales brasileñas. Sin embargo, es importante destacar que todas las partes de la planta son tóxicas, por lo que no es recomendable para hogares con niños pequeños o mascotas.

Coleous

Los cóleos son plantas perennes tropicales originarias de África y Asia. Estas plantas semiarbustivas pueden alcanzar hasta un metro de altura en exterior, aunque en maceta raramente superan los 50 centímetros, y destacan principalmente por sus espectaculares hojas variegadas de textura aterciopelada que combinan una amplia gama de colores vibrantes incluyendo verdes, rosas, amarillos, marrones, rojos, púrpuras y naranjas. La especie más cultivada es Solenostemon scutellarioides del sudeste asiático, de la cual existen numerosos cultivares seleccionados específicamente por el colorido y los marcados contrastes de su follaje, siendo su valor ornamental mucho mayor que sus pequeñas flores púrpuras que aparecen en el ápice de los tallos.

Como plantas de uso ornamental, los cóleos son conocidos por su versatilidad y facilidad de cuidado, lo que los convierte en una opción ideal para jardineros principiantes que buscan color sin gran esfuerzo. Prefieren suelos húmedos y bien drenados, toleran el calor, pero requieren ubicaciones sombreadas en zonas subtropicales, y debido a su origen tropical, en regiones de climas fríos se cultivan normalmente como anuales, ya que no resisten las bajas temperaturas.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼