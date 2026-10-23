¿Se deben podar los geranios? El secreto detrás de que crezcan más rápido estás flores

Si usted tiene un geranio en casa y cree que, porque luce flores bonitas y abundantes, no necesita una poda, se equivoca. Este cuidado ayuda a mantener la planta compacta, evita que sus…

Pero ¿cuándo debe hacerlo y qué partes conviene cortar? En La Huerta le contamos cómo podar los geranios para favorecer su floración.

¿Ha visto que su geranio tiene cada vez menos flores, tallos largos y hojas marchitas? Aunque parezca que la planta está perdiendo su encanto, puede que necesite una buena poda para recuperar su forma y estimular el crecimiento.

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Si usted tiene un geranio en casa y cree que, porque luce flores bonitas y abundantes, no necesita una poda, se equivoca. Este cuidado ayuda a mantener la planta compacta, evita que sus tallos crezcan demasiado largos y favorece la aparición de nuevos brotes y flores. Eso sí, no siempre es necesario hacer un corte intenso: incluso cuando está florecido, puede retirar las partes marchitas y hacer pequeños ajustes para favorecer su crecimiento.

Una técnica para podar los geranios consiste en cortar las puntas de los tallos jóvenes con unas tijeras limpias. Esto ayuda a que la planta produzca nuevas ramas laterales, en lugar de concentrar su crecimiento en un solo tallo. Así, el geranio puede crecer más frondoso y con una forma más compacta.

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Cuando los tallos crecen demasiado, puede recortarlos con un corte limpio unos milímetros por encima de un nudo, el punto del tallo del que nacen las hojas. De allí pueden surgir nuevos brotes. También es importante retirar las flores marchitas junto con sus tallos florales, así como las partes secas o dañadas, para mantener la planta en buenas condiciones.

Después de la poda, ubique el geranio en un lugar con buena iluminación y mantenga el riego habitual, sin encharcar el sustrato. No necesita aplicar fertilizante inmediatamente; espere a que la planta se recupere y retome su crecimiento antes de evaluar si requiere un aporte de nutrientes.

¿Cuantas podas necesita un geranio al año?

Realmente no necesita podas drásticas en una época específica del año. Lo recomendable es hacer pequeños recortes según el crecimiento de la planta y retirar las partes deterioradas cuando sea necesario. Estos son tres cuidados que puede incorporar a su mantenimiento:

Poda de saneamiento: retire las hojas amarillas o secas y los tallos débiles o enfermos a medida que aparezcan. Esto ayuda a mantener la planta en buenas condiciones y a reducir el riesgo de enfermedades.

retire las hojas amarillas o secas y los tallos débiles o enfermos a medida que aparezcan. Esto ayuda a mantener la planta en buenas condiciones y a reducir el riesgo de enfermedades. Pinzado de los tallos : si nota que las ramas crecen demasiado o que la planta pierde su forma compacta, corte las puntas de los brotes jóvenes para favorecer la ramificación lateral.

: si nota que las ramas crecen demasiado o que la planta pierde su forma compacta, corte las puntas de los brotes jóvenes para favorecer la ramificación lateral. Retiro de flores marchitas: quite las flores secas junto con sus tallos florales para evitar la formación de semillas y favorecer la producción de nuevas flores.

Más que cumplir con un número fijo de podas al año, observe cómo crece su flor. Si mantiene una forma compacta y produce nuevos brotes, bastará con retirar las partes deterioradas y las flores marchitas, reserve los recortes más intensos para cuando la planta esté demasiado alargada o desordenada.

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