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¿Y si Bogotá recuperara los parques y jardines que perdió? París da pistas de cómo hacerlo

París está quitando concreto para hacerles espacio a los árboles. La transformación de la plaza del Hôtel de Ville abre una pregunta para Bogotá: ¿qué espacios de la ciudad podrían volver a tener suelo, vegetación y naturaleza?

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
17 de septiembre de 2026 – 01:00 p. m.
Colibríes, abejas y jardines nativos: así cambiará el Parque de la 93 antes de marzo.
Colibríes, abejas y jardines nativos: así cambiará el Parque de la 93 antes de marzo.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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París está quitando concreto para devolverle espacio a la naturaleza. En la plaza del Hôtel de Ville, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, una intervención convirtió parte de la superficie pavimentada en una zona verde con árboles, arbustos y espacios para el encuentro.

La transformación responde, entre otras razones, a la necesidad de adaptar la ciudad al calor y al cambio climático, pero también recupera una idea sencilla: que la naturaleza puede volver a ocupar un lugar en los espacios públicos.

¿Podría Bogotá hacer algo…

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales. leidyramirezb lbarbosa@elespectador.com

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