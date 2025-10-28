Todo lo que debe saber sobre las propiedades del saúco

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Si alguna vez ha querido tener una planta que conserve la esencia de las medicinas tradicionales y los remedios de las abuelas, el saúco es una de las más representativas. Su presencia en patios y huertas no es casual: durante generaciones ha sido valorado por sus propiedades curativas y su estrecha relación con la medicina natural.

De sus flores, hojas y frutos se preparan infusiones, jarabes y ungüentos que ayudan a aliviar distintos malestares. Pero más allá de su uso popular, el saúco guarda una historia llena de saberes y beneficios que vale la pena conocer. ¿Para qué sirve realmente esta planta?

¿Cuáles son las propiedades del saúco?

Antes de hablar sobre sus propiedades, es importante conocer algunos datos y una advertencia. Aunque existen cerca de 30 especies de saúco, la más conocida y utilizada en la medicina tradicional es la Sambucus nigra, también llamada saúco negro o saúco común. Esta planta, originaria de Europa, el noroeste de África y el suroeste de Asia, puede crecer como arbusto o árbol, alcanzando hasta seis metros de altura.

En la medicina tradicional, el saúco se valora por sus propiedades y usos, pero es fundamental no confundirlo con el “sauquillo” o saúco menor, una especie parecida que resulta tóxica para el consumo humano. La diferencia entre ambas radica principalmente en su tamaño: mientras el saúco puede alcanzar hasta los 10 metros, el sauquillo rara vez supera los 2 metros y sus compuestos pueden provocar malestares como vómitos o náuseas.

Ahora sí, sus propiedades, y es que de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, a lo largo del tiempo, distintas partes del saúco —como las flores, las hojas, la corteza y los frutos— se han aprovechado en infusiones, sahumerios y preparados naturales. Gracias a su composición, esta planta contribuye a calmar molestias respiratorias, favorecer la eliminación de líquidos y aliviar diversas afecciones comunes, manteniendo su vigencia en los usos populares hasta hoy.

De hecho, las ramas del saúco se emplean en baños con fines terapéuticos, mientras que sus flores son valoradas por sus propiedades sudoríficas, diuréticas y pectorales. Estas cualidades la han convertido en una planta muy utilizada dentro de la medicina tradicional, especialmente para aliviar síntomas asociados con resfriados, fiebre o congestión.

Entre sus principales propiedades medicinales, se destacan:

Diurético y depurativo natural: ayuda a eliminar líquidos retenidos y a tratar infecciones del tracto urinario.

Purgante y laxante suave: contribuye a la limpieza del organismo, especialmente en casos de estreñimiento leve.

Antiinflamatorio y analgésico: se usa para reducir la inflamación de las encías, aliviar el dolor de estómago y calmar molestias respiratorias.

Expectorante y sudorífico: las infusiones de flores y hojas son eficaces para combatir la tos, el asma, la bronquitis, la fiebre y la laringitis.

Uso dermatológico: en sahumerios o compresas, se emplea para tratar afecciones de la piel y manchas en el rostro.

Uso tópico y bucal: se recomienda en gargarismos para aliviar las anginas y desinflamar las encías.

Además de sus fines medicinales, el saúco tiene aplicaciones culinarias y artesanales. Sus frutos se utilizan para preparar aguardientes, vinos, mermeladas y jarabes, aportando un sabor característico y ligeramente ácido.

¿Cómo tomarlo o usarlo?

El saúco puede aprovecharse de distintas formas, según la parte de la planta y el propósito con el que se use. A continuación se explican las más comunes y seguras:

En infusión (flores y hojas):

Se recomienda colocar una cucharada de flores secas (o una mezcla con hojas) en una taza de agua caliente .

Deje reposar por 10 a 15 minutos , cuele y beba tibia.

Puede tomarse dos o tres veces al día para aliviar la tos, el resfriado, la fiebre o los síntomas del asma.

Uso externo:

En baños o compresas, las infusiones de flores y hojas se aplican sobre la piel para calmar irritaciones, inflamaciones o manchas.

Los gargarismos con infusión tibia se emplean para aliviar las encías inflamadas o las anginas.

Ojo, los frutos y flores deben estar bien maduros o secos antes de su uso, ya que las partes verdes o crudas pueden resultar tóxicas.

