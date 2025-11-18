Así estará el tiempo durante la penúltima semana de noviembre, según el Ideam

En el caso puntual de Bogotá, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en las tardes. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana, del 18 al 21 de noviembre de 2025. La entidad prevé que las lluvias persistirán en las regiones Pacífica y Andina, en el sur de la Orinoquía y en sectores dispersos de la Amazonia.

En el caso puntual de Bogotá, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en las tardes.

Para lo que resta de este martes 18 de noviembre, según el instituto, la probabilidad de lluvias de moderada intensidad aumentará en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia, mientras que en las regiones Caribe y Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas. Las lluvias más intensas se presentarían en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia, así como en zonas puntuales de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Amazonas.

El Ideam explicó que para este martes también hay probabilidad de lluvias esporádicas en Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco.

Así estará el tiempo este miércoles

El miércoles persistirá la alta la probabilidad de lluvias de variada intensidad en la región Pacífica, el centro y norte de la Andina, el sur de la Caribe y en algunos sectores del norte de la Amazonia y sur de la Orinoquía. Además, en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, el sur de Sucre, sectores dispersos de Antioquia, Santander, Cundinamarca y el norte de Boyacá se podrían presentar lluvias acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

El instituto también prevé, para este 19 de noviembre, lluvias ocasionales en Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Tolima, Huila, Meta, el centro y sur de Guaviare, Vichada y sitios aislados de Guainía, Vaupés y Amazonas. Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá probabilidad de tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto.

Las lluvias continuarán este jueves

El jueves 20 de noviembre persistirían las condiciones de lluvia en el centro y occidente del país, mientras que en el oriente del territorio nacional aumentarían las condiciones mayormente secas. Las lluvias más abundantes, con descargas eléctricas ocasionales, son probables en Chocó, Nariño, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, el occidente de Tolima y el norte de Cundinamarca y Boyacá.

En Valle del Cauca, Cauca, el sur de Córdoba, el centro y sur de Sucre, Atlántico, Magdalena, el occidente de Huila, Meta y en puntos aislados de Guainía, Vaupés y Amazonas también podrían presentarse lluvias esporádicas este jueves. Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam prevé cielo parcial a mayormente nublado, con alta probabilidad de lluvias, acompañadas ocasionalmente por descargas eléctricas en toda la zona insular y marítima.

¿Qué se espera para el cierre de la semana?

Finalizando la semana, de acuerdo con la entidad, habría una disminución significativa tanto en la posibilidad de lluvias como en su intensidad.

Para el viernes 21 de noviembre se pronostican precipitaciones moderadas en algunos sectores de Chocó, Cauca, Nariño, el sur de Sucre, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, el occidente de Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y en zonas aisladas de Guainía, Vaupés y Amazonas. Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

