Tamarindo y algarrobo: ¿cuáles son sus diferencias físicas y cómo distinguirlos?

Ambas producen vainas y, aunque pertenecen a plantas distintas y tienen características que permiten diferenciarlas, hay detalles en su forma, tamaño, textura y color que pueden pasar desapercibidos para quienes no están familiarizados con…

Cuando vemos un tamarindo y un algarrobo, probablemente pensamos que sería imposible confundirlos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de encontrar la pulpa o la fruta ya lista para consumir tuviera frente a usted únicamente sus vainas? A simple vista, las diferencias pueden ser más sutiles de lo que parecen.

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Ambas producen vainas y, aunque pertenecen a plantas distintas y tienen características que permiten diferenciarlas, hay detalles en su forma, tamaño, textura y color que pueden pasar desapercibidos para quienes no están familiarizados con ellas.

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Así que, si alguna vez se encuentra con sus vainas y duda de cuál tiene enfrente, aquí le contamos las principales diferencias físicas entre el algarrobo y el tamarindo para que la próxima vez pueda reconocerlas sin pensarlo dos veces.

Diferencias entre el tamarindo y el algarrobo

A simple vista, el tamarindo y el algarrobo pueden generar confusión, especialmente por sus frutos en forma de vaina y por pertenecer a la misma familia botánica, Fabaceae. Sin embargo, se trata de árboles diferentes que presentan características particulares en sus hojas, flores, frutos, tamaño y usos.

Una aclaración importante: en Colombia, el nombre algarrobo se utiliza para referirse a Hymenaea courbaril, una especie nativa de América tropical. Es con esta especie con la que compararemos el tamarindo en esta ocasión, ya que es la que puede encontrarse con mayor facilidad en mercados y plazas del país.

La comparación también puede encontrarse en Europa, e incluso se da con más frecuencia con la algarroba mediterránea, Ceratonia siliqua. Sin embargo, se trata de una especie diferente y no tan cercana a los colombianos.

Tamarindo: Tamarindus indica

El tamarindo es un árbol que puede alcanzar entre 12 y 25 metros de altura. Tiene un tronco robusto, corteza rugosa y una copa amplia y densa. Sus hojas son compuestas y están formadas por numerosos folíolos pequeños, mientras que sus flores son amarillentas y presentan vetas rojizas.

Según describe el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, su fruto es una vaina curva de color marrón, con una cáscara quebradiza. En su interior se encuentra una pulpa blanda y pegajosa que envuelve las semillas. Esta es la parte que se consume y se caracteriza por su sabor agridulce y ácido, una de las principales diferencias frente al fruto del algarrobo.

El tamarindo es originario de África tropical y, con el tiempo, se extendió a otras regiones tropicales y subtropicales. En América Latina forma parte de numerosas preparaciones gastronómicas, especialmente en bebidas, dulces, salsas y otros alimentos.

Algarrobo: Hymenaea courbaril

El algarrobo es un árbol nativo de América tropical que se distribuye desde México hasta países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, incluida Colombia. Es una especie de gran tamaño: puede alcanzar entre 25 y 40 metros de altura y, en condiciones favorables, superar estas dimensiones.

Una de las características que permiten reconocerlo son sus hojas compuestas por dos folíolos, que nacen unidos por la base y recuerdan la forma de una pezuña. Sus flores son grandes, de tonalidades blancas a verdosas y con un aroma marcado por lo que también se conoce como «pecueca».

Su fruto también es una vaina, pero presenta diferencias importantes frente al tamarindo. Es más grande, grueso y duro, puede medir aproximadamente entre 10 y 17 centímetros y pasar de verde a tonos marrones durante su maduración. En su interior contiene semillas rodeadas por una pulpa amarillenta, seca y dulce, de la que se obtiene un polvo que ha sido aprovechado tradicionalmente para preparar alimentos y bebidas. De hecho, es comúnmente un sustituto del cacao.

¿Cómo diferenciarlos?

Aunque el tamarindo y el algarrobo producen frutos en forma de vaina y pertenecen a la familia Fabaceae, hay varias características que permiten distinguirlos.

Fruto: el tamarindo produce una vaina curva , de cáscara marrón y quebradiza, que contiene una pulpa blanda, húmeda y pegajosa. En el algarrobo, la vaina es más gruesa, dura y alargada , con una pulpa amarillenta de textura más seca que rodea las semillas.

el tamarindo produce una , de cáscara marrón y quebradiza, que contiene una pulpa blanda, húmeda y pegajosa. En el algarrobo, la vaina es , con una pulpa amarillenta de textura más seca que rodea las semillas. Sabor: la pulpa del tamarindo tiene un sabor ácido o agridulce , por lo que es utilizada en jugos, dulces, salsas y otras preparaciones. La del algarrobo, en cambio, es dulce y también puede aprovecharse para preparar bebidas y alimentos.

la pulpa del tamarindo tiene un sabor , por lo que es utilizada en jugos, dulces, salsas y otras preparaciones. La del algarrobo, en cambio, es y también puede aprovecharse para preparar bebidas y alimentos. Ubicación del árbol: el tamarindo es valorado, entre otras razones, por su copa amplia y densa, que proporciona sombra y hace que sea utilizado en espacios rurales y urbanos. El algarrobo, además de ser una especie aprovechada por su madera y su fruto, cumple un papel importante en los ecosistemas tropicales y puede emplearse en proyectos de restauración ecológica.

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