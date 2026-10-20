En Colombia hay plantas que vemos a diario, pero cuyo valor va mucho más allá de lo que imaginamos. Algunas crecen en las orillas de lagunas y ríos y, con el tiempo, se han convertido en materia prima para crear objetos que hacen parte de los saberes artesanales del país. Este es el caso del junco, una planta que quizá usted ha visto en zonas húmedas sin saber que sus tallos pueden transformarse en piezas tejidas a mano.

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¿Qué son los juncos, para qué sirven y por qué son tan usados en Colombia?

Los juncos, según explica Artesanías de Colombia, son plantas herbáceas que crecen principalmente en suelos húmedos, pantanos, charcas y orillas de ríos y lagunas. Se caracterizan por sus tallos largos, erguidos y flexibles, que en algunas especies pueden alcanzar hasta tres metros de altura. Sus hojas suelen ser pequeñas y poco visibles, mientras que sus flores son diminutas y se agrupan en inflorescencias que crecen en los extremos de los tallos.

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Estas plantas pueden formar matorrales densos gracias a sus raíces y tallos subterráneos, que les permiten extenderse en terrenos inundables. Su estructura flexible es una de las características que favorece su aprovechamiento artesanal, pues los tallos pueden utilizarse para tejer y elaborar diferentes objetos, según la especie y las técnicas tradicionales de cada comunidad.

En Colombia, los juncos se encuentran en departamentos como Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Putumayo, desde zonas cercanas al nivel del mar hasta los 2.700 metros de altura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este nombre común se utiliza para identificar distintas plantas que crecen en ambientes húmedos. Por eso, no todas pertenecen al género botánico Juncus: algunas especies aprovechadas en la elaboración de artesanías, por ejemplo, se conocen como totora y pertenecen a otros grupos botánicos.

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Eso sí, además de su valor artesanal, los juncos cumplen funciones importantes en los ecosistemas acuáticos. Según la especie y las condiciones del humedal, pueden contribuir a retener sedimentos, estabilizar las orillas, reducir la erosión y ofrecer refugio a diferentes animales. Algunas plantas de estos ambientes también ayudan a retener ciertos contaminantes, aunque su capacidad de filtración depende de las características del agua y del ecosistema.

La presencia de estas especies en humedales y lagunas del país permite, además, aprovechar recursos vegetales para la elaboración de artesanías. No obstante, su recolección debe realizarse de manera responsable, teniendo en cuenta la capacidad de regeneración de la planta y las condiciones del ecosistema del que se obtiene.

¿Para qué se utilizan los juncos?

Los juncos se aprovechan principalmente en la elaboración de artesanías, gracias a sus tallos largos y flexibles, que permiten tejer diferentes objetos. Con esta materia prima se fabrican canastos, cestas, esteras, esterillones, jarrones, aventadores y enjalmas, además de muebles y otros artículos para el hogar. También se han utilizado para construir techumbres y setos naturales.

En el país, según Artesanías de Colombia, este oficio tiene una larga tradición en los alrededores de la laguna de Fúquene, entre Cundinamarca y Boyacá, así como en localidades de Nariño y Cauca. Allí, familias artesanas transforman los tallos en productos que comercializan en sus viviendas, talleres, mercados locales y ferias regionales. Esta actividad representa una fuente de ingresos para las comunidades y contribuye a preservar conocimientos transmitidos entre generaciones.

Antiguamente, los campesinos también extendían los manojos de junco al sol para secarlos y fabricar esteras y colchones naturales, utilizados para descansar y aislarse de la humedad del suelo.

Otros de sus usos también están en obtener pulpa destinada a la fabricación de papel. En los humedales, sus agrupaciones densas también ofrecen refugio a distintas especies de fauna, especialmente aves residentes y migratorias que encuentran entre la vegetación lugares para descansar y construir sus nidos.

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