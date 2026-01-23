Tipos de cilantros: cuántos hay, diferencias y cómo reconocerlos por sus hojas

El cilantro también recibe otros nombres, como "dhania" o "perejil chino". Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cilantro, cuyo nombre científico es Coriandrum sativum, forma parte de las umbelíferas, un grupo de plantas cuyas flores crecen en pequeños racimos que se abren hacia afuera, formando una especie de sombrilla. Lo usamos en la cocina, por supuesto, pero también en la medicina ancestral con algunos remedios caseros.

Sabemos que suele confundirse con el perejil. Así que, a propósito del tema, esta nota podría interesarle: Perejil y cilantro: aprende a diferenciarlos y conoce sus beneficios . Pero, en resumidas cuentas, lo que los diferencia, además del aroma (más suave en el perejil) y el sabor terroso, es la forma y división de sus hojas.

¿Existen variedades en el cilantro?

Sí, y cada una tiene características que la hacen especial. Algunas se identifican por el sabor y aroma de sus hojas, que se usan directamente en ensaladas, guarniciones o salsas; otras, porque se cultivan principalmente por sus semillas, que después se pueden secar y usar como especia en diferentes recetas.

Estos son categorías poco conocidas para algunos:

Caribe: es mucho más abundante en sus hojas y la planta alcanza entre 40 y 60 centímetros al crecer.

Confetti : tiene las hojas finas, divididas. Su sabor es dulce.

Limón Enano: tiene hojas con aroma y sabor a limón.

Marino: sus hojas son mucho más resistentes y tienen un sabor picante.

Además de las variedades más conocidas de cilantro, existen plantas que se llaman igual, pero pertenecen a distintos géneros. Por ejemplo, el cilantro mexicano, cuyo nombre científico es Eryngium foetidum, se distingue por sus hojas largas y dentadas y un aroma mucho más intenso que el del resto. Es muy utilizado en la cocina latinoamericana.

Por otra parte está el cilantro vietnamita, conocido como Persicaria odorata, que es una hierba perenne que resiste mejor el frío; sus hojas son grandes y su sabor es muy parecido al del cilantro común.

Si los quisiéramos categorizar de acuerdo a su forma...

Hojas anchas y robustas: Caribe o Calypso.

Hojas finas y divididas: Confetti , Leisure o Limón Enano.

Hojas largas y dentadas: Cilantro mexicano o vietnamita.

Muchas de estas variedades dependen de las regiones y países en donde se cultivan. Es cierto que el cilantro que todos conocemos, el que se consigue, por ejemplo, en las tiendas de barrio en Colombia, sigue siendo el más recordado por la mayoría de la gente.

Pero, por ejemplo, entre otros un poco más extraños encontramos el cilantro indio, con sus hojas pinnadas y semillas alargadas y un sabor dulce; el jantar, que tiene hojas brillantes y semillas pequeñas con aroma a nuez, y el Thüringer que se cultiva especialmente por la calidad y producción de semillas que ofrece.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼