Zanahorias torcidas: ¿por qué salen deformes y cómo evitarlo?

La humedad irregular, el suelo compacto y la falta de espacio pueden afectar la forma de la raíz. Foto: Markus Spiske / Pexels

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En una huerta casera, las zanahorias no siempre salen con la forma pareja que muchos esperan. Pueden aparecer curvas, partidas, bifurcadas o con pequeñas “ramas”. Esa apariencia no significa que estén dañadas ni que deban descartarse. Más bien, suele ser una pista de cómo crecieron antes de llegar a la cosecha.

La explicación está en la naturaleza misma de esta hortaliza de raíz, ya que su forma puede cambiar si durante el crecimiento encuentra alguna dificultad, desde la preparación del terreno hasta el cuidado del cultivo.

La Royal Horticultural Society, organización británica especializada en jardinería, explica que las zanahorias cultivadas en casa pueden ser menos uniformes que las de venta comercial y aun así conservar buen sabor.

La diferencia, en muchos casos, está más en la presentación, pues una raíz torcida o bifurcada puede ser más difícil de limpiar o cortar, pero no necesariamente pierde valor en la cocina.

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¿Qué pasó bajo tierra?

Según la Extensión de la Universidad de Minnesota, las raíces bifurcadas o partidas pueden aparecer cuando el cultivo crece en suelos rocosos, pesados o compactados.

La Royal Horticultural Society coincide en que los suelos pedregosos, poco profundos o arcillosos pueden deformar las zanahorias de raíz larga. En esos casos, recomienda elegir variedades de raíz corta, que se adaptan mejor a condiciones más difíciles.

El SENA también advierte que los suelos arcillosos no son convenientes para este cultivo. En su manual técnico sobre la zanahoria, la entidad colombiana señala que esta hortaliza necesita suelos profundos, sueltos, con buena capacidad para retener humedad y buen drenaje.

Si el suelo tiene capas duras, terrones o está mal preparado, la raíz puede encontrar obstáculos y crecer de forma irregular. Además, menciona que las zanahorias pueden salir deformes cuando se abona el suelo con estiércol fresco.

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¿Cómo evitar que las zanahorias salgan torcidas?

La prevención empieza antes de sembrar. La Universidad de Maryland recomienda sembrar las zanahorias directamente en un suelo profundo, suelto, bien drenado y libre de piedras, terrones o residuos. También aconseja mantener la cama de siembra húmeda de forma uniforme mientras germinan las semillas.

El agua también influye. La Universidad de Minnesota explica que, si las zanahorias no reciben suficiente humedad, las raíces pueden volverse amargas, duras, fibrosas, deformes o más pequeñas de lo normal. Por eso, el riego debe ayudar a mantener un crecimiento constante, sin sequías prolongadas ni cambios bruscos.

El espacio entre plantas también cuenta. Si crecen demasiado juntas, las raíces compiten y pueden desarrollarse mal. La Universidad de Minnesota recomienda dejar suficiente distancia entre las plantas para que cada zanahoria pueda desarrollar bien su raíz.

En la misma línea, el SENA aconseja hacer esta labor cuando las plantas tengan unos cinco centímetros de altura y dejar entre cinco y ocho centímetros de distancia entre una y otra.

¿Se pueden consumir?

Las zanahorias torcidas no son un alimento peligroso por el simple hecho de tener una forma irregular. La Royal Horticultural Society señala que las zanahorias deformes o bifurcadas pueden ser igual de sabrosas.

Más que un defecto grave, una zanahoria torcida puede ser una señal útil para ajustar la próxima siembra. Si aparecen con frecuencia, vale la pena revisar el suelo, el riego, el espacio entre plantas y el tipo de abono que se está usando.

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