Sembrar en noviembre: cultivos ideales y cuidados según el pronóstico del Ideam

A medida que se acercan las últimas semanas de noviembre, muchos agricultores empiezan a planear sus siembras para aprovechar mejor las condiciones del momento. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es fundamental conocer cómo se comportará el clima.

Por eso, aquí le contamos cuál es la proyección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para los próximos días y qué puede cultivar en esta época según esas condiciones.

¿Qué menciona la entidad?

A lo largo de esta semana, entre el 18 y el 21 de noviembre, el IDEAM menciona que persistirán las lluvias en la región Pacífica, la Andina, el sur de la Orinoquía y sectores de la Amazonia, con mayor intensidad entre martes y jueves.

Esto no es inusual, pues noviembre suele ser uno de los meses más lluviosos del país. Y aunque para el fin de semana se espera una disminución, buena parte del país mantendrá altos niveles de humedad y cielos nublados, algo que puede persistir hasta finales de este mes hasta inicios de diciembre.

Con este panorama, quienes cultivan o manejan huertas pueden aprovechar la humedad para sembrar especies que se desarrollan bien en estas condiciones. Las más recomendadas para esta época son:

Hortalizas : lechuga, espinaca, acelga y cebolla larga.

Aromáticas : cilantro, perejil y hierbabuena.

Tubérculos y raíces: rábano, remolacha y zanahoria, que agradecen suelos frescos.

¿Cómo cuidar los cultivos en épocas de lluvia?

Un consejo básico que podemos darle es que haga una buena planificación de la siembra, esto le permite aprovechar mejor la humedad de esta época y reducir pérdidas, ya que noviembre suele ofrecer un equilibrio que favorece el desarrollo de muchas especies.

Eso sí, la lluvia constante del mes exige reforzar cuidados básicos en las plantas, puesto que el exceso de humedad puede afectar su desarrollo, sobre todo en zonas como Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia. Para esta temporada conviene prestar atención a aspectos como:

Mejorar el drenaje de las camas o materas para evitar encharcamientos y prevenir hongos.

Reducir la frecuencia de riego , comprobando antes si el sustrato sigue húmedo.

Aprovechar al máximo la luz natural , ubicando las plantas en zonas más iluminadas durante los días nublados.

Elegir materas con buen drenaje y materiales resistentes al clima, como plástico, barro cocido o terracota.

Proteger las plantas del frío , llevándolas al interior si baja demasiado la temperatura, pero sin ubicarlas cerca de calefacción.

Evitar trasplantar, ya que el clima húmedo y frío dificulta la recuperación de las raíces.

Ojo, el éxito de los cultivos no depende únicamente del clima. Factores como el tipo de suelo o las prácticas agrícolas implementadas también influyen directamente en la productividad. Para esta época del año, conviene tener en cuenta:

Revisar la calidad del suelo para identificar necesidades de fertilización.

Monitorear enfermedades y plagas , ya que la humedad favorece la presencia de hongos en cultivos como la papa.

Aplicar fungicidas preventivos o usar alternativas orgánicas, según el manejo de cada huerta.

