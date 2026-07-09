Semillas de guanábana en casa: cómo sembrarlas, técnicas y cuidados

Imagen de referencia de la guanábana. Foto: Pexels

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La guanábana es una fruta ampliamente conocida por su sabor y por su versatilidad en la cocina. Con ella se preparan jugos, postres, helados y una gran variedad de recetas, mientras que sus hojas también han despertado el interés de muchas personas por sus diferentes usos tradicionales.

Pero hay una pregunta que pocos se hacen: ¿es posible cultivar una guanábana en casa? La respuesta es sí. Aunque muchos creen que se trata de un árbol difícil de mantener, lo cierto es que, si cuenta con las condiciones adecuadas de clima, suelo y cuidados, puede crecer sin mayores inconvenientes en gran parte de Colombia.

Si está pensando en incorporarla a su huerta o simplemente quiere aprender cómo sembrarla y cuidarla correctamente, aquí encontrará una guía con los pasos esenciales para cultivar una planta de guanábana sana y vigorosa.

¿Cómo sembrarla y qué técnicas usar?

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad del Gobierno de México (Conabio), la guanábana puede propagarse tanto por reproducción sexual como asexual, dependiendo del objetivo del cultivo.

Si desea tener la guanábana para producción comercial, suelen cultivarse mediante injertos, ya que esta técnica permite conservar las características de las variedades de mejor calidad. Para ello, las yemas deben obtenerse de varetas maduras desarrolladas durante la temporada anterior y ponerse en otro árbol de guanábana. Aquí le explicamos un poco sobre los injertos.

Otro método de reproducción es la siembra por semillas (plántulas) y la siembra directa, la cual es un poco más demorada. No obstante, la guanábana también se caracteriza por germinar con facilidad a partir de semillas.

Si desea hacer este método, el primer paso es extraer las semillas de un fruto completamente maduro. Luego, lávelas para eliminar cualquier resto de pulpa y déjelas en remojo durante 24 horas en agua a temperatura ambiente, lo que favorece la hidratación y acelera la germinación.

Posteriormente, puede sembrarlas directamente en una maceta o bolsa de vivero con un sustrato ligero, rico en materia orgánica y con buen drenaje, enterrándolas aproximadamente a 2 centímetros de profundidad.

Otra alternativa consiste en germinarlas sobre una servilleta o papel absorbente húmedo dentro de un recipiente hermético.

Si el sustrato se mantiene húmedo, pero sin exceso de agua, las primeras raíces suelen aparecer entre los 15 y 30 días.

Luego de esto, cuando la plántula alcance entre 10 y 15 centímetros de altura, debe hacer:

Realizar un primer trasplante a una bolsa o maceta de mayor tamaño para favorecer el desarrollo del sistema radicular.

El sustrato ideal debe estar compuesto por tierra, materia orgánica y una pequeña proporción de arena, lo que garantiza un buen drenaje y un pH ligeramente ácido.

Finalmente, cuando el árbol alcance al menos 50 centímetros de altura, podrá trasladarse a su sitio definitivo en el jardín o cultivarse en una maceta amplia si se mantendrá en una terraza o patio.

¿Y cómo puede cuidar la planta?

La guanábana es un árbol tropical que, con los cuidados adecuados, puede desarrollarse sin mayores dificultades.

Eso sí, lo primero que debe tener en cuenta es que, de acuerdo con el Jardín Botánico de Nueva York, las especies del género Annona prefieren climas cálidos y relativamente secos, aunque se adaptan a diferentes tipos de suelo siempre que tengan un buen drenaje.

Sus raíces son poco profundas, por lo que no necesitan terrenos muy profundos, pero sí son sensibles al exceso de humedad, ya que el encharcamiento puede afectar su crecimiento y favorecer enfermedades.

Para mantener la planta sana, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Luz: ubíquela en un lugar donde reciba abundante luz solar o, como mínimo, semisombra. Al ser una especie tropical, no tolera las heladas ni las bajas temperaturas prolongadas.

Riego: mantenga el sustrato húmedo, pero sin exceso de agua. En condiciones normales, un riego cada tres o cuatro días suele ser suficiente, aunque la frecuencia dependerá del clima y de qué tan rápido se seque la tierra.

Protección contra el viento: procure sembrarla en un sitio protegido de corrientes fuertes, ya que sus hojas y ramas pueden dañarse con facilidad.

Cuando el árbol comienza a producir frutos, también es importante cosecharlos en el momento adecuado. Según el Jardín Botánico de Nueva York, la mayoría de las especies de Annona se recolectan cuando los frutos aún están firmes, lo que se da en un aproximado de 3 a 5 años de crecimiento. Sin embargo, la guanábana es una excepción, pues no debe cosecharse antes de tiempo: si se recoge prematuramente, la cáscara se endurece y la pulpa pierde parte de su sabor y calidad.

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