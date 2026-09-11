Tipos de suelos para sembrar: cuáles son mejores para agricultura y cómo reconocerlos

Aunque a simple vista pueda parecernos que toda la tierra es igual, las plantas también tienen sus preferencias. Algunas necesitan un suelo que drene rápido, otras requieren mayor capacidad para conservar la humedad y hay…

Cuando pensamos en sembrar, solemos imaginar las plantas, las semillas, las tijeras de poda, el compost o incluso el momento en que llegará la cosecha. Pero hay algo que sostiene todo lo anterior y que muchas veces pasa desapercibido: el suelo . ¿Alguna vez se ha detenido a pensar qué hay realmente debajo de sus plantas?

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Aunque a simple vista pueda parecernos que toda la tierra es igual, las plantas también tienen sus preferencias. Algunas necesitan un suelo que drene rápido, otras requieren mayor capacidad para conservar la humedad y hay terrenos que, por sus características, ofrecen mejores condiciones para cultivar.

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Entonces, ¿cómo saber qué tipo de suelo tiene frente a usted y cuáles son los más adecuados para sembrar? Aquí le contamos cómo reconocerlos y qué debe tener en cuenta antes de poner las manos en la tierra.

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Tipos de suelos para sembrar y características

Decir que un suelo es “bueno” o “malo” puede ser una simplificación. Cada tipo de suelo tiene características particulares y puede ofrecer mejores condiciones para unos cultivos que para otros. Así como las plantas se han adaptado a diferentes ambientes, también tienen preferencias por determinadas condiciones del terreno.

Según Frank García Navarrete, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad ECCI, existen diferentes clases de suelos. Estos son algunos:

Suelo arenoso

Está compuesto principalmente por partículas grandes, por lo que suele ser suelto, ligero y con buena aireación. El agua circula con facilidad entre los espacios que quedan entre ellas, haciendo que este tipo de suelo drene rápidamente. Sin embargo, esa misma característica hace que tenga poca capacidad para retener agua y nutrientes, lo que puede limitar su fertilidad. Además, suele presentar una estructura poco estable.

Por estas condiciones, puede ser una buena opción para cultivos que necesitan un suelo con buen drenaje y no toleran el exceso de humedad, como la zanahoria, el maní, los cítricos y el melón.

Suelo arcilloso

Los suelos arcillosos están formados por partículas muy pequeñas que se encuentran estrechamente agrupadas. Esta característica les permite retener una gran cantidad de agua y nutrientes, pero también reduce los espacios disponibles para la circulación del aire y hace que el drenaje sea más lento.

En general, se describen como suelos pesados y difíciles de trabajar, especialmente cuando las condiciones de humedad no son adecuadas. Y es que cuando están demasiado húmedos, pueden adherirse a las herramientas y deformarse con facilidad; en cambio, cuando se secan, pueden endurecerse y formar terrones compactos.

A pesar de estas limitaciones, no significa que sean suelos improductivos. Con un manejo adecuado pueden ser aptos para diferentes cultivos, entre ellos arroz, algodón, trigo y soya, dependiendo de las condiciones particulares del terreno y de los requerimientos de cada especie.

Suelo limoso

El suelo limoso está formado por partículas de tamaño intermedio entre la arena y la arcilla. Al tacto suele sentirse suave y sedoso cuando está seco, mientras que al humedecerse adquiere una textura ligeramente pegajosa. Es un suelo relativamente fácil de trabajar y, por sus características, puede ofrecer buenas condiciones para el desarrollo de diferentes cultivos.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para conservar agua y nutrientes, aunque sin llegar a ser tan pesado como un suelo arcilloso. El problema aparece cuando recibe demasiada humedad o se trabaja mientras está mojado: puede compactarse con facilidad y dificultar la circulación del aire y el agua.

Por estas condiciones, resulta adecuado para hortalizas y otros cultivos que necesitan un suelo fértil con buena disponibilidad de humedad, como la lechuga, el calabacín, el trigo, la cebada y la remolacha.

Suelo franco

Si busca un suelo que le sirva para todo y en general, necesita el suelo franco, que contiene una proporción equilibrada de arena, limo y arcilla. Esta combinación permite reunir algunas de las mejores características de los otros tipos de suelo: buen drenaje, adecuada retención de agua y nutrientes y suficiente espacio para la circulación del aire.

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Por esta razón, es uno de los suelos más favorables para la agricultura y puede permitir el establecimiento de una amplia variedad de cultivos, entre ellos maíz, trigo, hortalizas y frutales.

Pero ojo, García recalca que, aunque un suelo sea franco, no significa que sea automáticamente fértil o adecuado para cualquier planta. También es necesario considerar otros factores, como el pH, la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, el drenaje y las condiciones climáticas del lugar.

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El suelo franco es el mejor en general para cultivar. Foto: Freepick - Ana Lukenda

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¿Cómo reconocer un suelo?

No siempre es necesario contar con equipos especializados para tener una primera idea de qué tipo de suelo tiene. Con las manos y un poco de agua puede observar algunas de sus características, aunque estas pruebas son orientativas y no reemplazan un análisis de laboratorio.

Prueba del tacto

Tome un puñado de tierra, humedézcalo poco a poco y observe cómo cambia su textura al manipularlo. La sensación y la facilidad para formar una bola pueden dar algunas pistas:

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Arenoso: se siente áspero y suelto. Al intentar formar una bola, tiende a deshacerse con facilidad.

se siente áspero y suelto. Al intentar formar una bola, tiende a deshacerse con facilidad. Arcilloso: se siente más pesado y pegajoso. Al humedecerse, puede moldearse y formar una masa que mantiene su forma.

se siente más pesado y pegajoso. Al humedecerse, puede moldearse y formar una masa que mantiene su forma. Franco: tiene una textura intermedia, suave y ligeramente granulosa. Puede formar una bola, pero esta se rompe con relativa facilidad al presionarla.

Cuando se necesita un análisis más preciso

Las pruebas caseras sirven para obtener una primera aproximación, pero si se quiere conocer con mayor exactitud las condiciones del suelo, es posible recurrir a un análisis de laboratorio. Allí se pueden determinar propiedades físicas, como la proporción de arena, limo y arcilla, y características químicas relacionadas con la disponibilidad de nutrientes.

Estos resultados permiten saber qué elementos están presentes, cuáles pueden ser deficientes y qué condiciones podrían requerir manejo o corrección, información útil para tomar decisiones de fertilización y elegir las prácticas más adecuadas para el cultivo.

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