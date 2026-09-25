Tita, la historia de la gatita experta en plantas que acompaña un vivero

Se llama Tita, lleva 13 años entre plantas y ya tiene hasta clientes que llegan preguntando por ella. ¿Su trabajo? Ser jardinera. O, al menos, así la bautizaron quienes la…

Si usted piensa en un vivero, probablemente imagine plantas de distintos colores, olores y texturas, además de un lugar tranquilo donde se cultivan especies que después pueden terminar en su casa. Pero hay un vivero en Palermo, Buenos Aires, que tiene una habitante capaz de robarse toda la atención: una gata que, según quienes trabajan allí, también tiene su propio oficio.

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Se llama Tita, lleva 13 años entre plantas y ya tiene hasta clientes que llegan preguntando por ella. ¿Su trabajo? Ser jardinera. O, al menos, así la bautizaron quienes la ven pasar sus jornadas entre macetas, siestas y visitantes.

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¿Cuál es la historia de Tita?

Tita es una gata negra de 13 años que trabaja como jardinera en un vivero, el cual es un espacio diseñado para el cuidado de plantas. Su historia se conoció a través de la cuenta de los creadores de contenido Gatos con Oficios, un proyecto dedicado a contar las historias de animales que, de una u otra manera, se han convertido en parte de distintos espacios de trabajo.

En esta ocasión, el proyecto entrevistó a Marcelo, dueño del vivero, quien lleva 26 años dedicado a la venta de plantas y productos para el cuidado de jardines, así como a servicios de paisajismo, sanidad vegetal, instalación de césped y podas.

“Tita llegó al vivero hace 13 años, cinco días después de la muerte de mi papá. Desde entonces se quedó. Nunca estuvo encerrada ni tuvo que cumplir una rutina estricta: tiene toda la libertad para moverse por el lugar y, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una habitante más del vivero”, contó Marcelo en el video de Gatos con Oficios.

Desde entonces, Tita camina entre las plantas, acompaña a los trabajadores, se acomoda donde encuentra un poco de sol y, de vez en cuando, recibe a los clientes que llegan al lugar. Su jornada, según quienes trabajan allí, comienza a las 10 de la mañana. Aunque hay una pequeña diferencia entre lo que ellos entienden por “jornada laboral” y lo que Tita considera que debe hacer durante esas horas: dormir.

“Es vaga porque duerme todo el día”, cuenta su cuidador entre risas. Eso sí, es tan sociable que incluso los trabajadores del lugar mencionan que hay clientes que incluso llegan preguntando por ella, antes de recorrer las plantas o buscar alguno de los productos que ofrece el vivero.

Su salario tampoco se parece al de cualquier trabajador. Tita recibe comida, cariño y la atención de quienes ya la conocen o llegan preguntando por ella.

Y aunque la llaman jardinera, Tita no parece demasiado interesada en compartir sus conocimientos sobre plantas. Si alguien le pregunta qué especie debería llevarse a casa, probablemente hará lo que mejor sabe hacer durante su jornada: acomodarse en algún rincón, buscar un poco de sol y volver a dormir.

¿Qué plantas pueden y no pueden convivir con gatos?

Si después de conocer a Tita usted se preguntó si su gato también podría vivir rodeado de plantas, hay una primera respuesta que seguramente le sonará familiar: el catnip. Esta planta, conocida también como hierba gatera, puede provocar en muchos felinos una respuesta de juego, excitación o relajación y convertirse en una forma de enriquecer su entorno.

Eso sí, además del catnip, hay otras especies que se consideran no tóxicas para los gatos y que pueden estar en casa con las precauciones habituales. Entre ellas están:

Planta araña (Chlorophytum comosum): es una especie de interior considerada no tóxica para los gatos y relativamente sencilla de cultivar.

es una especie de interior considerada no tóxica para los gatos y relativamente sencilla de cultivar. Palma areca (Dypsis lutescens): una opción ornamental que figura entre las plantas no tóxicas para los felinos.

una opción ornamental que figura entre las plantas no tóxicas para los felinos. Maranta: varias especies de este género son consideradas seguras para los gatos y pueden cultivarse en interiores.

varias especies de este género son consideradas seguras para los gatos y pueden cultivarse en interiores. Romero (Salvia rosmarinus): también aparece entre las plantas no tóxicas y puede cultivarse en casa siempre que no haya productos químicos que puedan resultar perjudiciales para el animal.

Ojo: que una planta sea considerada no tóxica no significa que el gato pueda comerla libremente. La ingestión de cantidades grandes puede provocar vómito o malestar gastrointestinal, y también hay que tener en cuenta los fertilizantes, insecticidas y otros productos utilizados en su cuidado.

Cinco plantas que es mejor mantener lejos

El problema aparece con especies que sí contienen sustancias capaces de causar intoxicaciones. Algunas requieren especial atención porque los gatos pueden entrar en contacto con ellas de formas que no siempre son evidentes.

Lirios (Lilium y Hemerocallis): son de las plantas más peligrosas para los gatos. Incluso pequeñas cantidades pueden causar una falla renal grave y potencialmente mortal. El polen también puede quedar en el pelaje y ser ingerido durante el acicalamiento.

son de las plantas más peligrosas para los gatos. Incluso pequeñas cantidades pueden causar una falla renal grave y potencialmente mortal. El polen también puede quedar en el pelaje y ser ingerido durante el acicalamiento. Adelfa (Nerium oleander): contiene sustancias que afectan el corazón y puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco, problemas gastrointestinales y, en casos graves, la muerte.

contiene sustancias que afectan el corazón y puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco, problemas gastrointestinales y, en casos graves, la muerte. Muérdago: su ingestión puede producir vómito, diarrea y otros trastornos; en exposiciones importantes puede comprometer el sistema cardiovascular.

su ingestión puede producir vómito, diarrea y otros trastornos; en exposiciones importantes puede comprometer el sistema cardiovascular. Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima): su savia puede irritar la boca y el aparato digestivo y causar vómitos. Su toxicidad suele ser menos grave que la que popularmente se le atribuye, pero sigue siendo una planta que conviene mantener fuera del alcance del gato.

En cualquier caso, si un gato muerde o ingiere una planta que usted no puede identificar, lo recomendable es no esperar a que aparezcan síntomas: conserve una muestra o una fotografía de la especie y consulte cuanto antes con un veterinario.

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