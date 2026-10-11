Tijeras para podar árboles y plantas: consejos para afilar y errores comunes que las dañan

La limpieza es fundamental antes de afilar las tijeras de podar, pues los restos de tierra, savia y óxido pueden dificultar el proceso. Para…

Si alguna vez ha buscado sus tijeras de podar entre las herramientas del jardín, sabe lo útiles que pueden ser para cuidar sus plantas. Pero ¿qué pasa cuando pierden el filo, se atascan o dejan cortes irregulares? Antes de pensar en reemplazarlas, hay algunos cuidados que pueden prolongar su vida útil.

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La limpieza es fundamental antes de afilar las tijeras de podar, pues los restos de tierra, savia y óxido pueden dificultar el proceso. Para retirarlos, utilice un cepillo y un paño, frotando suavemente las cuchillas para no rayar el metal. Si encuentra manchas de óxido, también deberá eliminarlas antes de continuar, eso sí, más adelante le contamos cómo hacerlo si tiene dudas sobre esto. Al terminar, seque bien las piezas, ya que la humedad puede favorecer la corrosión.

Con las tijeras limpias, llega el momento de trabajar sobre el filo. Abra las hojas por completo para tener mejor acceso a ellas y, si el mecanismo le impide trabajar con comodidad, considere desmontarlas aflojando el tornillo central. En este caso, conviene recordar cómo encaja cada pieza, puede incluso hacer una pequeña marca que le ayude a ubicarlas al momento de armar las tijeras de nuevo.

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Para afilar la cuchilla, identifique primero el bisel, esa superficie inclinada en la que se forma el filo. Allí debe apoyar una piedra de afilar de grano fino o una lima pequeña de diamante y deslizarla desde la base hacia la punta, respetando la inclinación que ya tiene la hoja. No se trata de ejercer fuerza ni de retirar grandes cantidades de metal, sino de realizar pasadas suaves y uniformes que permitan recuperar el filo sin cambiar su forma.

Al terminar, revise la cara posterior de la cuchilla, donde puede quedar una pequeña rebaba metálica como resultado del afilado. Para retirarla, pase la piedra suavemente y en posición plana, sin inclinarla ni afilar esa superficie, pues podría alterar el filo que acaba de recuperar.

El mantenimiento no termina cuando las cuchillas vuelven a estar afiladas. Retire los residuos metálicos, seque las piezas y aplique unas gotas de aceite lubricante en el eje y las partes móviles para que el mecanismo funcione sin dificultad. Si desmontó las tijeras, vuelva a ensamblarlas y ajuste el tornillo central hasta conseguir que las hojas se deslicen con facilidad, sin quedar demasiado flojas ni atascarse.

Una prueba sencilla le permitirá comprobar si el trabajo quedó bien hecho: corte una rama pequeña y observe el resultado. Las cuchillas deben atravesarla limpiamente, sin aplastar ni desgarrar los tejidos. Así sabrá si sus tijeras están listas para volver a la poda. Recuerde mantener siempre los dedos alejados del filo mientras trabaja.

¿Cómo mantener el filo por más tiempo?

Para prolongar la vida útil de las tijeras de podar, el mantenimiento debe continuar después de cada uso. Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Limpieza: retire los restos de savia y tierra después de cada jornada de poda, especialmente si trabajó con plantas que dejan residuos pegajosos.

Lubricación y almacenamiento: aplique aceite periódicamente en el eje y guarde las tijeras en un lugar seco, con las cuchillas cerradas o protegidas. Evite dejarlas en el suelo, donde pueden dañarse o provocar tropiezos.

Tenga en cuenta: durante el afilado, use guantes resistentes y mantenga los dedos alejados del filo. Si las cuchillas tienen mellas profundas, están deformadas o presentan daños importantes, es preferible acudir a un servicio especializado para evitar deteriorarlas aún más.

¿Y si se oxidan mis herramientas?

Es una duda frecuente: si trabajamos constantemente con tierra húmeda y plantas vivas, ¿cómo evitar que las herramientas se oxiden con rapidez? La humedad es el principal enemigo del metal, pero la buena noticia es que prevenir el óxido es más sencillo de lo que parece.

La regla básica es mantener las herramientas completamente secas antes de guardarlas y aplicar una capa protectora de aceite. Sin embargo, otros consejos son:

En el caso de los mangos de madera, conviene frotarlos con aceite de linaza hervido al menos una vez por temporada; esto los nutre, evita que se resequen y prolonga su vida útil.

Para las partes metálicas, una película ligera de aceite crea una barrera contra la humedad y el contacto con el oxígeno, reduciendo el riesgo de corrosión.

Si el óxido ya apareció, puede recuperarlas. Remoje la herramienta durante la noche en una mezcla 1:1 de vinagre y agua, luego frote con lana de acero hasta retirar las manchas, enjuague, seque completamente y aplique aceite para protegerla nuevamente.

¿Qué errores hacen que sus tijeras se dañen?

Uno de los errores más comunes es cortar ramas que superan la capacidad de la herramienta. Forzar las tijeras con tallos demasiado gruesos o duros puede desalinear las hojas, dañar el filo y dificultar los cortes posteriores. También es importante utilizarlas únicamente para podar: cortar alambre, plástico, cartón u otros materiales puede mellar las cuchillas o dejar residuos que interfieran con su funcionamiento.

Otro descuido frecuente es no limpiar las tijeras después de utilizarlas. La acumulación de savia, humedad y restos vegetales puede dificultar la apertura y el cierre de las hojas, además de favorecer la corrosión. Para evitarlo, retire los residuos con un paño o cepillo y seque bien las piezas antes de guardarlas.

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También conviene evitar los productos de limpieza demasiado agresivos y los estropajos metálicos abrasivos, que pueden deteriorar los recubrimientos protectores de las cuchillas y los mangos. Utilice productos adecuados para la herramienta y siga las recomendaciones del fabricante.

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